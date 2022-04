Näyttelijät Johnny Depp ja Amber Heard ovat puineet räiskyvää suhdettaan oikeussaleissa jo kahdella eri mantereella.

Vuonna 2009 tuolloin 45-vuotiaan Johnny Deppin ja 22-vuotiaan Amber Heardin tiet kohtasivat ensimmäistä kertaa Rommipäiväkirja-elokuvan kuvauksissa. Kolme vuotta myöhemmin he alkoivat seurustelemaan.

Helmikuussa 2015 Depp ja Heard menivät naimisiin, mutta ero koitti vain 15 kuukautta myöhemmin. Eroa hakenut osapuoli oli Heard, joka syytti Deppiä pahoinpitelystä ja haki lähestymiskieltoa tätä vastaan.

Johnny Depp ja Amber Heard seurustelivat noin neljä vuotta, josta 15 kuukautta he olivat naimisissa. Kuva vuodelta 2015.

Myöhemmin Heard veti syytteensä ja vaatimuksensa pois, kun pari pääsi yhteisymmärrykseen avioeron taloudellisista kysymyksistä. He julkaisivat myös yhteisen lausunnon, jossa he kuvailivat suhdettaan ”erittäin intohimoiseksi ja ajoittain epävakaaksi”, mutta ”rakkaudella sidotuksi”.

Kuluneen kahden vuoden aikana Deppin, 58, ja Heardin, 36, välejä on setvitty oikeussaleissa kahdella eri mantereella, ja molemmat osapuolet ovat esittäneet toinen toistaan rajumpia väitteitä toisistaan.

Tämänkertaisen käsittelyn aluksi pariskuntaa aikoinaan auttanut parisuhdeterapeutti todisti oikeussalille ”kaltoinkohtelun olleen molemminpuolista”.

Ensimmäinen oikeudenkäynti

Kesällä 2020 Depp ja Heard kohtasivat oikeussalissa Britanniassa. Taustalla oli Deppin nostama kanne brittitabloidi The Sunia vastaan. Lehti oli keväällä 2018 nimittänyt Deppiä ”vaimonhakkaajaksi” jutussaan, joka käsitteli Deppin valintaa Ihmeotukset-elokuvasarjan päärooliin.

Vasta kuukausia myöhemmin Heard julkaisi kohahduttaneen mielipidekirjoituksensa Washington Postissa. Sitä käsitellään tässä jutussa myöhemmin.

Depp haastoi The Sunin kustantajan ja jutun kirjoittaneen päätoimittajan Dan Woottonin oikeuteen kunnianloukkauksesta. Vaikka kyseessä oli Deppin ja lehden välinen kiista, siitä muodostui viikkoja kestänyt ex-avioparin välienselvittely. Keskeinen kysymys oli se, onko Johnny Depp vaimonhakkaaja, kuten lehti häntä nimitti – vai ei? Amber Heard todisti oikeudessa The Sunin kustantajan puolesta.

Deppin puolelta oikeudessa kuultiin todistajina muun muassa hänen ex-kumppaneitaan Winona Ryderia ja Vanessa Paradis’ta. Molemmat kertoivat lausunnoissaan, ettei Depp ollut kohdistanut heitä kohtaan minkäänlaista väkivaltaa eivätkä syytökset vastanneet millään tavoin sitä käsitystä, mikä heillä Deppistä on. Jopa Heardin entinen avustaja todisti oikeudessa.

Lue lisää: Shokkikäänne Johnny Deppin oikeudenkäynnissä: Amber Heardin ex-assistentti paljasti selkäpiitä karmivia väitteitä entisestä pomostaan

Päivittäin sadat Deppin fanit kokoontuivat oikeustalon eteen osoittamaan tukensa näyttelijäidolilleen. Heidän silmissään heidän sankarinsa Depp oli uhri ja ex-vaimo Heard syyllinen. Oikeus päätti kuitenkin toisin.

Marraskuussa 2020 antamassaan päätöksessä oikeus totesi, ettei The Sun ollut kirjoituksellaan loukannut Deppin kunniaa.

Lue lisää: Johnny Depp hävisi oikeudessa – lehti kutsui näyttelijää ”vaimonhakkaajaksi”

Neljä päivää myöhemmin Depp hyllytettiin Ihmeotukset-elokuvasarjasta. Depp valitti oikeuden päätöksestä kahdesti, mutta molemmat valitukset hylättiin. Katsottiin, että oikeuden alkuperäinen käsittely ja päätös olivat ”kokonaisvaltaisia ja reiluja” eikä niissä ollut osoitettu tapahtuneen ”virheitä tai väärinkäytöksiä”.

Johnny Deppin fanit osoittivat mieltään idolinsa puolesta Lontoossa oikeustalon edustalla vuonna 2020.

