Jennifer Grey avautuu kauneusleikkauksesta, joka tuhosi Hollywood-uran – ulkonäkö muuttui ratkaisevasti

Jennifer Grey puhuu avoimesti elämänsä käännekohdista.

Näyttelijä Jennifer Grey, 62, muistetaan erityisesti elokuvasta Dirty Dancing – kuuma tanssi.

Elokuvassa tuon ajan tunnetuimpiin Hollywood-tähtiin kuuluneen Patrick Swayzen vastanäyttelijänä nähtiin Jennifer Grey, josta elokuva teki silmänräpäyksessä tähden. Kaksikko oli jo näytellyt yhdessä aiemmin vuoden 1984 elokuvassa Red Dawn.

Vuonna 1987 ensi-iltansa saanut Dirty Dancing kertoo nuoren tytön rakastumisesta tanssinopettajaansa.

Greyn uran nousukiito ei kuitenkaan jatkunut kauaa, sillä jo 1990-luvulla alkoi alamäki.

Grey on syyttänyt uransa epäonnistumisesta 1990-luvulla tehtyä nenäleikkausta, joka teki hänestä tunnistamattoman.

– Se oli nenäleikkaus helvetistä. Tulen aina olemaan tämä kerran tunnettu näyttelijä, jota kukaan ei tunnista enää nenäleikkauksen vuoksi, näyttelijä tunnusti vuonna 2012.

Jennifer Grey vuonna 2019.

Toukokuussa ilmestyvässä elämäkertakirjassaan Out of the Corner Grey palaa kauneusoperaation aikoihin. Kun Greylle oli tehty toinen nenäleikkaus, näyttelijäkollega Michael Douglas ei tunnistanut häntä.

– Se oli ensimmäinen kerta, kun menin ulos julkisesti. Siitä lähtien olin täysin näkymätön, näyttelijä kertoo People-lehdelle.

– Maailman silmissä en ollut enää minä.

Grey paljastaa hakeutuneensa leikkauksiin näyttelijä-äitinsä Jo Wilderin kehotuksesta, vaikkakin painostus myös järkytti. Äidin mukaan Greyn kiinnittäminen rooleihin oli vaikeaa ja siitä tulisi helpompaa kauneusleikkauksen avulla.

– Hän ei koskaan sanonut, etten olisi kaunis. Pikemminkin hän sanoi, että ”jos et halua olla näyttelijä, ok. Mutta jos haluat, niin...”

Dirty Dancing teki Jennifer Greystä tähden, mutta kauneusleikkausten jälkeen hän tunsi olonsa näkymättömäksi.

Nenäleikkausten jälkeen ura notkahti. Grey myöntää miettineensä monta kertaa, mitä hän teki väärin.

– Käytin niin paljon energiaa sen miettimiseen, mitä tein väärin, miksi minut karkotettiin valtakunnasta. Se on vale. Karkotin itse itseni, hän sanoo nyt.

Grey on jatkanut näyttelemistä vaikeuksista huolimatta. Hän voitti vuonna 2010 yhdysvaltalaisen Tanssii tähtien kanssa -ohjelman tuotantokauden ja on näytellyt yhtä pääosista tv-sarjassa Red Oaks.