Supertähtien lapset tienaavat huikeita summia jo taaperoina – Kylie Jennerin Stormi-tyttären, 4, tilille napsahtaa miljoonia joka kuukausi

Maailmantähtien lapset syntyvät usein oloihin, joissa miljoonaomaisuuden kerryttäminen alkaa jo lapsena.

Eri aloilla menestyneet supertähdet ovat keränneet itselleen valtavia omaisuuksia vuosien varrella. Perheenlisäyksen myötä useiden äveriäiden maailmantähtien lapset ovat nousseet valokeilaan ja alkaneet jopa luoda erittäin varhaisessa vaiheessa omaa uraansa vanhempiensa jalanjäljissä.

Useita maailmantähtien lapsia odottaakin lehtitietojen ja -arvioiden mukaan uskomaton miljoonaomaisuus heidän täysi-ikäistyessään.

Stormi Webster

4-vuotiaan Stormi Websterin äiti on maailman tunnetuimpiin sometähtiin kuuluva Kylie Jenner, 24, jonka on uutisoitu olevan myös maailman nuorin itse omaisuutensa kerännyt miljardööri. Vaikkakin Kylie Jenner on myöhemmin tippunut pois miljardöörilistalta, on hänen ja Stormin isän Travis Scottin, 30, yhteenlaskettu omaisuus noin huikeat 880 miljoonaa euroa.

Stormi ei todennäköisesti kauas kalpene vanhemmistaan, sillä lehtiarvioiden mukaan hän ehtii kerätä itselleen täysi-ikäisyyteen mennessä peräti 287 miljoonan euron omaisuuden. 4-vuotias Stormi tienaa jo nyt miljoonia kuukaudessa.

Häntä onkin kuvailtu yhdeksi maailman rikkaimmista ja etuoikeutetuimmista lapsista.

Travis Scott, Stormi Webster ja Kylie Jenner vuonna 2019.

4-vuotias pienokainen omistaa jo tällä hetkellä ainakin timanttisormuksia, yli 14 000 euron Hermesin koulurepun, noin 9 500 euron Chanel-laukun ja luksusmerkkien, kuten Pradan ja Guccin asusteita.

Stormilla on myös taaperokokoinen Mercedes, jonka vanhemmat ostivat hänelle lahjaksi noin 120 000 eurolla.

Kylie Jenner tienaa sosiaalisen median yhteistöillään jopa enemmän kuin kuuluisa siskonsa Kim Kardashian. Arvioiden mukaan Jennerin pienokaisella Stormilla onkin äitinsä jalanjäljissä valtava somepotentiaali, ja hänelle suunnitellaan jo omaa tuotesarjaa. Arvioiden mukaan yksikin onnistunut kampanja saattaa riittää kerryttämään hänen tiliään pitkäksi aikaa.

Stormin omalla Instagram-tilillä on jo 450 000 seuraajaa. Tiliä hallinnoivat hänen vanhempansa.

Ura on jo hyvässä vauhdissa muutenkin kuin kaupallisten yhteistöiden osalta, sillä Kylie Jenner vihjasi äskettäin pienokaisensa tulevista kuvioista.

– Stormi julkaisee pian erään salaisen brändinsä, jonka parissa olemme työskennelleet jo jonkin aikaa, Jenner totesi.

North West

Ex-avioparin Kim Kardashianin, 41, ja Yen, 44, (aiemmin Kanye West) lapsikatraan vanhin lapsi North West, 8, on syntynyt niin ikään totaalisen luksuksen keskelle. Kardashianin ja Westin yhteenlaskettu omaisuus on arviolta peräti noin 2 miljardia euroa.

Arvioiden mukaan North Westinkin omaisuus voi olla 18-vuotiaana huikeat 239 miljoonaa euroa.

Ye ja North West jakavat yhteisen kiinnostuksen muotiin.

North West on todellinen julkisuuden ammattilainen jo nyt, sillä hän antoi ensimmäisen haastattelunsa jo 4-vuotiaana äitinsä rinnalla. Kanye West tunnetaan musiikkiuransa lisäksi muotisuunnittelusta, ja North onkin seurannut isänsä jalanjälkiä muodin pariin. Hän käveli lasten muotinäytöksessä ensimmäisen kerran jo 4-vuotiaana.

Nyt Northilla on jo noin 6 miljoonaa seuraajaa suositussa somepalvelussa TikTokissa. Hän pitää tiliä yhdessä äitinsä kanssa.

The Sunin haastattelema pr-asiantuntija Emma Bunning arvioi Northin uran olevan pelkkää nousukiitoa.

Kim Kardashian ja Ye erosivat 2021. Isänsä reppuselässä North West.

– Näemme häntä varmaankin muotinäytöksissä vielä monta kertaa, ja hän työskentelee vain huippubrändien kanssa. Yhteistyöt tuottavat hänelle satoja tuhansia, Bunning arvioi.

Kardashianin ja Westin mainosyhteistyöt sosiaalisessa mediassa tuottavat miljoonia. Myös Northilla on mahdollisuus lyödä somella rahoiksi – tietysti vanhempiensa tuella.

– North Westillä on varmasti potentiaalia tienata jopa useita miljoonia kuukaudessa pelkästään sosiaaliseen mediaan julkaistuilla yhteistöillä, Bunning muistuttaa.

