Nykyään naisen kanssa seurusteleva Braunwyn Windham-Burke on yhä naimisissa miehensä Sean Burken kanssa. Heillä on seitsemän lasta.

OC:n täydelliset naiset -tähti Braunwyn Windham-Burke, 44, avautuu tuoreessa The Sun -lehdelle antamassaan haastattelussa villistä seksielämästään.

Windham-Burke tuli vuonna 2020 kaapista ja paljasti seurustelevansa Victoria Brito -nimisen mallin kanssa. Nyt hän kertoo, että naisparin seksielämästä ei vauhtia puutu. Hän mainitsee muun muassa harrastavansa seksiä 10 kertaa päivässä ja kokevansa 15 minuuttia kestäviä orgasmeja.

– Toivon, että jokainen nainen saa kokea tämän saman vähintään kerran elämässään, Windham-Burke hehkuttaa ja kuvailee olevansa kuin 15-vuotias poika.

– Punastun, kun puhun siitä, se on tulista, se on hyvää, hän on taitava, Windham-Burke kuvailee parin seksielämää.

Windham-Burke on edelleen naimisissa miehensä Sean Burken kanssa. Tullessaan kaapista Windham-Burke ilmoitti, etteivät seitsemän lapsen vanhemmat aio erota.

– Rakastan Seania, rakastan häntä kovasti, mutta en ole kiinnostunut miehistä, enkä koskaan ole ollut, Windham-Burke sanoi tuolloin.

Nykyisin Windham-Burke asuu tyttöystävänsä kanssa yksiössä New Yorkissa. Hän kertoo, että pari muutti yhteen vasta vähän aikaa sitten.

– Meillä on kaunis suhde ja ihana koti Brooklynissa. Odotan innolla, mihin tämä vielä johtaa.

Braunwyn Windham-Burke seurustelee nykyään Victoria Briton kanssa.

Windham-Burke kertoo olevansa kiitollinen, että sai mahdollisuuden kokeilla yhteiseloa naisen kanssa.

– Elän elämääni autenttisesti lesbona. Se on uskomatonta. Olen rakastanut, se tuntuu hyvältä. Tunnen enemmän asioita ja kaikki tunteet ovat aitoja, hän hehkuttaa.

Windham-Burke myöntää, että uusi tilanne on vaatinut paljon hänen mieheltään, eikä asiat ole aina sujuneet mutkattomasti. Vaikeudet on kuitenkin selätetty, ja asiat sujuvat hyvin.

– Uskon, että olemme nyt löytäneet hyvän rytmin, joka toimii kaikille.

Windham-Burkella on miehensä Sean Burken kanssa seitsemän lasta, joista vanhin on 21-vuotias ja nuorin 4-vuotias.