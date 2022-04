Katja, 45, ja Matti, 34, vannoivat, etteivät halua enää koskaan naimisiin – kohtaaminen lapsen synttäreillä osoittautui kohtalokkaaksi

Katja ja Matti vannoivat, etteivät he menisi enää koskaan naimisiin. Elämä yllätti molemmat, ja nyt heidän avioitumistaan seurataan Unelmahäät-ohjelmassa.

Konneveteläisellä Katja Järvikylällä, 45, oli tammikuussa 2019 mieli maassa. Katja oli juuri muuttanut erilleen silloisesta aviomiehestään raskaan ja vaikean päätöksen jälkeen.

– Toipumista erosta käsittelin ja olinkin aika, miten sen voisi sanoa, hajalla, Katja myöntää Unelmahäät-ohjelmassa.

Kevään myötä elämään alkoi tulla uusia sävyjä, kun hän tutustui Matti Siikkiin, 34. Heidän lapsensa olivat samassa päiväkodissa, ja Katjan poika halusi kutsua Matin tytön syntymäpäivilleen. Tyttö ei kuitenkaan uskaltanut jäädä juhliin ilman isäänsä.

– Mattihan hengaili siellä sitten juhlissa mukana, Katja kertoo.

Tutustuminen jatkui lasten ystävystymisen myötä.

– Me niitä lapsia kuljetettiin, ja kun ei oltu lasten kanssa, niin Matti rupesi soittelemaan minulle ja puhumaan omista henkilökohtaisista huolistaan, Katja sanoo.

Katja ja Matti vihittiin Häädemeesten kirkossa Virossa 21.8.2021.

Pikku hiljaa ex-mies alkoi unohtua ja Matti vallata tilaa Katjan sydämestä. Treffejä seurasivat toiset ja kolmannet, ja pian Matti muutti Katjan luokse.

Alkuvuodesta 2020 yhteiselo Keski-Suomessa oli asettunut jo mukavasti uomiinsa ja arki hoitui varsin perinteisellä työnjaolla. Lähihoitajana työskentelevä Katja hoitaa kodin ja koneyrittäjä-Matti lumenluonnin ja muut raskaammat hommat.

Kumpikaan ei haikaillut naimisiin – molemmat vastustivat avioliittoa jyrkästi.

– Matti oli sanonut minulle suhteen alussa niin kuin minäkin, että ei ikinä naimisiin, ei ikinä lapsia, Katja muistelee kameralle.

Elettiin karkausvuotta, ja Katja päätti käyttää kosimisoikeutta hyväkseen.

– Heitin Matille yksi ilta, että mennäänkö naimisiin. Ihan hamekangasta ajatellen, Katja nauraa.

Matti meni hiljaiseksi, mutta hamekangastakaan ei herunut. Kului muutama kuukausi, kun Matti totesi, että täytyy alkaa perua puheitaan.

– Säikähdin, että älä vaan sano, että haluat lapsia. Matti sanoi, että ei, vaan se toinen juttu: kyllä minä voisin mennä sinun kanssasi naimisiin, Katja muistelee.

Pariskunta ei aikonut koskaan naimisiin, mutta hääkellot soivat jo kahden vuoden kuluttua ensitreffeistä.

Häitä juhlittiin viime kesänä 1950-luvun ja rock ’n’ rollin tunnelmissa Viron Pärnussa. Ohjelmassa nähdään, kuinka matkalla vihkimiseen jännitys ottaa vallan ja morsian purskahtaa itkuun.

Alttarilla myös sulhanen nieleskelee liikutustaan.

– Katjan tavatessani ajattelin, että jos tämmöisiä ihmisiä on oikeasti olemassa, niin haluaisin jakaa sen kanssa loppuelämäni. Nyt me mennään hautaan asti, ja vakka on löytänyt kantensa, Matti summaa vihkimisen jälkeen.

Unelmahäät TV5:llä ja discovery+-palvelussa maanantaisin.