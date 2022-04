Ääninauhat paljastavat: Amber Heard myönsi käyttäytyneensä väkivaltaisesti Johnny Deppiä kohtaan

Johnny Deppin ja Amber Heardin välisessä oikeudenkäynnissä kuultiin todisteena ääninauha, jossa Heard puhuu käyttäytyneensä väkivaltaisesti Deppiä kohtaan.

Ex-aviopari Johnny Deppin ja Amber Heardin välistä oikeudenkäyntiä käydään parhaillaan Yhdysvaltain Virginiassa.

Oikeudenkäynnin keskiössä on Heardin väite Deppin väkivaltaisuudesta. Depp on kiistänyt kaikki syytökset ja puolestaan väittänyt Heardia suhteen väkivaltaiseksi osapuoleksi.

Oikeudessa kuunneltiin keskiviikkona todisteena ääninauhaa, jolla Heardin ja Depp keskustelevat. Tallennetta on siteerannut People-lehti.

– Sinua ei lyöty (punch), sinua läimäistiin (hit). Olen pahoillani, että läimäisin sinua, mutta en lyönyt. En tiedä, mikä käteni varsinainen liike oli, mutta sinä olet kunnossa. En satuttanut sinua. En lyönyt, läimäisin, Heard sanoo tallenteella.

– Istunko tässä valittamassa siitä? En. Sinä valitat. Se on meidän eromme. Sinä olet tuollainen vauva. Kasva v***u aikuiseksi Johnny, Heard paasaa.

Oikeudessa kuultiin myös toinen äänitallenne, joka liittyy vuonna 2015 pariskunnan paljon puhuttaneeseen lomamatkaan Australiassa. Deppin väitteen mukaan Heard heitti häntä tuolloin vodkapullolla, joka särkyessään viilsi irti Deppin sormenpään. Depp sanoi myöhemmin lääkärille satuttaneensa itse itseään, mitä Heardin puolustus käyttää nyt argumenttina Deppiä vastaan. Depp itse on sanonut valehdelleensa Heardia suojellakseen.

Tallenteella Depp sanoo haluavansa rauhoittaa tilanteen ja poistua. Heardin kuullaan vaativan Deppiä ”lopettamaan pakenemisen”, jotta he voisivat ”ratkaista riitansa”.

Torstaina Heardin puolustus esitteli kuvia ja videoita Deppin päihteidenkäytöstä. Oikeudessa nähtiin muun muassa kuva nukkuvasta Deppistä sulanut jäätelö sylissään. Heardin ottamassa kuvassa Depp oli väitetysti sammunut huumeiden vaikutuksen alaisena.

Depp myönsi, että kuvat on otettu ajalta, jolloin hän oli ”ratkennut”. Hänen mukaansa jäätelökuva on otettu päivänä, jolloin hänellä oli takanaan 17-tuntinen työpäivä ja hän oli käyttänyt opioideja. Depp väittää, että Heard oli lavastanut kuvan antamalla jäätelön hänelle, koska tiesi hänen nukahtavan se kädessään. Depp perustelee väitettään sillä, että hänen oikea kätensä on hänen taskussaan.

Deppille ja Heardin asianajajalle syntyi myös erimielisyyttä siitä, oliko Depp ”sammunut” kuvassa vai vain ”nukahtanut”, kuten Depp itse haluaa asian ilmaista.

Oikeudessa esitettiin myös video, jossa Depp raivoaa, paiskoo kaappeja ja kaataa itselleen lisää viiniä.

OIKEUDENKÄYNNISSÄ on kyse Johnny Deppin ex-vaimoaan Amber Heardia vastaan nostamasta siviilikanteesta, jolla hän vaatii 50 miljoonan dollarin korvauksia kunnianloukkauksesta. Heard on nostanut vastakanteen, jolla hän puolestaan vaatii Deppiltä 100 miljoonaa dollaria.

Kanne koskee Heardin kirjoittamaa tekstiä, joka julkaistiin vuonna 2018 Washington Postissa. Siinä Heard kertoo kokemastaan lähisuhdeväkivallasta, mutta ei mainitse ketään nimeltä. Yleisesti Heardin on kuitenkin ymmärretty tarkoittavan Deppiä, ja Depp katsoo kirjoituksen tuhonneen hänen uransa.

Johnny Depp ja Amber Heard alkoivat seurustelemaan vuonna 2012 ja menivät naimisiin vuonna 2015. Pari erosi jo vuonna 2016, jolloin Heard ensimmäistä kertaa syytti Deppiä väkivallasta.