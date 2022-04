Harry ja Meghan edustivat Hollannissa – herttuattaren lämmin ele kerää kiitosta: ”Diana olisi ylpeä”

Sussexin herttuapari edustaa Euroopassa ensimmäistä kertaa muuttonsa jälkeen.

Britannian herttuapari Harry ja Meghan saapuivat perjantaina Hollantiin. Lauantaina Haagissa alkaa vammautuneille sotaveteraaneille tarkoitettu urheilutapahtuma, jonka Harry on perustanut.

Pariskunta tallentui kuviin varsin iloisen näköisenä.

Meghan oli valinnut ylleen valkoisen Valentinon housupuvun ja kultaiset korut.

Hello-lehti kertoo, että sää kylmeni illan aikana yllättäen, mutta siitä huolimatta Meghanin yllä ei nähty takkia. Syy tähän oli hellyttävä. Meghan nimittäin lainasi takkia äidille, joka piti vastasyntynyttä vauvaansa lämpimänä takin suojissa.

Kuninkaallisfanit ovat ilahtuneet Meghanin eleestä.

– Hyvä äiti on hyvä äiti kaikkien lapsille. Kaikesta huolimatta hän ei ole muuttunut, edelleen kiltti ja ajattelevainen, somessa kirjoitetaan Independentin mukaan.

Osan mukaan Harryn äiti, edesmennyt prinsessa Diana olisi ylpeä Meghanista.

– Harry löysi uskomattoman välittävän naisen. Hänen äitinsä olisi ylpeä.

Herttuatar Meghan antoi takkinsa vauvan suojaksi.

Kehonkielen asiantuntija Judi James on analysoinut herttuaparin olemusta Daily Mailille.

Erityisesti prinssi Harryn olemus viesti Jamesin mukaan empaattisuutta ja nöyryyttä. Hänen mukaansa Harry vaikutti olevan mielissään saadessaan palata rakastamansa työn ja ihmisten pariin.

Harry myös näperteli vihkisormustaan.

– Se näyttää osoittavan, kuinka tärkeää vaimolta ja perheeltä saatu tuki edelleen on hänelle, James arvioi.

Meghanin asua asiantuntija kommentoi hienostuneemmaksi kuin taannoin tapahtumassa nähtyjä revittyjä farkkuja. Jamesin mukaan Meghanin eleet osoittavat lämpimiä tunteita tapahtumaa ja ihmisiä kohtaan.

Käden asettaminen sydämelle kuvaa asiantuntijan mukaan halua osoittaa rakkautta yleisöä kohtaan.

BRITTIMEDIAN mukaan Sussexin herttuapari Harry ja Meghan tapasivat kuningatar Elisabetin Windsorin linnassa torstaina.

Pari vieraili Elisabetin luona ennen matkustamista Hollantiin. Kyseessä on herttuaparin ensimmäinen yhteinen vierailu Eurooppaan kahteen vuoteen. Harry on halunnut vierailla synnyinmaassaan jo aiemmin lastensa kanssa, mutta reissu on jäänyt tekemättä puutteellisten turvajärjestelyjen takia. Britti-hallinto on evännyt prinssiltä mahdollisuuden saada Britannian-visiiteillään verovaroin kustannettuja turvallisuuspalveluita.

Parin mukana Hollantiin matkusti myös kuvausryhmä, sillä herttuaparista kuvataan parhaillaan dokumenttisarjaa Netflixiin. Sarja on nimetty sotaveteraanien kilpailun mukaisesti nimellä Heart of Invictus.