Johnny Depp tervehti kannattajiaan Lontoon oikeustalolla vuonna 2020.

Toinen oikeudenkäynti

Joulukuussa 2018, noin kuukausi Britannian oikeuden päätöksen jälkeen, Amber Heard kirjoitti Washington Postin vieraskynäpalstalle lähisuhdeväkivaltaa käsittelevän kirjoituksen.

Siinä hän kertoi myös itse kohtaamastaan lähisuhdeväkivallasta. Hän ei nimennyt tekijää, mutta kirjoituksen ymmärrettiin laajalti koskevan Deppiä. Depp nosti kirjoituksesta kunnianloukkauskanteen, jota käsitellään parhaillaan oikeudessa Virginian osavaltiossa. Depp katsoo kirjoituksen tuhonneen hänen uransa ja vaatii Heardilta 50 miljoonan dollarin korvauksia.

Heard asianajajineen vaati oikeudenkäyntiä pidettäväksi molempien kotiosavaltiossa Kaliforniassa, kun taas Depp asianajajineen vaati sitä käytäväksi Virginiassa, missä sijaitsee kaksi Washington Postin toimipistettä ja missä lehteä myös julkaistaan.

Syyn, miksi Depp halusi käydä oikeutta juuri Virginiassa, uskotaan johtuvan osavaltion löyhemmästä laintulkinnasta. Pohjimmiltaan on kyse siitä, suojaako Yhdysvaltain perustuslaissa määritelty sananvapaus Heardin kirjoitusta. Oikeusoppineiden mukaan Kaliforniassa kanteen voittaminen olisi ollut Heardille läpihuutojuttu, Virginiassa taas ei.

Kun Heard ei saanut tahtoaan käsittelyosavaltiosta läpi, hän nosti Deppiä vastaan 100 miljoonan dollarin vastakanteen. Hän väittää Deppin koordinoinen ”ahdistelukampanjan” häntä vastaan Twitterissä ja laatineen netissä vetoomuksia, joiden tarkoituksena oli saada Heardille potkut Aquaman-elokuvasta ja kosmetiikkayritys L’Orealista.

Depp nosti oman kanteensa jo alkuvuonna 2019, mutta koronapandemian vuoksi sen käsittely on viivästynyt. Oikeuskäsittely alkoi viime viikolla.

Johnny Depp on päässyt ensimmäisenä ääneen oikeudenkäynnissä, jossa selvitetään hänen ja Amber Heardin suhteen tapahtumia.

Heardin syytökset Deppiä vastaan

Ensimmäisen kerran Heard syytti Deppiä väkivaltaiseksi eron yhteydessä vuonna 2015. Tuolloin hän kertoi Deppin heittäneen häntä puhelimella päähän, mistä oli aiheutunut mustelma poskeen. Depp kiisti kaikki syytökset eikä poliisi löytänyt todisteita rikoksesta.

Heard on aiemmin oikeudessa väittänyt Deppin uhanneen tappaa hänet monia kertoja. Hän on kertonut ensimmäisessä oikeudenkäynnissä Deppin ”pimeästä puolesta” ja että Depp itse on syyttänyt omasta toiminnastaan ”itse keksimäänsä kolmatta osapuolta”, jota Depp kutsuu ”hirviöksi”. Heardin mukaan Depp oli myös hyvin mustasukkainen esimerkiksi Heardin miespuolisista vastanäyttelijöistä.

– Jotkut tapaukset olivat niin vakavia, että pelkäsin, että hän aikoo tappaa minut joko tahallisesti tai vain menettämällä kontrollin ja menemällä liian pitkälle. Hän nimenomaisesti uhkasi tappaa minut monta kertaa, etenkin suhteen myöhemmässä vaiheessa.

Lue lisää: Johnny Deppiä väkivallasta syyttänyttä ex-puolisoa Amber Heardia kuultiin oikeudessa: ”Hän uhkasi tappaa minut monta kertaa”

Heard on syyttänyt Deppiä muun muassa ”huutamisesta, kiroamisesta, uhkailusta, lyömisestä, potkimisesta, kuristamisesta ja päähän lyömisestä”. Hän on sanonut Deppin harjoittaneen sekä henkistä että fyysistä väkivaltaa, ja että Deppin käytös on ollut entistä pahempaa silloin, kun hän on nauttinut alkoholia tai huumeita.

Depp on kutsunut häntä koskevia syytöksiä ”sairaiksi” ja ”täysin totuudenvastaisiksi”. Deppiä ovat oikeudessa puolustaneet muun muassa hänen ex-naisystävänsä, entinen assistenttinsa ja entinen turvamiehensä. Myös Heardin entinen assistentti asettui Deppin puolelle oikeudessa.

