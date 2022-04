Heikki Paasosen Eivor-äiti purskahtaa itkuun nähdessään kesämökkinsä uskomattoman muutoksen – sitten hän lipsauttaa julki poikansa varjellun salaisuuden

Heikki ja Eivor Paasonen yllättyvät totaalisesti, kun Huvila ja huussi -ohjelman remonttitiimi paljastaa heräteostoksena hankitun rinnemökin uuden ulkomuodon.

Huvila ja huussi -suosikkiohjelman seuraavassa jaksossa uuden ilmeen saa Heikki Paasosen ja hänen vanhempiensa kesämökki. Heikki Paasosen Eivor-äiti kertoo jaksossa, että hankki kyseisen, jyrkällä rinteellä sijaitsevan mökin puolisonsa kanssa vasta aivan hiljattain. Kyseessä oli heräteostos, sillä aiemmin perhe vietti kesät veneillen.

Pian mökkiostoksen jälkeen kävi kuitenkin ilmi, että Heikin perhe on kasvamassa. Niinpä mökkiin pitäisi saada lisää tilaa, ettei Heikin perheineen tarvitsisi yöpyä enää tontilta löytyvässä pienessä lisärakennuksessa, jonka seinistä tuulee läpi. Heikin mukaan mökin ei tarvitse olla palatsi, mutta muutoksia tarvitaan.

– Toi on aika tommoinen pieni saunamökki. Vaikka se on kiva ja sympaattinen, niin ei siellä kolme sukupolvea sitten enää kuitenkaan..., Heikki selittää sisustusarkkitehti Mikko Vesaselle.

Kolmikko tulee nopeasti paikkoja kierreltyään siihen tulokseen, että makuupaikkojen lisäksi lisää tilaa ja uutta ilmettä kaipaa erityisesti myös mökin keittiö. Keskustelun jälkeen kaksikko poistuu paikalta ja remonttitiimi pääsee hommiin. Haasteita aiheuttaa etenkin jyrkkä rinnetontti, jolla mökki sijaitsee.

– Ihan ekat fiilikset, kun tulin tänne paikalle, oli vähän järkyttyneet. Tää on todella, todella jyrkkä tämä rinnetontti. Saman tien mun päässä aloin kalkuloimaan sitä, että mitä kaikkea meidän täytyy kantaa täältä alas ja mitä kaikkea kantaa ylös, remonttikoordinaattori Vilja Schepel kertoo kameralle.

Remonttirupeaman jälkeen koittaa odotettu hetki, kun tiimi pääsee esittelemään aikaansaannoksiaan Heikille ja Eivorille. Hieman aiemmin Eivor tunnustaa kameroille jännittävänsä, miltä mökki näyttää muodonmuutoksen jälkeen. Heikki puolestaan paljastaa, että remonttia on odoteltu poikkeuksellisissa tunnelmissa.

– Meillähän oli erittäin jännää heti edellisten kuvausten jälkeen samana yönä syntyi esikoinen. Ehdittiin himaan ja heti aamusta lähdettiin sairaalaan. Vielä mietittiin täällä, että oltaisko jääty vielä yhdeksi yöksi, niin ihan hyvä ettei jääty. Ehkä tällä ohjelmalla on joku synnytystä vauhdittava vaikutus, koska tuli sen verran etuajassa vauva, Heikki kertoo kameroille.

Sisustusarkkitehti Mikko Vesanen kuljettaa pian jännittyneen kaksikon mökkitontille. Kun Mikko antaa Heikille ja Eivorille luvan avata silmänsä, ei kaksikko ole uskoa näkemäänsä todeksi. Mökin vanhat makuutilat on korvattu kahdella erillisellä makuuhuoneella, joista toinen on osoitettu Heikin kasvaneelle perheelle.

– Katso, tuolla on Matildan sänky, Eivor huudahtaa ja tulee samalla paljastaneeksi ensimmäisen lapsenlapsensa nimen katsojille.

– Tämä on ihan mieletön, Heikki toteaa herkistyneenä ja pyyhkii äitinsä tavoin liikutuksesta kostuneita silmäkulmiaan.

Seuraavaksi kaksikko ihmettelee toista makuuhuonetta sekä mökkiin rakennettua sisävessaa. Pian Mikko ja Vilja johdattavat Heikin ja Eivorin katsomaan mökin yhteisiä tiloja, jotka ovat remontissa saaneet aivan uuden ilmeen. Jälleen kerran näky saa Eivorin liikuttumaan kyyneliin. Myös Heikki herkistyy näkemästään.

Mökki on saanut remontissa huomattavasti vaaleamman ja modernimman ilmeen. Myös keittiö on kokenut huiman muodonmuutoksen, kun pieni tasanne on korjattu kunnollisella keittiöllä, josta löytyy myös tiskikone, iso jääkaappi sekä juokseva vesi.

– Vau. Miten valoisa tästä tuli ja miten hieno tästä lattiastakin tuli. Tällaista mä vähän salaa toivoin, Heikki hehkuttaa.

– Mä en osannut edes kuvitella tätä kaikkea. Ihan uskomaton. Vähän sanat loppuu, vaikka yleensä ei lopu, Eivor komppaa.

– Tämä muuttui ihan toiseksi paikaksi.

Lopuksi on remonttitiimin vuoro liikuttua, sillä Eivor kiittää kaksikkoa vaivannäöstä itse kutomillaan villasukilla.

– Luulen, että tästä paikasta tulee hyvien muistojen vaikka. Tässä muutoksessa on mukana välittämistä ja lämpöä, Eivor kiteyttää kameroille.

