Kiltti lukiolaistyttö Outi joutui ystävänsä kanssa hetkeksi hurjaan pyöritykseen –keikkabussin rietas meno häkellytti

Outi Lindgren ja Nina Keres olivat vasta lukiossa, kun he päätyivät tv:n laulukilpailun kautta tähdiksi. Syntyi Bon Bon. – Emme me hirveästi tykänneet siitä, että meitä kutsuttiin Suomen Baccaraksi.

PMMP, Taikapeili, CatCat, Koivistolaiset. Suomalaisen viihteen kentällä on ollut useita menestyksekkäitä naisduoja. Yksi lyhyen pyrähdyksen julkisuudessa tehnyt on Bon Bon, jonka menestyksen vuodet osuivat 1970- ja 1980-lukujen taitteeseen.

Bon Bon julkaisi vuosina 1978-79 kaksi singleä ja yhden albumin. Duon muodostivat Outi Lindgren ja Nina Keres.

He olivat nuoria lukiolaisia ja koulukavereita Helsingin Steiner-koulussa, kun Bon Bon syntyi.

– Musiikinopettaja laulatti meitä eri yhteyksissä, pääasiassa klassista musiikkia. Loppuaikoina meillä oli opettajana Jukka Kuoppamäki. Ninan kanssa tykästyttiin myös poplauluihin, Lindgren kertoo duon taustoista.

Apu-lehti järjesti tuohon aikaan Iskelmähaavi-nimisen kykyjenetsintäkilpailun. Eräänlaisen aikansa Idolsin.

– Harjoittelimme Iskelmähaaviin Ajetaan tandemilla -kappaleen. Vahvuutemme oli se, että lauloimme kaksiäänisesti. Sijoituimme kolmanneksi.

Kaksi kisan kärkinimeä olivat Jamppa Tuominen ja Juhamatti. Molemmat sittemmin pitkän uran iskelmän parissa tehneitä laulajia.

Esiintymisasunsa Bon Bon valitsi niin, että ne olivat joko täysin samanlaiset tai samanlaiset, mutta eri väriset.

Kilpailun jälkeen duo pääsi mukaan Iskelmähaavi-levylle. Studiossa opastamassa olivat Ami Aspelund ja Kari Kuusamo. Pian levy-yhtiö EMI bongasi nuoret naiset ja syntyi levytyssopimus.

– Emme koskaan hakeneet minnekään itse, ainoastaan Iskelmähaaviin. Sekin oli enemmän päähänpisto.

– Meille vain sateli tarjouksia. Harjoittelimme itseksemme. Ninan mummi piti meille joskus koulun jälkeen harjoituksia, että tehkää tytöt näin. Älkää liikkuko noin löysästi, enemmän temperamenttia. Välillä mun äiti oli apuna.

Nimi duolle syntyi, kun levy-yhtiössä pohdittiin eri vaihtoehtoja. Lindgren ei muista kuka Bon Bon -nimen keksi.

– Saattoi olla meidän omakin ehdotus. Minusta se oli osuva nimi ja kaikki olivat siihen tyytyväisiä. Meitä kutsuttiin sitten bonareiksi, namipaloiksi ja Bon Bon -tytöiksi.

Outi Lindgren muistelee Bon Bon -aikoja hyvällä.

Monet Bon Bonin levyttämät kappaleet olivat ajan tavan tyyliin käännösbiisejä. Albumilta löytyy muun muassa Boney M. yhtyeen Rivers of Babylon. Singlenä ilmestyi Blondien hitti Heart of Glass nimellä Läpinäkyvää.

Omaksi lempibiisikseen Lindgren nimeää laulun Anna pala sydäntäs, joka oli alkujaan englantilaisen Christopher Rainbow'n esittämä.

– Menestys tuli yllätyksenä. Yhtäkkiä olimme lehtien kansikuvissa. Kiersimme muun muassa Kirkan, Dannyn ja Markku Aron kanssa. Meillä oli heidän keikoillaan omat ohjelmanumeromme, puolen tunnin setti. Omaa taustabändiä meillä ei ollut.

– Laivakeikkoja teimme paljon. Finnjetillä meillä oli oma show. Siihen aikaan piti liittyä merimiesunioniin, kun keikkaili laivoilla.

