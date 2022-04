Michelle ja Barack Obaman tyttäret elävät salaperäistä arkea piilossa julkisuudelta – tämä Sashan, 20, ja Malian, 23, elämästä tiedetään

Sasha ja Malia Obama asuvat nykyään Los Angelesissa, jossa he opiskelevat ja luovat uraa.

Yhdysvaltojen ex-presidentti Barack Obaman tyttäret Sasha ja Malia elivät kahdeksan vuoden ajan parrasvaloissa isänsä työn vuoksi. Sasha ja Malia olivat vasta alakoulussa, kun he muuttivat Valkoiseen taloon ja astuivat koko Amerikan eteen.

Kun Obaman toinen virkakausi päättyi vuonna 2017, katsoivat hänen tyttärensä julkisuudesta lähes täysin. Sasha ja Malia vetäytyivät viettämään mahdollisimman tavallista elämää, keskittyivät opintoihinsa, rakastuivat ja juhlivat festareilla.

Michelle Obama kertoi hiljattain Ellen DeGeneresin talk show’ssa, että parin tyttäristä on kasvanut vuosien varrella upeita nuoria naisia, jotka ovat kaukana niistä teinitytöistä, jotka julkisuudessa nähtiin muutamia vuosia sitten.

– He rakastivat Jonas Brothersia. Nyt he tuovat kotiin aikuisia miehiä, Michelle Obama totesi.

– Aiemmin oli vain popbändejä. Nyt heillä on poikaystävät ja he elävät oikeaa elämää. He ovat kasvaneet aivan silmiemme edessä ja heillä menee hyvin, hän jatkoi.

Sasha (vas.) ja Malia (oik.) eivät juuri ole näyttäytyneet julkisuudessa sen jälkeen, kun heidän isänsä toinen presidenttikausi päättyi vuonna 2017. Kuva vuodelta 2016.

Lehtitietojen mukaan sekä Sashalla että Malialla todellakin menee hyvin. Heidän salaperäisestä elämästään tiedetään vain vähän, mutta joitakin tietoja on kantautunut julkisuuteen saakka.

The Mirror kertoo, että sisaruksista vanhempi, 23-vuotias Malia luo uraa tv-alalla Los Angelesissa.

Malia on lehden mukaan ollut työharjoittelussa muun muassa suoratoistojätti HBO:n Girls-sarjassa sekä CBS:n Extant-draamasarjassa. Malia työskenteli sarjassa muun muassa megatähti Halle Berryn kanssa.

Viime vuonna Malia palkattiin Amazon-palvelun uutuussarjan käsikirjoitustiimiin. Sarjan huhutaan olevan nimeltään Hive. Sisäpiirilähteet paljastivat Hollywood Reporterille, että ”beyoncémaisesta” hahmosta kertovan sarjan tiimiin on palkattu käsikirjoittajia ja Malia olisi yksi heistä.

The Mirrorin mukaan Malia valmistui viime vuonna Harvardin huippuyliopistosta ja muutti sen jälkeen Los Angelesiin.

Malia Obama New Yorkissa vuonna 2018.

Vuonna 2018 uutisoitiin, että Malia seurusteli englantilaisen opiskelutoverinsa Rory Farquharsonin kanssa. Pari ikuistettiin paparazzikuviin, jossa he olivat läheisissä tunnelmissa New Yorkin kaduilla. The Mirrorin mukaan on epäselvää, onko pari edelleen yhdessä.

Neljä vuotta sitten kansainvälinen media raportoi, että Farquharson tunnettiin Harvardissa yhtenä koulun johtohahmoista ja hän oli muiden opiskelijoiden keskuudessa hyvin suosittu. Hän oli ansioitunut rugbyssa ja golfissa ja osallistunut muun muassa kemiakerhoon.

Malia on ehtinyt viime vuosina myös juhlia ystäviensä kanssa, sillä hänet on bongattu muun muassa Lollapalooza-festivaaleilla.

Malian pikkusisko Sasha, 20, nousi aiemmin tällä viikolla otsikoihin uuden rakkautensa ansiosta. Muun muassa Page Six kertoi, että Sasha seurustelee nykyään näyttelijä Clifton Powellin pojan Clifton Powell Juniorin kanssa.

Pari tapasi USC:n yliopistossa, johon Sasha siirtyi University of Michigan -opinahjosta. The Mirrorin mukaan Sasha jätti opintonsa Michiganissa viime vuonna ja aloitti pian sen jälkeen uudet opinnot Kaliforniassa.

Lehden mukaan 24-vuotias Powell on innokas koripalloilija, joka on käynyt kristillisen huippukoulun ennen yliopisto-opintojaan.

Sasha Obama seurustelee nykyään näyttelijä Clifton Powellin pojan kanssa.

Barack Obama on aiemmin kertonut, että hänen tyttärensä tulevat luultavasti luomaan hyvin erilaiset urat kuin hän ja elämään hyvin erilaista elämää. Obaman mukaan hänen tyttärensä eivät varsinaisesti nauttineet salaisen palvelun vartioimasta elämästä Valkoisessa talossa, joten he tuskin mielivät enää ikinä sinne takaisin.

– Heillä on edelleen posttraumaattinen stressihäiriö miehistä puhumassa rannemikkeihinsä ja silmälaseihinsa samalla, kun he yrittävät mennä musiikkikonserttiin, Obama murjaisi.