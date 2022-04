Kymmeniä tuhansia pelkkään viiniin ja miljoonia tuhkana taivaalle – näihin asioihin Johnny Deppin kerrotaan hassanneen jättiomaisuutensa

Hollywood-tähti Johnny Depp on kuluttanut vuosien varrella ison siivun satojen miljoonien omaisuudestaan.

NÄYTTELIJÄ Johnny Depp, 58, on elämässään tienannut hurjat summat rahaa elokuvillaan. Muun muassa Pirates of the Caribbean -elokuvasarjoista tuttu näyttelijä on myös käyttänyt ison siivun ansaitsemastaan omaisuudesta.

Depp käy tällä hetkellä oikeustaistelua ex-vaimoaan Amber Heardia, 36, vastaan. Hollywood-tähti vaatii ex-vaimoltaan 50 miljoonan dollarin korvauksia kunnianloukkauksesta.

DEPPIN ura on kärsinyt vuosia kestäneistä oikeudenkäynneistä merkittävästi. Samalla hän on myös kuluttanut ison osan valtavasta 550 miljoonan euron omaisuudestaan.

Vuonna 2016 Depp haastoi manageriyhtiö The Management Groupin (TMG) oikeuteen rahojensa väärinkäytön johdosta. Näyttelijän mukaan ex-managerit Joel ja Robert Mandelin olivat väärinkäyttäneet hänen rahojaan ja heidän takiaan hänen veronsa olisi maksettu väärin.

Ex-managerien oikeudessa esittämien väittämien mukaan tähti on itse käyttänyt jopa kaksi miljoonaa dollaria kuukaudessa elämäntyylinsä ylläpitämiseen. The Things listasi, mihin Depp on ex-managereiden mukaan käyttänyt omaisuutensa.

1. Ympäri maailmaa sijaitseviin kiinteistöihin

Näyttelijä on julkaisun mukaan ostanut itselleen 14 erilaista kiinteistöä, joihin kuuluu myös saari Bahamalla. Depp on käyttänyt myös yli 75 miljoonaa dollaria muun muassa viinitilaan Ranskassa, lukuisiin asuntoihin Los Angelesissa, hevostilaan Kentuckyssa ja 150 vuotta vanhaan kartanoon Englannissa.

Kaikki tilat vaativat tietysti myös henkilökuntaa ja ylläpitoa.

2. Työntekijöiden kuluihin

Ei ole varmaa, kuinka monta työntekijää Deppillä on ollut. Vuosina 2016–2017 hänellä kerrottiin olevan ainakin 40 täysipäiväistä työntekijää ympäri maailmaa.

The Hollywood Reporterin julkaisemissa asiakirjoissa sen väitetään maksaneen Deppille huimat 300 000 dollaria kuukaudessa. Asiakirjojen mukaan kyseisellä rahalla Depp maksoi muun muassa kokoaikaisen turvallisuustiimin lapsilleen.

3. Luksusjahtiin ja muihin kulkuvälineisiin

Asiakirjoissa Deppin sanotaan käyttäneen yli 18 miljoonaa dollaria suuren luksusjahdin ostamiseen ja remontoimiseen. Myöhemmin näyttelijä myi jahdin Harry Potter -kirjailija J.K. Rowlingille. Depp on kuluttanut paljon rahaa myös luksusautoihin.

4. Perheen elättämiseen

Depp on myös tukenut muita ihmisiä rahallisesti. Asiakirjojen mukaan tähden omaisuudesta yli 10 miljoonaa dollaria on kulunut hänen perheensä elättämiseen. Depp on maksanut muun muassa äitinsä ja siskonsa kuluja. Perheen lisäksi hän on antanut rahaa ystävilleen.

Depp on myös ostanut tyttärelleen lahjaksi 7000 dollaria maksaneen sohvan, jota käytettiin Kardashianien elämästä kertovan tosi-tv-sarjan kuvauksissa.

5. Lentämiseen yksityiskoneilla

Hollywood-tähti ei suostu lentämään kuin yksityiskoneella. Sen on väitetty maksaneen hänelle yli 200 000 dollaria kuukaudessa.

Musiikkia rakastava Johnny Depp keikkaili Hollywood Vampires -yhtyeen kanssa Helsingissä vuonna 2018.

6. Harvinaisiin kitaroihin ja muihin keräilyesineisiin

Depp rakastaa tunnetusti musiikkia ja hänen sanotaan omistavan 70 eri keräilykitaraa. Niiden lisäksi asiakirjoissa näyttelijän sanotaan omistavan suuret määrät muita keräilytavaroita ja taidetta.

7. Levy-yhtiön rahoittamiseen

TGM:n asiakirjojen mukaan Depp on ollut mukana perustamassa ja rahoittamassa Unison-nimistä levy-yhtiötä, jota johti hänen lapsuudenystävänsä. Asiakirjojen mukaan levy-yhtiö ei tuottanut tuloja ja Depp lopetti sen rahoittamisen vuonna 2015.

8. Suureen määrään viiniä

Näyttelijän on kerrottu käyttäneen yli 30 000 dollaria kuukaudessa erikoisviineihin. Viinejä on lennätetty hänelle eri puolilta maailmaa.

– Se on valetta, ja loukkaavaakin! Oikeasti viiniin kuluu paljon enemmän, Depp on sanonut Rolling Stone -lehden haastattelussa.

9. Ystävän tuhkien lennättämiseen taivaalle

Depp käytti kolme miljoonaa toteuttaakseen edesmenneen ystävänsä toimittaja Hunter S. Thompsonin kuolintoiveen toteuttamiseen. Näyttelijä posautti vuonna 2005 kuolleen ystävänsä tuhkat kanuunalla taivaalle. Depp on sanonut Rolling Stone -lehdelle summan olleen oikeasti viisi miljoonaa.

Lähteet: TheThings, Variety, The Hollywood Reporter