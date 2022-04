Podcast: Marja Hintikka lataa suorat sanat raivostuttavasta kysymyksestä, jonka hän on äitinä kuullut kerta toisensa jälkeen

Marja Hintikka on valinnut sekä lapsensa että uransa, mutta kaikki eivät aina ymmärrä sitä.

Juontaja Marja Hintikka vierailee Aki Linnanahde Talk Show’n lauantaina julkaistussa tuoreessa jaksossa kertomassa ruuhkavuosistaan, perhe-elämästään ja yhteiskunnallisista näkemyksistään.

Hintikka on puhunut julkisuudessa avoimesti arjestaan kolmen lapsensa ja puolisonsa Ilkka ”Ile” Uusivuoren kanssa ja tuonut esille myös vanhemmuuden haastavia hetkiä. Parilla on vuosina 2013, 2015 ja 2017 syntyneet lapset.

Aki Linnanahde tiedustelee podcastissaan Hintikalta, mitä hän ajattelee etenkin työssä käyville, pienten lasten äideille usein esitettävästä kysymyksestä ”miten teidän lapset pärjää nyt kun olet täällä?”. Hintikan mukaan kysymys on raivostuttava.

– Ärsyttävä kysymys! Koska kyllähän ne pärjää. Silleen mä olen ne kasvattanut, että ne pärjää elämässä. Toi on se kysymys, mikä ehkä useimmiten esitetään naiselle eikä miehelle, Hintikka sanoo.

Linnanahde kertoo huomanneensa saman ilmiön. Sekä hänen että Hintikan mielestä on mielenkiintoista, miksi ihmeessä sama kysymys toistuu niin usein.

Hintikka palasi työelämään tekemään Marja Hintikka Live -talk show’ta hyvin pian sen jälkeen, kun hän oli saanut toisen lapsensa. Etenkin tuolloin hän sai vastailla jatkuvasti ihmetteleviin kysymyksiin.

– Mulla oli yksi kaksivuotias ja yksi koliikkivauva eli kaksi ihan vauvaihmistä. Lähdin isosti duuniin ja Ile jäi himaan. Totta kai siinä tulee sellaista taivastelua ja ihmettelyä.

Hintikka myöntää, että häntä raivostuttaa myös se, kun ihmiset tiedustelevat häneltä kokeeko hän jääneensä paitsi joistakin lastensa tärkeistä hetkistä tai asioista sen vuoksi, että hän meni töihin heidän ollessa niin pieniä.

– Itse asiassa ei. Olen tehnyt ne valinnat täysin tietoisesti. Tämä on ollut mulle oikein tehdä tällainen valinta enkä koe, että olen ollut joku hillitön uraäiti, hän täräyttää ja jatkaa:

– Päin vastoin, minä olen saanut kaiken. Sanon tahallaan joskus tuollaista tosi ärsyttävää.

Hintikka kokee raskaana sen, että ihmiset tavallaan odottavat, että hän katuisi jotain, jotta he saisivat siunauksen sille, että ovat jättäneet itsensä sivuun ja keskittyneet vain lapsiinsa.

– Mä en ole laittanut itseäni narikkaan. Ehkä jollain fyysisillä leveleillä, mutta en ainakaan henkisen kehityksen tai ammatillisuuden kanssa. Se on vaatinut ihan hitosti, mutta seison kaikkien valintojeni takana.

Linnanahde ja Hintikka epäilevät, ettei kukaan tarkoita mitään pahaa kysymyksellä siitä, miten lapset pärjäävät, kun äiti on töissä. Päinvastoin, se voi olla tapa luoda yhteys, jos myös kysyjällä on omia lapsia kotona. Silti he kokevat kysymyksen oudoksi vielä vuonna 2022, sillä se luo kuilua sukupuolten välille ja pönkittää vanhanaikaisia sukupuolirooleja.

– Voisi ajatella, että se on rakenteissa olevaa naisvihaa, Hintikka toteaa.

Linnanahteen mielestä kysymys on myös alentava toista vanhempaa kohtaan, sillä se kysymällä saatetaan olettaa, ettei tämä pärjää yksin lasten kanssa.

– Se on aika raskasta Milloin me päästään siitä? Päästäänkö me siitä milloinkaan? Hintikka tuskailee.

– Tossa pitäisi vastata, että hei, kuulitko mitä kysyit? Pitäisi itsekin siinä tilanteessa pysäyttää se ja laittaa tsekkaamaan se, että tiedostatko millaista maailmaa luot, kun kysyt tällaisia kysymyksiä, hän pohtii.

Hintikka kertoo Linnanahteen podcastissa myös hänen ja Ile Uusivuoren perhe-elämästä ja siitä, miten kaksi media-alalla pitkää päivää tekevää vanhempaa saa arjen pyörimään. Hintikan mukaan se vaatii säännöllisiä suunnittelupalavereita, joissa kalenteriin lyödään lasten harrastukset, koulut, tarhat ja vanhempien menot. Silti joskus jotain unohtuu ja jostakin on pakko luopua. Välillä syödään kolme päivää pelkkiä pinaattilettuja, jos aikaa ei ole muuhun.

– Se on myös sellaista kaaoksen sietämistä, Hintikka toteaa perhearjesta.

Hintikka ja Ile Uusivuori ovat olleet naimisissa vuodesta 2011 saakka. Yhdessä he ovat olleet jo 16 vuoden ajan.

Kaksikko tapasi toisensa alun perin työpaikalla. Hintikka oltiin laitettu silloisessa työpaikassaan Yle X:n toimituksessa istumaan paikalle, jota kutsuttiin vitsikkäästi "kuormasta syöjän paikaksi".

– Kaikki siinä aiemmin istuneet olivat jollain tapaa sekaantuneet kollegaansa. Olin ihan raivona ja vannoin, että murran tuon työpisteen kirouksen. Mutta eipä siinä mitään ollut tehtävissä, kun tällainen maailmanluokan hottis ilmestyi samaan toimitukseen töihin ja alkoi pyydellä lounasseuraksi... Sillä tiellä ollaan edelleen, Hintikka on kertonut sosiaalisessa mediassa.