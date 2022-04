Avioeron jälkeen Helena Lindgren palasi vanhempiensa luo rahattomana ja lapsi kainalossa – kaikkia suhteita yhdistää yksi ominaisuus

65 vuotta täyttävä Helena Lindgren ei stressaannu ikääntymisestä, mutta jotakin hänen elämässään on muuttunut: hän valikoi tarkemmin työnsä, eikä unelmoi kestävästä rakkaussuhteesta.

Helena Lindgren tulee haastatteluun tärkeästä tapaamisesta: hän on viettänyt aikaa lapsenlapsensa Danin, 14, kanssa. Lindgreniä on hiukan vaikea mieltää isoäidiksi, mutta sitä hän kuitenkin on – ja tyytyväisenä.

Vapun jälkeen, 2.5., Lindgren täyttää 65 vuotta. Monen mielikuvissa hän on kuitenkin edelleen nuori kaunotar, mutta itse hän ei sitä harhaa pidä yllä.

– Jos takertuu menneeseen, jää helpolla tämä hetki elämättä, hän toteaa.

Sen hän on huomannut, että aika menee nyt nopeasti, vaikka elämä ei ole yhtä kiivastahtista kuin nuorempana.

– Hätkähdin, kun tajusin syntymäpäivän lähestyvän, tuntuu, että just täytin 60 vuotta. Mutta en hysterisoidu siitä, nykyään ikään suhtaudutaan positiivisemmin kuin ennen, Lindgren naurahtaa.

Rennosti Lindgren ottaa senkin, että ulkonäkö muuttuu. Hän ei uskottele itselleen, että vaatteet muuttavat kaapissa itsekseen muotoaan.

– En jaksa kauhistella ulkonäköä. Kun katsoin yksi päivä esiintymisvaatteitani, totesin, että enhän mä voi monia niistä enää käyttää. Mutta voi luoda uuden tyylin.

Hän on huomannut, ettei innostus eri asioihin ole hyytynyt, mutta nykyään innostusta joutuu hiukan maanittelemaan. On kyllä asioita, joita hän ei enää suostu tekemään.

– Koronan aikana tuli selväksi, että enää en halua reissata pienille keikoille. Isommissa konserteissa kyllä esiinnyn. En osaisi olla tekemättä mitään, mutta valitsen tarkemmin tekemiseni.

Lindgren kertoo, että on vähän pakkokin tehdä töitä, koska hänen eläkkeensä on melko pieni. Tosin hän pärjää hätätilassa pienilläkin tuloilla, sillä ylellistä elämää hän ei vietä.

Helena Lindgrenistä otettuja kuvia vuosien varrelta.

Lindgreniin liittyy paljon vääriä oletuksia. Koska hän näyttää aina niin tyylikkäältä, hänen kuvitellaan ostavan jatkuvasti hintavia vaatteita. Niin ei tapahdu.

– Olin jo koulussa tikunnokassa vaatteideni takia, vaikka minulla oli vain vaisto, mikä on muotia, hän kertoo.

Nelilapsinen perhe asui Itä-Helsingissä Myllypurossa. Äiti oli sairaanhoitaja, isä oli poliisi. Välillä vanhemmat tekivät kahta työtä. Lapset saivat kaiken tarpeellisen, mutta ylimääräisiä hienouksia ei ollut.

– Odotin aina kovasti vuorotyötä tekevää äitiä kotiin. Koin, että äidin kanssa oli rauhallisempaa kuin isän kanssa. Vasta myöhemmin olen alkanut arvostaa isää, joka oli sodan käynyt huutolaispoika.

– Sodasta meillä ei juuri puhuttu. Isä sanoi vain, että aina oli kylmä, aina nälkä ja aina pelotti. Kun hänellä olivat asiat jo hyvin, alkoholi tuli mukaan kuvioon, hän kertoo.

Lindgren muistaa isänsä kahtena eri ihmisenä. Selvänä hän oli maailman ihanin isä, jolle tärkeintä oli perheestä huolehtiminen. Humalassa hän vaikutti vieraalta, jonka seurassa oli vaikea olla.

– Hän ei ollut väkivaltainen, mutta koko kodin ilmapiiri täyttyi silloin hänen traumoistaan. Hänen sotatraumansa alkoivat purkautua vasta 60-luvulla.

Helena Lindgren Savonlinnan oopperajuhlilla 1984.

