Tuure Kilpeläisen ja Manuela Boscon lapsi syntyi

Tyttö syntyi kotisynnytyksessä.

Laulaja Tuure Kilpeläisen ja Manuela Boscon kuudes lapsi on syntynyt. Kilpeläinen kertoo asiasta Instagram-tilillään.

– Lisää tyttöjä maailmaan! Hän saapui viime viikolla, Kilpeläinen kertoo julkaisussaan.

Samalla Kilpeläinen paljastaa, että lapsi syntyi pariskunnan kotona.

– Kiitos upea kotisynnytysjoukkue, Kilpeläinen kehuu.

Kilpeläinen ja Bosco paljastivat viime lokakuussa odottavansa lasta.

– Meille on tulossa kevätvauva. Kummallekin neljäs biologinen. Kuudes lapsi perheessämme. Määrä kuulostaa paljolta ja sitä se onkin, Bosco kirjoitti.

Samalla Bosco kertoi, että oli aiemmin samana vuonna kärsinyt kaksi keskenmenoa.

Boscolla on huhtikuussa 2014 syntynyt tytär ja alkuvuonna 2016 syntynyt poika entisen puolisonsa Kasimir Baltzarin kanssa. Kilpeläisellä puolestaan on entisestä liitostaan vuosina 2004 ja 2007 syntyneet tyttäret. Boscon ja Kilpeläisen ensimmäinen yhteinen lapsi syntyi helmikuussa 2019.

– Perheemme on tosi äänekäs ja sekava sirkus, mutta siinä on jotain mahtavaa. Silloin, kun kaikki lapset ovat meillä, kotiimme laskeutuu jonkinlainen rauha, koska lauma on kasassa, Kilpeläinen kertoi IS:lle marraskuussa.

Talvella perhe muutti uuteen kotiin Helsinkiin. Sitä ennen he laittoivat myyntiin sekä Helsingin Katajanokalla sijaitsevan kotinsa että perheen Inkeroisten-huvila on myynnissä. Kilpeläinen kertoi, että tarkoituksena oli sekä karsia omaisuutta että löytää kasvavan perheen tarpeisiin sopiva koti.

– Etenkin Inkeroisten-huvilasta oli todella vaikeaa luopua, mutta nyt on edessä uusi vaihe elämässä – monellakin tavalla, Kilpeläinen sanoi marraskuussa.