Bon Bonin jäsenet olivat vasta lukioiässä. – Tuli perheet ja muut jutut, Outi Lindgren kertoo keikkailun hiipumisesta.

Kiertue-elämä vei lukiolaiset uuteen maailmaan.

– Olimme kilttejä perhetyttöjä ja pysyimme sellaisina. Ihmettelimme keikkamenoa ja sen ajan keikkabusseja. Verhojen alla heilui, mutta me ei siellä heiluttu. Suurin silmin katsoimme, että herranjestas mitä tuolla tapahtuu, Lindgren muistelee.

– Itse saimme olla rauhassa. Olimme kuitenkin sanavalmiita ja järkeviä tyttöjä. Alkoholia emme käyttäneet juuri ollenkaan. Ikäviä muistoja ei ole.

Bon Bon pääsi ulkomaillekin. Se edusti Suomea Sopotin laulufestivaalilla. Isompikin kiinnitys oli lähellä.

– Siihen aikaan Baccara oli iso nimi ja meitä alettiin pitää Suomen Baccarana. Meidän piti lähteä Baccaran mukaan Euroopan kiertueellekin, mutta koulujutut estivät sen. Alkoi yo-kirjoitukset.

Baccara ei sinänsä ollut Bon Bonille esikuva.

– Emme me hirveästi tykänneet siitä, että meitä kutsuttiin Suomen Baccaraksi.

Baccara eli Mayte Mateos ja Maria Mendiola vierailivat Syksyn sävelessä vuonna 1999. Mendiola kuoli viime vuonna 69-vuotiaana.

Levy-yhtiö yhytti markkinointimielessä Bon Bonin ja Baccaran yhteiseen kuvaan.

– Baccarat olivat paljon kokeneempia. Heillä oli päällä tavalliset päivävaatteet. Me jotenkin ymmärsimme, että pitäisi olla jotain muuta ja laitoimme iltapuvut. Voi sitä häpeän määrää, kun tulimme kuvauspaikalle.

– Meikkejä Baccaran naisilla oli paljon enemmän. Meillä ei ollut mitään. Olimme luonnonkauniita.

Bon Bon teki paljon keikkoja, mutta uutta levyä ei enää syntynyt. 1980-luvun alussa toiminta hiipui.

– Tuli perheet ja muut jutut. Taitojen perusteella olisimme varmaan pystyneet olemaan enemmänkin esillä. Mulla oli liikemiesisä, ja opiskelua pidettiin tärkeämpänä.

– Olimme molemmat kielitaitoisia. Nina oli paljon Espanjassa ja minä kesäisin Saksassa, Englannissa ja Ruotsissa. Hankin kaupallisen koulutuksen, mutta lopulta minusta tuli mielenterveyshoitaja. Sitä työtä olen tehnyt 28 vuotta.

Outi Lindgren on nykyään mielenterveyshoitaja. Hän laulaa ja esiintyy sen lisäksi edelleen.

IS kysyi tähän haastatteluun myös Nina Keresiä, mutta hän ei halua esiintyä julkisuudessa. Lindgren kertoo, että Keres on asunut suurimman osan elämästään ulkomailla ja ollut töissä kansainvälisissä järjestöissä.

– Nina ei välitä julkisuudesta, mulle se on ihan fine. Olen mieheni kanssa ollut aika paljonkin julkisuudessa. Olemme olleet Talent Suomessa ja Talent Swedenissä, jossa meillä oli Pekka-sirkus, parodia taikurishow'sta.

– Olin siinä Miss Lily ja mieheni Mr. Texas. Mr. Texas-showta olemme tehneet eri paikoissa. Se on pantomiimishow ja aika leikkisä. Sitä voi esittää kansainvälisesti. Olisimme menneet Saksan Talentiin, mutta korona-aikana se ei ole ollut mahdollista.

Lindgren on myös laulanut Bon Bonin jälkeen, ollut muun muassa solistina yritysbändikisoihin osallistuneessa orkesterissa. Keres on yllyttänyt Lindgreniä osallistumaan tänä keväänä alkavaan The Voice of Finland Senioriin.

– En kuitenkaan viitsinyt lähteä, vaikka paljon olenkin laulanut. En uskaltanut. Ehkä myöhemmin. Täytyy nyt katsoa tämä eka kausi ensin.

Vuonna 2011 Bon Bonin ainut albumi ilmestyi uusintapainoksena cd-formaatissa.