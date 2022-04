Diiliin raskaana osallistunut Dora Palmroos kuvasi synnytyksensä ja julkaisi intiimin videon kaikelle kansalle – tuntemattoman naisen kommentti säikäytti

Diilissä kisaava Dora Palmroos julkaisi rehellisen synnytysvideon, jolla nähdään hänen pienen tyttärensä ensimmäiset hetket.

Diili-tv-sarjaan raskaana viime syksynä osallistunut somevaikuttaja Dora Palmroos, 26, sai esikoislapsensa 21. maaliskuuta. Palmroos kertoi tuolloin tyttärensä syntymästä onnellisena Instagramissa.

– Elämäni rankin vuorokausi sai maagisen onnellisen lopetuksen ja nyt pakahdutaan onnesta ja rakkaudesta tän sulosen uuden perheenjäsenen kanssa, Palmroos kirjoitti.

Diiliin osallistuessaan Palmroos salasi raskautensa visusti, mutta ny hän on kertonut siitä avoimesti somekanavillaan. Keskiviikkona Palmroos julkaisi suositulla YouTube-tilillään rehellisen synnytysvideon, jolla hän näyttää, miten pieni tytär saapui maailmaan.

45-minuuttisen videon aluksi Palmroos kertoo kameralle, että hänen lapsivetensä menivät kolmelta aamuyöllä kotona. Hän soitti neuvoja Naistenklinikalta, josta häntä kehotettiin jatkamaan nukkumista, sillä supistukset eivät olleet vielä alkaneet.

Pian alkoi kuitenkin tapahtua ja Palmroosin supistukset käynnistyivät.

Synnytyksensä alkumetreillä Palmroos kertoi voivansa todella hyvin. 3,5 tunnin jälkeen hänen teki mieli levätä, mutta supistusten takia se ei ollut mahdollista. Kymmenen jälkeen aamulla oli aika lähteä sairaalaan yhdessä Joey-puolison kanssa ja silloin tunnelma oli muuttunut jo hieman vakavammaksi.

– Tähän saakka tämä on ollut nice and easy, mutta nyt ylitettiin se raja, että ei ole enää nice and easy, Palmroos vaikeroi automatkalla.

Sairaalasta Palmroos siirtyi vielä kuitenkin läheisen pikaruokaravintolan terassille syömään. Siellä tuntematon nainen tuli yllättäen antamaan hänelle neuvon, joka säikäytti hänet ensisynnyttäjänä.

– Terassilla meitä vastapäätä istunut nainen katseli hetken aikaan, kun otin supistuksia vastaan ja tuli sen jälkeen sanomaan, että hei, että hän on synnyttänyt seitsemän lasta ja mä rupean näyttämään siltä, että ihan oikeasti synnytän kohta ja supistuksia tulee niin tiheästi, että hän suosittelee meitä palaamaan heti takaisin sairaalalle, Palmroos kertoo videollaan.

– Ja totta kai, koska en ole koskaan aikaisemmin synnyttänyt, mulla todellakin iski pieni paniikki päälle, että keretäänkö me tässä kohtaa vielä takaisin.

Palmroosin mukaan matkalla takaisin Naistenklinikalle kivut alkoivat ottaa vallan.

– Taisin siinä sanoa, että nyt mä ihan oikeasti kuolen eli kivut alkoi olla ihan tosi, tosi kovia, hän muistelee videollaan.

Synnytys ei ollut kuitenkaan edennyt juurikaan. Palmroosin videolla näkyy, miten hän kamppailee supistusten kourissa ja päättää 14 tunnin jälkeen ottaa kipupiikin, joka helpottaa hänen oloaan välittömästi. Kivut kuitenkin palasivat, mutta synnytys ei edennyt, eikä lisää kipulääkitystä ollut mahdollista saada ennen kuin kuuden tunnin kuluttua.

– Aloin olemaan aivan loppu sekä kivusta että väsymyksestä ja epätoivo valtasi sekä mut että Joeyn, Palmroos kertoo.

Seuraavana yönä Palmroosin synnytystä nopeutettiin lääkityksellä ja hän vaipui ”omaan maailmaansa” ja eli kertomansa mukaan pahimpien kipujen läpi. Vuorokausi synnytyksen käynnistymisen jälkeen oli aika siirtyä synnytyssaliin.

Pian sen jälkeen videolla näkyy vaikeroiva ja tuskainen Palmroos.

– Mä en pysty, se tulee, hän sanoo kätilölleen.

Kun Palmroosin esikoislapsi lopulta syntyi tuskaisten tuntien jälkeen, purskahtivat tuoreet vanhemmat vuolaaseen itkuun.

– Oh my god! he henkäisevät videolla.

– Niin kaunis. Mä en kestä, Palmroosin Joey-puoliso parkaisee.

– Mun elämäni naiset. Moikka, tervetuloa, hän jatkaa.

Onnellisen hetken jälkeen oli kuitenkin tiedossa vielä lisää kipua. Palmroos kertoo videollaan, että hänelle tuli synnytyksen aikana repeämiä, joiden ompelu oli yksi koko synnytyksen kivuliaimmista hetkistä.

– Koska mitään puudutetta mulla ei ollut varsinaisessa synnytyksessä käytössä, oli paikat nyt tosi hellänä.

– Vaikka repeämä oli tosi tavallinen, niin kudos oli jotenkin vuoto herkkää, joka tarkoitti sitä, että ompeleiden tekeminen kesti tosi kauan ja mä myös menetin aika paljon verta.

Palmroosin synnytys meni lopulta hyvin. Ponnistusvaihe sujui nopeasti ja myös ompeleistakin selvittiin lopulta kunnialla.

– Maailman onnellisin olo kaikesta huolimatta, hän kiteyttää kokemuksensa.