Amber Heard vaatii Johnny Deppiltä 100 miljoonan korvauksia vastakanteessaan.

Uusimmassa oikeudenkäynnissä Heardin syytökset ex-miestään kohtaan ovat aiempaakin konkreettisempia. Heardin asianajajan Ben Rottenbornin mukaan Deppin käyttämä lähisuhdeväkivalta näyttäytyi monin eri tavoin. Väkivalta oli fyysistä, henkistä, psykologista ja seksuaalista. Deppin edustaja kiisti väitteet kuvaillen niitä tekaistuiksi.

Heardin asianajajien mukaan Johnny Depp piti Heardia vankinaan kolmen päivän ajan Australiassa vuonna 2015. Tuolloin Deppin väitetään potkineen, lyöneen ja raahanneen Heardia pitkin lasinsirpaleiden peittämää lattiaa, uhanneen tappamisella ja lopuksi penetroineen hänet viinapullolla.

Lue lisää: Johnny Deppin ja Amber Heardin oikeudenkäynti alkoi Yhdysvalloissa – raskaita väitteitä väkivallasta

Deppin edustajien mukaan kyseiset Heardin väitteet pahoinpitelystä eivät nousseet esiin eron hetkellä vuonna 2016, vaan vasta paljon myöhemmin, kun Depp nosti kanteen kunnianloukkauksesta.

– Heard on syvästi ongelmainen henkilö, joka manipuloi ihmisiä ympärillään, Deppin asianajaja Camille Vasquez totesi avauspuheenvuorossaan.

Todisteina Deppiä vastaan on esitetty muun muassa kuvia, videoita, viestejä ja ääninauhoja, joilla Amber Heardin asianajajat ovat pyrkineet osoittamaan, etteivät Deppin kertomat versiot tapahtumista ole uskottavia. Todistelussa on keskitytty Deppin arvaamattomaan ja aggressiiviseen käytökseen sekä hänen päihteidenkäyttöönsä.

Lue lisää: Paljonpuhuvat kuvat ja video Johnny Deppin päihde­helvetistä esitettiin oikeudessa – tähdeltä kiivas selitys surulliseen jäätelökuvaan

Oikeudessa on esimerkiksi näytetty kuvia, joissa Depp on väitetysti päihteiden vaikutuksen alaisena ja tiedottamassa tilassa. Todisteina on käytetty myös videoita, joissa Depp raivoaa päihtyneenä Heardille, solvaa tätä ja paiskoo keittiön kaappeja. Deppin taipumus rikkoa tavaroita on noussut esille usein.

Oikeudessa nostettiin esiin myös Deppin ja hänen ystävänsä Paul Bettanyn väliset tekstiviestit vuodelta 2013, joissa he vitsailivat murhaavansa Amber Heardin.

Lue lisää: Johnny Depp käytti huumeita yhdessä maailmantähtien kanssa – tekstiviestit paljastavat hyytävää puhetta ex-vaimosta

Deppin kerrotaan lähettäneen Paul Bettanylle viestin, jossa Depp ehdotti Heardin hukuttamista ja sitten polttamista. Näyttelijä kirjoitti harrastavansa seksiä kuolleen Heardin kanssa varmistaakseen, ettei tämä elä enää. Bettany vastasi Deppille samaan sävyyn ja totesi ajattelevansa samalla tavalla ja haluavansa varmistaa, ettei Heard ole noita.

Depp kertoi aiemmin tällä viikolla oikeudessa, että häntä nolotti nähdä vuosien takaisia tekstiviestejään. Hän selitti viestien hyytävää sisältöä mustalla huumorilla, jonka avulla hän toisinaan ilmaisee itseään. Paul Bettany on niin ikään ilmaissut, miten kiusallista hänen tekstiviestiensä julkaisu on.

Toiselle ystävälleen, Isaac Baruchille, kirjoittamassaan viestissä Depp on kuvaillut Heardin ”pilanneen heidän coolin elämänsä” ja toivonut tämän ruumiin mädäntyvän Honda Civicin tavaratilassa.

Amber Heard on puhunut Deppin väkivaltaisuudesta ensimmäisen kerran parin eron aikaan kuusi vuotta sitten. Nyt tapahtumia puidaan oikeussalissa jälleen kerran.

Deppin syytökset Heardia vastaan

Depp on järjestelmällisesti kiistänyt kaikki häntä kohtaan esitetyt syytökset ja väittänyt sen sijaan, että Heard olisi suhteen aggressiivinen osapuoli. Depp myöntää pariskunnan riidelleen, mutta kiistää koskaan lyöneensä Heardia tai ketään muutakaan naista. Yllä mainitusta Australian-matkasta Deppillä on täysin erilainen kertomus.