Nyt hän on seurannut järkyttyneenä sotaa Ukrainassa. Tämäkin sota jättää jälkeensä traumoja – sitten kun se joskus on ohitse.

Lindgren vastaa välillä puhelimeen, hän on pyytänyt Dania ilmoittamaan kotiin pääsystä. Hän kuulostaa ihan perusmummilta kysyessään teini-ikäiseltä: ”Onks sun vatsa vielä täynnä?”

Mitä ihmettä, väsääkö hän ruokaa lapsenlapselleen? Hänhän on sanonut, ettei kokkaa koskaan. Hän syö aina ulkona, se on yksinasuvalle edullisinta.

– Me oltiin syömässä sushia, Lindgren naurahtaa.

Julkkikset isovanhempina -kirjan kuvitusta vuodelta 2013.

Kun Lindgren tuli 1980-luvulla julkisuuteen meikkitaiteilijana ja tanssitaiteilija Jorma Uotisen puolisona, hän oli kuin taideteos, jossa ei ole yhtään väärää siveltimen vetoa. Koska hän ei ollut kovin puhelias, häntä pidettiin arkana tai diivana. Hän ei ollut kumpaakaan.

Omapäinen hän kyllä on, sitä taas ei huomattu. Hänestä ei olisi kenenkään kynnysmatoksi, eikä hän stressaa siitä, mitä muut hänestä ajattelevat.

– Enpä ole antanut muiden vaikuttaa elämääni, olen mennyt omien näkemysteni mukaan.

Hän oli myös omapäinen nuori, joka 13-vuotiaana karkasi Rolling Stonesin konserttiin olympiastadionille.

– Ei mua mikään pidätellyt sieltä. Mutta ikinä en päästäisi Dania yksin rockkonserttiin, Lindgren naurahtaa.

Helena Lindgren ja Jorma Uotinen 1989.

Lindgren arvelee perineensä omapäisyyden ja rohkeuden äidiltään, joka karkasi 17- vuotiaana rintamalle lotaksi. Siellä äiti tapasi myös tulevan puolisonsa.

Hän oli 11-vuotias, kun hän teki ensimmäiset muotikuvaukset. Alle parikymppisenä hän esiintyi Alligator-showssa Annabella-taiteilijanimellä.

– Lauloin Eeki Mantereen kanssa duettoja, Lindgren muistelee.

Musiikkimaailmaan Lindgren kasvoi veljensä Heimo ”Holle” Holopaisen vanavedessä. Holle soitti muun muassa Topmost-yhtyeessä.

– Olin kymmenen, kun Heimo otti mukaansa Danny-shown keikalle. Muistan siitä parhaiten sen, kun joku vei minut keikkabussiin nukkumaan..

19-vuotiaana hän meni naimisiin. Kun Niklas-poika oli vuoden, tuli ero ja hän palasi vanhempiensa luokse lapsi kainalossa.

Lindgren oli rahaton, elatusmaksujakaan ei tullut. Mutta pian hänestä tuli freelancerina toimiva meikkitaiteilija, mikä oli harvinaista siihen aikaan.

– Aloitin meikkaamalla Sebastian Nurmen studiossa, mutta siitä en aluksi saanut rahaa.

Pian myös elokuvat, teatterit ja ooppera halusivat hänet meikkaajaksi. Hän oli taitava työssään, sanan mukaisesti meikkitaiteilija. Hän oli myös pukusuunnittelijana.

Helena Lindgren ja Jorma Uotinen itsenäisyyspäivän vastaanotolla Presidentinlinnassa 1994.

Vapaa-aikakin oli värikästä – kuten nuorilla yleensäkin on. Tavastialla hän pyöri joka viikko. Musiikkipiireistä löytyi myös poikaystäviä.

Lindgrenillä oli lyhyt romanssi muun muassa Dave Lindholmin kanssa. Muusikoiden seurassa hän viihtyi, koska rakasti itsekin musiikkia.

– Kaikki oli silloin lyhytkestoista, koko ajan piti olla säpinää, hän hymähtää.

1982 Lindgren alkoi seurustella Jorma Uotisen kanssa. He olivat tutustuneet työn merkeissä.

Jorma toi elämään uuden seurapiirin, osittain kansainvälisen. Lindgrenistä tuli myös Linnan juhlien kuvatuimpia kaunottaria. Mutta tärkeintä hänelle oli, että parisuhde toimi kaksin ollessa.