Blue Ivy Carter

10-vuotias Blue Ivy Carter on syntynyt yhteen maailman tunnetuimmista perheistä, sillä hänen äitinsä on laulajatähti Beyoncé, 40, ja isänsä Grammy-palkittu Jay-Z, 52. Avioparin omaisuus huitelee peräti noin 840 miljoonassa eurossa.

Blue Ivy esiintyy luksusmerkkien vaatteissa äitinsä tapaan.

Kahdeksan vuoden päästä myös Blue Ivy on saattanut kerätä itselleen muhkean alun itsenäiselle elämälle, sillä hänen tileillään uskotaan tuolloin olevan noin 48 miljoonaa euroa.

Blue Ivy on nimittäin jo nyt nuoresta iästään huolimatta levyttänyt molempien vanhempiensa kanssa, josta hänelle napsahtaa koko ajan pieni osuus tienestejä. Häntä kuultiin vuonna 2017 Blue’s Freestyle -kappaleessa isänsä levyllä ja vuonna 2019 Disneyn The Lion King: The Gift -soundtrackilla. Häntä on kuultu myös äänikirjassa Hair Love (2020).

Beyoncé ja Jay-Z tyttärensä Blue Ivyn kanssa 2014.

Ylellinen elämäntapa ei ole vieras Blue Ivylle. Lehtitietojen mukaan Blue Ivy sai joitain vuosia sitten lahjaksi vanhemmiltaan aidosta kullasta tehdyn keinuhevosen, joka kustansi noin 550 000 euroa.

Asiantuntijoiden mukaan Blue Ivy tulee todennäköisesti seuraamaan vanhempiensa jalanjälkiä viihde- ja musiikkibisnekseen.

– Jos hän alkaa tehdä musiikkia, hän pääsee todella hyville palkoille jo varhain. Hän voisi myös näytellä. Hän on vanhempiensa tapaan aidosti lahjakas, pr-asiantuntija arvioi The Sunille.

Zachary & Elijah Furnish-John

Laulajatähti Elton Johnin, 75, ja hänen kumppaninsa David Furnishin, 59, onni täydentyi kahdella pojalla Zacharylla ja Elijahilla vuosina 2010 ja 2013.

Parin 660 miljoonan euron omaisuuden turvin myös heidän jälkikasvunsa voi tähdätä halutessaan unelmiensa uralle.

Parin kotona onkin muun muassa jättimäinen lastenhuone, jossa on soittimia ja esiintymislava.

– He ovat hemmoteltuja, jos puhutaan heidän elämäntyylistään, mutta heillä on silti tiukat säännöt. Heidän täytyy oppia rahan arvo ja mitä sen eteen täytyy tehdä, Elton John on kuvaillut haastatteluissa.

Elton John ja David Furnish poikiensa kanssa vuonna 2019.

Zacharyn intohimo on jalkapallon parissa, sillä hän pelaa Watfordissa. Elton John on usein seuraamassa poikansa treenejä.

Asiantuntija-arvioiden mukaan Zachary saattaa tienata jopa 15 miljoonan euron omaisuuden ennen täysi-ikäisyyttään, mikäli hän päättää seurata unelmaansa jalkapallon parissa.

Elijah sen sijaan on innostuneempi musiikista, joten hänen lahjansa saattavat siivittää hänet teinivuosina jopa 6 miljoonan euron tienesteihin.

Harper Beckham

Victoria Beckham, 48, on Spice Girls -uransa jälkeen tehnyt valtavan omaisuuden muun muassa vaatemallistoillaan, ja myös jalkapallotähti David Beckhamin, 46, tilipussi on täyttynyt loistokkaan urheilu-uran jälkeen erilaisilla mainoskampanjoilla ja yhteistöillä.

Harper isänsdä David Beckhamin kanssa 2019.

Parin kuopus Harper Beckham on vasta 10-vuotias, mutta hän muistuttaa jo kovasti äitiään ja pukeutuu julkisuudessa usein äitinsä luksusmalliston vaatteisiin.

Pariskunta itse tienaa sosiaalisella medialla jättisummia, ja myös Harper Beckhamilla on mahdollisuus päästä jo nuorena huomattavan hyville tienesteille tätä kautta.

Harper Beckham kasvaa poikkeuksellisissa oloissa, sillä hänen vanhempansa ovat Victoria ja David Beckham.

– David tienaa noin 360 000 euroa ja Victoria 600 000 euroa jokaisella yhteistyökampanjallaan sosiaalisessa mediassa, asiantuntija muistuttaa.

– Harperilla on mahdollisuus tehdä sama temppu, toki hieman pienemmässä mittakaavassa, asiantuntija arvioi.

Harper julkaisee Instagram-tililleen perhepotretteja, muotikuvia sekä normaalia arkeaan.

Arvioiden mukaan Harper voisikin haalia itselleen 12 miljoonan euron omaisuuden ennen kuin hän on 18-vuotias.

– Harper voisi tienata esimerkiksi 12 000 euroa yhdestä postauksesta Instagramiin. Hänestä voi tulla sosiaalisen median vaikuttaja. Hän päätyy varmasti jollain lailla muodin pariin.