Lue lisää: Ruma oikeustaistelu jatkui uusilla syytöksillä – Johnny Depp latasi kylmääviä väitteitä Amber Heardin käytöksestä

Lue lisää: Johnny Deppin kohuliitosta uusia järkyttäviä väitteitä: ex-vaimo Amber Heard poltti näyttelijän kasvoja tupakalla, katkaisi palan sormesta

Deppin mukaan välikohtaus tapahtui vähän heidän häidensä jälkeen. Deppin mukaan hänen lakimiehensä olivat pyytäneet Heardia allekirjoittamaan avioehtosopimuksen, mistä Heard oli raivostunut. Depp kertoi menneensä alakertaan ja kaataneensa itselleen lasillisen vodkaa, mikä suututti Heardia entisestään.

Depp kertoi Heardin heittäneen kaksi vodkapulloa häntä kohti ja toisen pulloista räjähtäneen niin, että sirpaleet leikkasivat hänen sormestaan palan. Deppin lääkäri on oikeudessa vahvistanut matkustaneensa Australiaan hoitamaan Deppin haavaa, joka oli niin syvä, että sormen luut tulivat esiin. Lääkäri kuitenkin totesi, ettei nähnyt parin välistä riitaa.

– En tiedä, miltä hermoromahdus tuntuu, mutta tuon lähempänä en ole varmasti koskaan ollut, Depp totesi oikeudessa.

Tämän jälkeen Heard poltti Deppin väittämän mukaan miehensä poskea tupakalla.

Depp demonstroi oikeussalissa, kuinka hän puolustautui Heardin hyökkäykseltä.

OIKEUDESSA Depp kertoi alkaneensa pian tapahtuneen jälkeen kirjoittaa omalla verellään seinille valheita, joista Heard oli jäänyt hänelle kiinni.

Lääkäreilleen Depp kertoi viestitse leikanneensa sormensa itse ja näitä tekstiviestejä myös Heardin asianajajat ovat hyödyntäneet kiistääkseen Deppin väitteet väkivallasta. Oikeudessa Depp totesi halunneensa suojella Heardia ja väittäneensä siksi, että hän satutti itse itseään.

Depp myös kertoi todistuksessaan parin yhteisestä arjesta. Deppin mukaan Heardille oli mahdotonta myöntää olevansa väärässä ja väkivallan uhka oli jatkuvasti läsnä kodissa. Deppin mukaan Heard haastoi riitaa ja reagoi riitatilanteisiin esimerkiksi lyömällä tai heittämällä Deppiä kaukosäätimellä tai viinilasillisella.

– Ajoittain lukitsin itseni kylpyhuoneeseen tai muuhun paikkaan, johon hän ei päässyt. Miksi sitten jäin? Luulen sen johtuvan siitä, että isäni pysyi äitini rinnalla. En halunnut epäonnistua ja halusin saada sen (avioliiton) toimimaan. Uskoin voivani auttaa häntä, Depp totesi oikeussalissa viitaten väkivaltaiseen äitiinsä ja Heardiin.

Depp kertoi myös Heardin runsaasta huumeidenkäytöstä. Depp kertoi nähneensä Heardin ottaneen isoja annoksia huumausaineita ja muita lääkkeitä, sekä olleen riippuvainen huumeista. Depp kertoi Heardin nauttineen todistetusti muun muassa ekstaasia yli kaksikymmentä kertaa heidän suhteensa aikana.

Kuinka oikeudenkäynti jatkuu?

Toistaiseksi nyt meneillään olevassa oikeudenkäynnissä on kuultu Deppin ja Heardin edustajien avauspuheenvuorot sekä Heardin asianajajien ristikuulustelu Deppille.

Tulevaisuudessa oikeudenkäynnissä päässee ääneen myös Amber Heard itse, ja oikeussalissa esitettäneen myös Deppin kertomusta tukevia todisteita. Lehtitietojen mukaan oikeuteen on kutsuttu myös liuta nimekkäitä todistajia, esimerkiksi Tesla-miljardööri Elon Musk ja näyttelijä James Franco, joiden kanssa Heardilla on ollut suhde.

Kyseessä on siviilioikeudenkäynti, eli Depp sen paremmin kuin Heardkään ei ole vaarassa joutua rikosoikeudellisten rangaistusten kohteeksi. Kumpikin riidan osapuoli hakee toiselta korvauksia.

Lähteet: Insider, BBC, People, The Independent, The Guardian, New York Post, IS-arkisto

Lue lisää: Johnny Depp ajautui kujanjuoksuun, joka ei näytä päättyvän – näin Hollywoodin kirkkain tähti ajautui keskelle kiusallisia skandaaleja