– Meillä oli paljon yhteisiä intressejä, kiinnostus teatteriin ja musiikkiin. Romansseja voi aina olla, mutta intohimo kestää vain hetken, jos ei ole mitään yhteistä.

Huono yhteinen kokemus oli omistusasunto Katajanokalla. Asunto ostettiin juuri ennen 90-luvun lamaa. Kun se myytiin, rahallista takaiskua tuli ja paljon.

– Meille molemmille on jäänyt siitä se, että ei halua omistaa mitään.

Lindgren on asunut pitkään samassa vuokra-asunnossa Etelä-Helsingissä.

– Jos joskus joudun pois kodistani, kyllä asiat aina jotenkin järjestyvät, hän toteaa rauhallisesti.

Jorma Uotisen elämäkerrassa kerrottiin, miten Jorma kehotti hankkimaan rakastajan, kun Lindgren valitti puolisonsa viileydestä yhteiselämän hiillosvaiheessa. Niin Helena sitten tekikin. Kun hänen rakastajakseen paljastui kuuluisa koreografi Ohad Naharin, Jorma ei enää pitänytkään ehdotuksestaan.

1999 Lindgren ja Uotinen erosivat. Kun aikaa oli mennyt, heistä tuli läheiset ystävät.

– Läheisten menetykset ovat olleet rankkoja kokemuksia, mutta myös eron jälkeen oli rankka aika. Kesti kauan ennen kuin pääsin jaloilleni, en ollut koskaan asunut yksin.

– Samaan aikaan aloitin uraani laulajana ja lopettelin meikkitaiteilijan työtäni. Se oli kaikin puolin epämääräistä aikaa, hän muistelee.

Jorma Uotinen ja Helena Lindgren 2007. – Eivät vain ole loksahtaneet tarpeeksi, Helena sanoo syyksi, miksi hänen romanssit ovat olleet lyhytikäisiä sen jälkeen, kun hän erosi Jorma Uotisesta.

Lenita Airisto (vas.), Jorma Uotinen ja Helena Lingren Oopperassa 1998.

Lindgren on parhaimmillaan tunnelmallisissa konserteissa, hitti-iskelmien esittäjää hänestä ei tullut.

– Nyt ovat työt siirtyneet syksyyn, hän kertoo, sillä korona on vaikuttanut konserttipaikkojen alkuperäisiin suunnitelmiin.

Lindgrenin mielestä tässä ajassa on paljon hyvääkin, esimerkiksi seksuaaliseen häirintään puuttuminen.

– Kukapa ei olisi kohdannut vähättelyä ja häirintää, mutta itselleni vakavampaa ei onneksi tapahtunut. Se oli usein sellaista, että jos ei suostunut olemaan sedille kiltti, ei saanut töitä, hän hymähtää.

Helena Lindgren esiintyi Tavastialla vuonna 2000.

Helena Lindgren julkaisi levyn vuonna 2007.

Uhkailuja ei esitetty, mutta hän osasi kyllä lukea joidenkin miesten tavoitteet.

– Tärkeätä on, miten pojat kasvatetaan. Tyttöjen pitää saada elää vapaasti, eikä niin, että joutuu olemaan varuillaan, Lindgren sanoo.

Lindgrenillä on ollut miessuhteita eronsa jälkeen, mutta ei varsinaista elämänkumppanina. Hän kertoo suhteidensa jääneen lyhyiksi.

– Eivät vain ole loksahtaneet tarpeeksi. Ei ole ollut sellaista liimaa, joka pitäisi yhdessä.

Hän on huomannut, että hänen miessuhteissaan on ollut tiettyä yhtäläisyyttä.

– He ovat olleet kauniita miehiä ja taiteellisia. Minuun on vedonnut fyysisen voiman ja herkkyyden yhdistelmä. Tärkeintä on keskinäinen kemia. Mutta, jos on ihan erilainen musiikkimaku, ei toimi mun kanssa, hän valottaa.

Enää Lindgren ei käytä aikaansa miettimällä, tuleeko joku vielä hurmaamaan hänet. Enemmän hän on pohtinut, voisiko hankkia koiran.

– Se aika on jo mennyt, kun haikailin jotakin isompaa tapahtuvaksi. Viihdyn hyvin yksinkin, mutta eihän sitä koskaan tiedä, mitä tapahtuu.