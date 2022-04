Festareilla napattu kuva paljastaa totuuden Kendall Jennerin, 26, huulista

Kendall Jenneristä napattiin kuva, joka paljastaa supertähden oikeat huulet.

Huippumalli ja somen megatähti Kendall Jenner ikuistettiin pääsiäisenä kuvaan, joka paljasti hänen oikean ylähuulensa.

Kaliforniassa Coachella-festivaalin yhteydessä järjestetyssä tapahtumassa napatusta kuvasta näkee, että Jenner on meikannut ylähuulensa näyttämään huomattavasti muhkeammalta kuin se oikeasti on.

Daily Mailin mukaan tuore kuva paljastaa, että Jenner on levittänyt huulipunaa reippaasti ylähuulensa yli ja luonut näin illuusion todellisuutta paksummasta ylähuulesta.

Kendall Jenneristä otettiin kuva, joka paljastaa tähden oikean ylähuulen.

Jenner on totuttu siskojensa tapaan näkemään etenkin Instagram-tilillään erilaisten filtterien ja kuvanmuokkausten ansiosta hyvin eri näköisenä. Daily Mailin mukaan hän julkaisi Coachella-festivaaleilta kuvan samassa asussa ja meikissä, joissa hänet ikuistettiin maanantaina, ja somekuvat paljastivat, että hän oli muokannut niitä reippaasti. Kuvista ei nimittäin paljastunut Jennerin meikkikikka.

Daily Mailin mukaan Jennerin huulet ovat herättäneet keskustelua siitä saakka, kun hän maaliskuussa näyttäytyi aiempaa turpeampien huulien kera. Kendall Jenner ei ole koskaan kertonut hankkineensa huulitäytteitä toisin kuin hänen pikkusiskonsa Kylie Jenner.

26-vuotias Kendall Jenner on Kardashianin sisarusklaanin toisiksi nuorin. Hän on luonut menestyneen uran mallina ja hän on yksi Instagramin seuratuimmista ihmisistä yli 232 miljoonalla seuraajallaan.

Jenner on mukana uudessa The Kardashians -sarjassa, jota Suomessa esittää Disney+-suoratoistopalvelu.