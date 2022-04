Marko Björsiä tv:ssä deittailevat miehet tiputtavat uutispommin, joka sekoittaa pakan – ohjelman kulisseissa roihahti salainen romanssi

Marko Björsin rakkautta tv:ssä tavoitelleet sinkkumiehet löysivätkin yllättäen toisensa ohjelman aikana, ja he poistuvat kesken kuvausten yhdessä Etelä-Afrikasta.

Julkisuudesta tuttu ratsastusvalmentaja Marko Björs, 53, etsii itselleen kumppania Marko Björs – Rakkauden seikkailu -sarjassa. Ohjelman kuudennessa jaksossa nähdään todellinen yllätyskäänne, kun Björsin sydäntä tavoitelleet sinkkumiehet Marko F, 34, ja Juho-Jari, 31, kertovat löytäneensä toisensa kuvausten aikana ja poistuvansa yhdessä kotiin Etelä-Afrikasta.

Jaksossa nähdään, kuinka Marko Björs saa pyynnön tulla pikaisesti miesten villalle, sillä Marko ja Juho-Jari haluavat kertoa suuria uutisia.

Juho-Jari ja Mr. Gay Finland -kilpailusta tuttu Marko myöntävät jo ennakkoon, että heidän täysin yllättäen roihahtaneesta romanssista kertominen jännittää.

– Tilanne jännitti, ja on pelottanut meitä. Olemme puhuneet siitä, miten hän suhtautuu tilanteeseen, Marko F sanoo.

Juho-Jari ja Marko ihastuivat toisiinsa ohjelman kuvauksissa.

Marko Björs istuu vakavana kuuntelemaan miesten uutisia.

– Tässä on nyt semmoinen tilanne, että me olemme lähentyneet talossa sen verran liikaa, ettei haluta enää leikkiä kenenkään tunteilla tai antaa vääriä signaaleja, Juho-Jari aloittaa.

– Tämä on tapahtunut pikkuhiljaa, ja kun ollaan prosessoitu tunteita ja asioita, ollaan huomattu, että tämä on alkanut olla vaikeaa meille. Meidän pitää peitellä koko ajan sitä miten ollaan, Marko huokaisee.

– Eikä voi istua edes vieressä, Juho-Jari myöntää.

Miesten puheille nyökkäilevä Marko Björs korostaa heti ymmärtävänsä tilanteen.

– Mikään ei ole pahempaa kuin se että joutuisitte feikkaamaan. Se ei olisi reilua kenellekään, ei teille tai koko porukalle, Björs muistuttaa.

– Ei se tarkoita, että vaikka olen ollut alun perin se henkilö, joka on halunnut tutustua teihin ja te minuun, ettei näin voisi käydä. Tämä on parasta, mitä voi käydä, Björs analysoi.

Björs toteaa miehille, ettei heidän kannata ajatella matkan menneen millään tavalla pieleen, vaikka reissu saikin kaikkia yllättäneen käänteen.

– Rakkaus on aina kaunis asia. Se on asia, jota ei voi järjellä mitata. Se on tunne, että siitä ei saa olla pahoillaan, jos sitä kokee. Ette saa ajatella, että olisitte tehneet jotain väärin reissun kannalta. Päinvastoin, tätähän tänne on tultu hakemaan.

Marko Björs (keskellä) suhtautuu miesten yllätysuutiseen hyvin.

Miehet ovat silmin nähden helpottuneita Björsin suhtautumisesta.

– Thank god Marko reagoi siihen tosi hyvin ja osasi olla onnellinen meidän puolesta. Se kertoo Markosta, ettei hän ole mikään itsekäs ihminen ja hän haluaa, että ihmiset löytää toisensa, Marko huokaisee kameroille.

Kolmikko halaa toisiaan lämpimästi ennen kuin he menevät kertomaan uutiset muulle porukalle. Sinkkumiehet odottavat kuumeisesti Björsin yllättävän vierailun syytä.

– Varmaan ihmettelette, miksi olen täällä. Mulla on teille isoa kerrottavaa, Björs sanoo ja antaa puheenvuoron miehille.

– Me ollaan salailtu teitä jotain, Juho-Jari ja Marko myöntävät.

Sinkkumiehet yllättyvät Markon ja Juho-Jarin suhdepaljastuksesta, mutta halaavat toisiaan iloisian ennen miesten kotiin lähtöä.

Uutiset loksauttavat sinkkumiesten leuat. Suurin osa myöntää villassa muhineen salaromanssin tulleen totaalisena yllätyksenä.

– Tää tuli uutispommina mulle. Olen niin sinisilmäinen. En nähnyt mitään, mitä mun ympärillä tapahtuu, Sergey, 27, sanoo.

– Olen ihan shokissa, Rünno, 25, tilittää kameroille.

Sen sijaan Manu, 36, pääsi jyvälle salaromanssista ennen muita.

– Manu on meidät yllättänyt, ja siitä se lähti, miehet myöntävät.

– Olin yksi ilta menossa keittiöön, kun kävi mielessä, että onko tässä jotain. Siellä ne oli pussailemassa. Onneksi ei muuta, olisin varmaan järkyttynyt, Manu sanoo nauraen.

Myös Tico, 27, kertoo aistineensa jotain miesten välillä.

– Senhän näki kilometrin päähän, Tico toteaa kameroille.

Marko Björs haaveilee parisuhteesta ja oman kumppanin löytämisestä.

Björs haluaa kertoa vielä koko porukalle, ettei hän kanna katkeruutta tai kaunaa miehiä kohtaan.

– Joku voisi ajatella, että kun olen kutsunut teidät kokoon, että olisin pettynyt, että näin tapahtuu. Päinvastoin. En pidä millään lailla itsestäänselvyytenä, että minä vain valitsisin jonkun. Sen pitää olla aitoa ja rehellistä, Björs sanoo.

– Heidän seikkailu jatkuu nyt tästä eteenpäin toivottavasti yhdessä ja onnellisissa merkeissä, hän toivottaa ennen kuin miehet poistuvat villasta yhdessä.

Marko Björs - Rakkauden seikkailu TV5 ja discovery+-palvelu keskiviikkoisin.