Alec Baldwin ja Hilaria-vaimo näyttäytyivät ensi kertaa kammottavan onnettomuuden jälkeen yhdessä julkisuudessa – pari saa pian seitsemännen lapsensa

Alec ja Hilaria Baldwin viettivät yhteistä teatteri-iltaa New Yorkissa. Paria ei ole nähty julkisuudessa yhdessä viime syksyn jälkeen.

Näyttelijä Alec Baldwin, 64, ja hänen vaimonsa Hilaria Baldwin, 38, näyttäytyivät torstaina ensi kertaa yhdessä julkisuudessa viime syksynä sattuneen ampumaonnettomuuden jälkeen. Tuolloin Alec Baldwinin uuden elokuvan kuvauksissa sattui järkyttävä onnettomuus, jossa oikea ase laukesi aiheuttaen kuvaajan kuoleman.

Kuvaajana työskennellyt Halyna Hutchins kuoli, kun Baldwin ampui häntä kohti elokuvan kuvauksissa. Näyttelijä ei ollut tietoinen, että aseessa oli paukkupatruunan sijaan oikea luoti. Karmiva onnettomuus järkytti syvästi sekä Baldwinia että muuta kuvausryhmää ja siitä on nostettu syytteitä.

Torstaina Alec ja Hilaria Baldwin palasivat kameroiden eteen ensi kertaa onnettomuuden jälkeen. Peoplen mukaan pari nautti yhteisestä teatteri-illasta John Golden Theatressa New Yorkin Broadwaylla. Baldwinit poseerasivat ennen Hangmen-näytelmän alkua paikalla olleille valokuvaajille.

Pari on nähty aiemmin tänä keväänä New Yorkin kaduilla yhdessä lastensa kanssa, mutta he ovat pyrkineet elämään hiljaiseloa.

Tuoreissa kuvissa Hilaria hymyilee iloisesti, mutta Alecin ilme on vakava. Näyttelijä ei juuri väläyttänyt kuvaajille hymyään.

Hilaria Baldwin hymyili iloisesti kameroille, mutta Alec pysyi vakavampana.

Parilla on kuitenkin aihetta myös iloon, sillä he saavat pian seitsemännen lapsensa. Parin perheenlisäyksestä uutisoitiin maaliskuun lopussa.

Pariskunnan kaksi edellistä lasta syntyivät vuosina 2020 ja 2021 vain puolen vuoden ikäeroilla. Lasten pienestä ikäerosta syntyi sosiaalisessa mediassa erikoinen kohu, jossa vanhempia syytettiin milloin mistäkin. Myöhemmin kävi ilmi, että nuorimman lapsen kohdalla käytettiin sijaissynnyttäjää.

Baldwinien perheeseen kuuluvat vuonna 2013 syntynyt tytär Carmen Gabriela, vuonna 2015 syntynyt poika Rafael Tomas, syyskuussa 2016 syntynyt poika Leonardo Àngel Charles, toukokuussa 2018 syntynyt Romeo Alejandro David, syyskuussa 2020 syntynyt Eduardo "Edu" Pao Lucas ja viime vuonna syntynyt Lucia. Lisäksi Alec Baldwinilla on 26-vuotias Ireland-tytär aiemmasta liitostaan.

Alec Baldwin kertoi joulukuussa, että perhe on hänelle kaikki kaikessa varsinkin nyt, kun hän yrittää toipua viime syksyn tapahtumista.

– Kukaan, joka on ollut mukana tässä, ei tule koskaan unohtamaan tätä, koska joku menehtyi niin traagisesti. En koskaan unohda sitä hetkeä. Ei mene päivääkään, etten ajattelisi sitä, Baldwin sanoi julkaisemallaan videolla viime joulukuussa.

– Vaimoni ja lapseni ovat minulle kaikki kaikessa. Yritän jatkaa elämääni ja selvitä näistä todella, todella kovista ajoista.