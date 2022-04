Kike Elomaa julkaisi harvinaisen lapsuuskuvan Ilkka Kanervan kanssa – tunnistatko heidät?

Kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaan kotialbumissa on harvinainen yhteiskuva 1960-luvulta. Siinä poseeraavat tulevat kansanedustajat Ilkka Kanerva ja Ritva Elomaa lapsina.

Tiistai 19. huhtikuuta oli perussuomalaisten kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaalle tunteikas päivä.

Eduskunta kunnioitti kiirastorstaina menehtyneen kokoomuksen kansanedustaja Ilkka Kanervan muistoa hiljaisella hetkellä.

Kike Elomaa ja Ilkka Kanerva ovat lapsuudenystäviä Lokalahdelta Varsinais-Suomesta.

Kanervan paikka täysistuntosalin eturivissä oli nyt tyhjä. Sen eteen pulpetille oli asetettu Aalto-maljakossa kukkakimppu: valkoisia ruusuja ja sineraarioita.

Täysistunnon jälkeen Kike Elomaa kävi koskettamassa täysistuntosalin eturivissä tuolia, jossa lapsuudenystävä oli vuosia istunut.

– Pakko oli mennä ja ihan tuolista ottaa kiinni, kun Ilkka on siinä tuolissa istunut, Kike Elomaa kertoo.

– Halusin sanoa: hei vaan Ilkka.

Kike Elomaalla on kotialbumissaan harvinainen yhteiskuva 1960-luvun alusta, jonka hän julkaisi tiistaina Facebook-tilillään. Vanhassa kuvassa hän on urheilukentällä nuoren Ilkka Kanervan kanssa. Kike on 6-vuotias, Ike on 13.

– Olemme siinä Lokalahden Leiskun verryttelypuvut päällä.

1960-luvun alussa otetussa kuvassa Arvo Sainio, Hannu Rautala, Ilkka Kanerva ja Hannu Sainio ja eturivissä Kike Sainio, nykyinen Elomaa.

Valokuvassa on myös Kike Elomaan isä, kansanedustaja Arvo Sainio, Kiken veli Hannu Sainio sekä Hannu Rautala.

Ilkka Kanerva on ollut Kike Elomaan elämässä aina. Kiken veli Hannu Sainio on Ilkka Kanervan ikätoveri, heillä oli vain kuukauden ikäero.

Saman kylän pojista tuli ystäviä.

– Pojat urheili kovin ja urheilin itsekin, Kike Elomaa kertoo.

– Olin seitsemän vuotta nuorempi ja kannustin heitä urheilukilpailuissa. Olin Ilkan ylioppilasjuhlissakin.

Ritva ”Kike” Elomaa ja Ilkka Kanerva MTV:n viihdeohjelmassa Putous vuonna 2017.

Ilkka Kanervan isä oli ammatiltaan siementäjä ja tuttu näky Sainion perheen navetassa.

– Ilkan isä sekä paikallinen eläinlääkäri ja meidän isä olivat kaikki hyviä suustaan. Navetassa kaikuivat Eino Leinon runot, kun he olivat siellä yhdessä. He olivat hyvin isänmaallisia, Kike Elomaa kertoo.

– Se oli hienoa aikaa.

Vanhan ystävän poismeno vetää hiljaiseksi. Kike Elomaan aviomies Kimmo Elomaa kuoli yllättäen vuosi sitten maaliskuussa. Silloin Ilkka Kanerva soitti.

– En olisi ikinä uskonut, että näin pian tulee Ilkan vuoro. Ei Ilkka sanonut kenellekään paitsi ehkä lähimmilleen, että on sairas.