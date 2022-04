Mies sytytti Denise Welchin kodin ilmiliekkeihin – sitten sosiaalisesta mediasta paljastui hyytävä seikka, joka sai näyttelijän täysin tolaltaan

Hollyoaks-tähti Denise Welch avautuu tuoreessa haastattelussa vainoajastaan, joka piinasi häntä kuukausien ajan.

BrittiNäyttelijä Denise Welch, 63, avautuu tuoreessa The Sun -lehdelle antamassaan haastattelussa kauhunhetkistään, kun häntä vainonnut mies sytytti hänen kotinsa palamaan syyskuussa 2020.

Welch kertoo olleensa tuona iltana ravintolassa ja menneensä kotiin palattuaan suoraan nukkumaan yläkerran makuuhuoneeseen noin iltakymmenen aikoihin. Hänen aviomiehensä Lincoln Townley jäi poikansa Lewisin ja veljensä Duncanin kanssa alakertaan katsomaan elokuvaa.

– Yhtäkkiä kuulin Lincolnin huutavan. Juoksin alakertaan pyjama päälläni ja näin valtavien liekkien roihuavan ulkona.

Talon ohi ajanut nainen oli huomannut tulipalon ja tuli varoittamaan.

– Luojan kiitos hän teki niin, koska kuka tietää, mitä meille olisi käynyt. Pelkäsin, että palan elävältä, Welch sanoo.

Townleyn Lewis-poika soitti hätänumeroon samalla, kun Townley siirsi Welchin auton pois pihatieltä juuri ennen kuin liekit saavuttivat sen. Palo levisi pihapuihin ja autotaliin.

Palokunta saapui paikalle nopeasti, mutta Welchin mukaan odottelu tuntui ikuisuudelta.

– He (pelastajat) sanoivat, että mikäli apu olisi tullut vain vähän myöhemmin, lopputulos olisi epäilemättä ollut täystuho.

Järkyttyneet Welch ja Lincoln menivät katsomaan valvontakameranauhoja ja näkivät heidän talonsa ympärillä hiippailevan miehen sytyttävän tulipalon. He luovuttivat kuvamateriaalin poliisille, ja muutamaa tuntia myöhemmin mies oli pidätetty. Poliisi löysi hänen hallustaan 10 senttimetrin pituinen veitsi.

Paljastui, että mies oli 53-vuotias Toraq Wyngard, entinen Burberryn malli. Welch ja Lincoln etsivät hänet sosiaalisesta mediasta ja törmäsivät kylmäävään seikkaan. Wyngard ja Welch esiintyivät eräässä kuvassa yhdessä.

Oikeudenkäyntiä odottaessaan Welch oli kauhuissaan. Hän ei tiennyt, oliko Wyngard mieleltään sairas, vapautettaisiinko hänet tai oliko hänellä apulaisia, jotka jatkaisivat Welchin piinaamista. Welch ei tiennyt, miksi Wyngard oli valinnut hänet kohteekseen. Hän kärsi unettomuudesta ja näki painajaisia.

– En voinut puhua ystävilleni, ettei tutkinta vaarantuisi.

– Lincoln heräsi aamuviideltä ja saattoi minut autolleni, jos minulla oli aikainen lähtö töihin. Emme tieneet, vaanisiko hän ulkona valmiina hyökkäämään. Häneltä löydettiin veitsi, ei sellaista pidetä mukana huvin vuoksi.

Denise Welch on ollut naimisissa Lincoln Townleyn kanssa vuodesta 2013 lähtien.

Wyngard palasi kuin palasikin Welchin talolle muutamaa kuukautta myöhemmin helmikuussa 2021. Hän tallentui jälleen valvontakameraan. Puutarhan portti oli rikottu ja pihalta löytyi graffiteja, joissa Deniseä kutsuttiin ”noidaksi” ja ”parittajaksi”. Viereen oli piirretty ylösalaisin oleva risti.

Muutamaa viikkoa aiemmin Welch löysi postilaatikostaan kirjeen, jossa siteerattiin Raamattua, Johanneksen evankeliumin jaetta 3:16:

”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.”

Myös kirjeeseen oli piirretty risti.

Wyngard tuomittiin seitsemän vuoden ja seitsemän kuukauden vankeusrangaistukseen tuhopoltosta ja vainoamisesta. Wyngard tunnusti syyllisyytensä kaikkiin rikoksiin.

Welch kiittää poliisia saamastaan tuesta, vaikka kokikin, ettei vainoamisen estämiseksi tehty tarpeeksi. Vainoamisen lisäksi hän kohtasi myös muita vastoinkäymisiä elämässään. Samassa kuussa, kun Wyngard yritti polttaa Welchin kodin, Welchin isä kuoli.

– Tämä mies (Wyngard) vei aikaani niiden asioiden käsittelemiseltä, jotka oikeasti olivat minulle tärkeitä, Welch toteaa ja lisää olevansa kiitollinen ja helpottunut, että Wyngard on nyt telkien takana.

Pitkän uran näyttelijänä tehnyt Denise Welch tunnetaan parhaiten rooleistaan televisiosarjoissa Coronation street, Waterloo road ja Hollyoaks. Hän on myös vakiopanelisti britannialaisen ITV-kanavan Loose Women -keskusteluohjelmassa.

Vuonna 2011 Welch osallistui Dancing on ice -kilpailuun sijoittuen kuudenneksi. Dancing on ice on samankaltainen kilpailu kuin Suomessa suosittu Tanssii tähtien kanssa, mutta tanssimisen sijaan kilpailijat taitoluistelevat.

Vuonna 2012 Welch voitti Britannian Big Brotherin julkkiskauden.

Welch on ollut nykyisen miehensä, taidemaalari Lincoln Townleyn kanssa naimisissa vuodesta 2013. Aiemmin hän on ollut naimisissa kahdesti, vuosina 1983–1988 näyttelijä David Easterin kanssa ja vuosina 1988–2012 näyttelijä Tim Healyn kanssa. Healyn kanssa Welchillä on vuosina 1989 ja 2001 syntyneet pojat.