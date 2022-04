Herttuapari hehkui rakkautta Hollannissa – Meghanin tyylikkäät timantit varastivat huomion

Sussexin herttuatar kehui vuolaasti aviomiestään prinssi Harrya Invictus Gamesin avajaisseremoniassa Haagissa.

Britannian prinssi Harry ja herttuatar Meghan vierailevat parhaillaan Alankomaissa, missä he osallistuvat Invictus Games -tapahtumaan. Urheilutapahtuma on prinssi Harryn perustama, ja siinä kilpailevat palveluksessa loukkaantuneet entiset sotilaat.

Tapahtuman avajaisseremoniaa vietettiin lauantai-iltana Haagissa. Sekä Harry että Meghan astelivat lavalle ja pitivät puheen yleisölle.

Puheessaan Meghan korosti rakkauttaan ja kunnioitustaan Harrya kohtaan. Hän mainitsi myös parin lapset Archien ja Lilibetin ja lisäsi, ettei voisi olla ylpeämpi aviomiehestään.

– Hän on viettänyt monta myöhäistä iltaa ja aikaista aamua suunnitellen näitä kisoja, jotta niistä tulisi mahdollisimman täydelliset kaikille teille, Meghan sanoi.

Meghanin tyylikkäät ja hienostuneet timanttikorut ihastuttivat avajaisseremoniassa.

Meghan edusti tapahtumassa tyylikkäästi timanttikorut säihkyen. Korvissa kimmelsivät smaragdit ja ranteissa samaa sarjaa olevat korut.

Kaulassaan Meghan kantoi Cartierin kaulakorua, jonka arvon Daily Mail kirjoittaa olevan reilut 15 000 euroa. Korva- ja rannekorujen arvon kerrotaan olevan jopa viisinkertainen kaulakoruun nähden.

Koskettava ilta sai Meghanin tunteet pintaan.

Meghanin iltatyyli housupukuineen jatkoi samaa linjaa kuin aiemmin tapahtuman aikana.

Meghanin puheen jälkeen Harry asteli lavalle, antoi suukon vaimolleen ja otti mikrofonin. Leveästi hymyillyt prinssi odotti Meghanin palaavan paikalleen katsomoon ennen kuin sanoi:

– Kiitos rakkaani.

Harry käsitteli puheessaan roolimallien vaikutusta ja paljasti myös 2-vuotiaan poikansa Archien urahaaveet.

– Yhtenä päivänä hän haluaa olla astronautti ja toisena lentäjä – helikopterilentäjä tietenkin – tai Kwazii Oktonauteista, Harry sanoi nauraen.

– Jos nauratte, olette nähneet saman, prinssi lisäsi.

Herttuapari ei salaillut tunteitaan yleisöltä.

Brittimedian mukaan herttuapari vieraili kuningatar Elisabetin luona ennen matkustamista Hollantiin. Kyseessä on herttuaparin ensimmäinen yhteinen vierailu Eurooppaan kahteen vuoteen.

Harry on halunnut vierailla synnyinmaassaan jo aiemmin lastensa kanssa, mutta reissu on jäänyt tekemättä puutteellisten turvajärjestelyjen takia. Britti-hallinto on evännyt prinssiltä mahdollisuuden saada Britannian-visiiteillään verovaroin kustannettuja turvallisuuspalveluita.

PARIN mukana Hollantiin matkusti myös kuvausryhmä, sillä herttuaparista kuvataan parhaillaan dokumenttisarjaa Netflixiin. Sarja on nimetty sotaveteraanien kilpailun mukaisesti nimellä Heart of Invictus.