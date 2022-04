Travis Barkerin 16-vuotiaan tyttären mallikuvat kuohuttavat somessa: ”Sopimatonta”

Kourtney Kardashianin kihlatun Travis Barkerin tytär poseeraa tuoreissa muotikuvissa suihkuletku ja tikkari kädessään.

Travis Barkerin tytär Alaba on varsin suosittu sosiaalisessa mediassa. Häntä seuraa Instagramissa yli miljoona ihmistä. Kuva vuodelta 2019.

Blink 182 -yhtyeen rumpalina tunnetun Travis Barkerin 16-vuotiaan tyttären kuvat ovat herättäneet huomiota sosiaalisessa mediassa.

Alabama Barker poseeraa tuoreissa kuvissa Pretty Little Thing -pikamuotiketjun brändilähettiläänä. Muotiketjun Instagram-sivulla on julkaistu kuvia, joissa Barker poseeraa muun muassa pinkissä minimekossa ja korkeissa koroissa. Yhdessä otoksessa hän imeskelee tikkaria silmät kiinni.

Travis Barkerin ja hänen ex-kumppaninsa Shanna Moaklerin tytär hehkutti myös omalla Instagram-tilillään uutta pestiään.

– Olen niin innoissani, että voin viimein kertoa teille olevani Pretty Little Thingin uusin brändilähettiläs. Pysykää kuulolla, sometähti kirjoittaa.

Moni Instagram-käyttäjä kertoo olevansa onnellinen Alabaman puolesta. Osa kuitenkin kritisoi jyrkästi, että hän on liian nuori kyseisiin mainoskuviin.

– Ei vaikuta kovin soveliaalta lapselle, eräs täräyttää.

– Tikkarin imemistä ja vesiletkulla suihkuttamista. Siis aivan tarkoituksella sopimatonta, kommentoi toinen.

– Hän on niin kaunis, mutta tuo meikki saa hänet näyttämään paljon ikäistään vanhemmalta.

– Söpöjä asuja, mutta eivät soveliaita hänen ikäiselleen.

Isä Travis Barker puolestaan vaikuttaa kannustavan tytärtään.

– Antaa mennä! rokkari kommentoi.

Myös Travis Barkerin kihlattu Kourtney Kardashian osoitti tukensa kommentoimalla Alabaman julkaisuun sydänemojeita.

Myös Kourtney Kardashian sekä hänen siskonsa Kylie Jenner ovat olleet saman muotiketjun brändilähettiläitä.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun 16-vuotias Alabama on kohdannut kritiikkiä. Alaba on saavuttanut suuren suosion TikTok-videopalvelussa sekä Instagramissa, jossa hänellä on yli miljoona seuraajaa.

Helmikuussa hän käsitteli saamiaan vihakommentteja TikTok-videolla, jonka hän sittemmin poisti. Videolla hän käsitteli vastaavanlaista kommentointia iästään ja ulkonäöstään.

– Kyllä, olen nuori. Mutta en ole tavallinen teini, Alabama totesi viitaten isänsä julkisuuteen.

– En voi tehdä normaaleja asioita, koska kun teen, siitä tulee aina jotakin suurempaa kuin mitä se todellisuudessa on. Joten te vihamieliset äidit, huolehtikaa omista lapsistanne, älkää minusta.

Kuvassa Travis Barkerin lapset Alabama Barker ja Landon Barke (vas.) sekä Shanna Moaklerin tytär Atiana De La Hoya.

Travis Barkerilla on kaksi edellisestä liitostaan Shanna Moaklerin kanssa, Landon ja Alabama. Barker ja Moakler olivat naimisissa vuosina 2004–2008.