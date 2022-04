Parin faneja kiinnosti eniten, onko Ansku ensimmäistä kertaa naisen kanssa.

Nyrkkeilijä Elina Gustafsson ja tanssija Anna-Liisa ”Ansku” Bergström vastasivat Instagramissa seuraajiensa kysymyksiin. Gustafsson ja Bergström kisasivat viime syksynä yhdessä Tanssii tähtien kanssa -kisassa ja paljastivat myöhemmin seurustelevansa.

Gustafssonin Instagram-tilin tarinat-osiossa julkaistuun kyselyyn tulvi rutkasti kysymyksiä, joista rakastavaiset poimivat muutaman, joihin vastasivat.

Gustafssonin mukaan yksi kysytyimmistä asioista oli se, onko Gustafsson Bergströmin ensimmäinen naispuoleinen kumppani. Monia askarruttaneeseen kysymykseen saatiin nyt vastaus: ei ole.

Seuraajia kiinnosti myös, mikä piirre rakastavaisia toisissaan ärsyttää.

– Anskuu vähä ärsyttää ku se nukkuu päikkäreitä ja sit se herää mun rupsuun, Gustafsson paljastaa.

– Ja mua voi ärsyttää Anskun valitus siitä. Koska paha ilma ei pysy hyväs ihmises, hän jatkaa viestiään nauruemojilla höystäen.

Gustafsson ja Bergström paljastivat myös, etteivät he juurikaan ole mustasukkaisia toisistaan. Gustafsson kertoo inhoavansa mustasukkaisuutta ja uskoo sen kumpuavan kunkin henkilön omista haavoista ja kokemuksista.

Myös parin riitely kiinnosti yleisöä. Gustafsson kertoo, että he riitelevät todella harvoin ja kuvailee riitoja enemmänkin tiukoiksi keskusteluiksi, jotka pyritään selvittämään mahdollisimman nopeasti.

– Ollaan sovittu, et pahal mielel ei saa mennä nukkuu, koska siitä tulee aina huonot unet! Gustafsson kertoo.

Kun Bergström ja Gustafsson viime joulukuussa julkistivat suhteensa, Gustafsson paljasti saaneensa valtavan palauteryöpyn.

– Yli 1 600 kommenttia kuvan alla ja saman verran on varmaan inboxissa, Gustafsson kertoi IS:lle tuoreeltaan.

Palaute oli positiivista.

– Tietysti ajattelin, että ihmiset on onnellisia, mutta tuli yllätyksenä, että näin onnellisia. Monet ovat sanoneet, että itkua on tirauttanut, että ovat niin onnellisia meidän puolesta. Ihanaa, että ihmiset elää ja on onnellisia toistensa puolesta, se on jotenkin hienoa, Gustafsson sanoi.

Gustafsson ja Bergström tekivät historiaa olemalla Tanssii tähtien kanssa -kilpailun ensimmäinen samaa sukupuolta oleva tanssipari. He putosivat kilpailusta toisina. Voiton vei lopulta näyttelijä Ernest Lawson parinsa Anniina Koivuniemen kanssa.