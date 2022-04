Suomessa syntynyt Italian superjulkkis Anna Falchi täyttää 50 vuotta – vähäpukeinen tempaus 2000-luvun alussa jäi jalkapallohistoriaan

Suomalais-italialainen Anna Falchi ponnahti julkisuuteen vuonna 1992 lyhyestä mainoksesta. Sen jälkeen hän on pysynyt Italian seuratuimpien julkkisten rivistössä jo 30 vuoden ajan.

Italialaistähti Anna Falchi on suomalaissyntyinen.

Suomessa syntynyt ja lapsuuttaan asunut, yksi Italian seuratuimmista tähdistä, Anna Falchi, täyttää perjantaina huhtikuun 22. päivä 50 vuotta.

Falchi on pysynyt Italian superjulkkisten rivistössä jo 30 vuoden ajan. Hänellä on suomalaiset juuret, joita Falchi kertoi Ilta-Sanomille vuonna 2018 vaalivansa rakkaudella.

Falchi syntyi Tampereella vuonna 1972. Falchin isä on italialainen, mutta suomalainen äiti halusi synnyttää esikoisensa kotimaassaan. Pikkuveli Sauro, syntyi pari vuotta myöhemmin Italiassa.

Vanhemmat erosivat lasten ollessa pieniä, ja äidistä tuli pienen perheen yksinhuoltaja. Kolmikko asui vuoroin Suomessa, vuoroin Italiassa.

Anna Falchi on ollut tunnettu kasvo erityisesti italialaisissa tv-ohjelmissa.

Falchilla on sekä Suomen ja Italian kansalaisuus, ja suomalaisuus on tärkeä osa hänen identiteettiään. Vaikka Falchi ei muista paljoa elämästään Suomessa, erilaiset tuoksut muistuttavat suomalaisuudesta.

– Pystyn tuntemaan selvästi tuoksumuistot saunasta: palavan puun, lauteiden, koivun tuoksu. Ne eivät unohdu ikinä! Falchi kertoi vuonna 2018.

Anna Falchi ja Ezio Greggio vuonna 2011.

Falchin äidinkieli on italia, vaikka lapsena hän puhuikin suomea. Kieli unohtui, kun asuinpaikka vaihtui Italiaan.

– Jossain aivojen syvyyksissä se kuitenkin piileskelee, sillä esimerkiksi korkeassa kuumeessa ollessani esille pulpahtaa suomalaisia sanoja, Falchi nauroi.

Falchi kuvaili tuolloin suomalaisiksi piirteikseen lujan taistelijaluonteen sekä ylpeyden.

– Olen myös herkkä, mutta en heikko. Italialaista minussa on iloisuus, anteliaisuus ja osaan kokata hyvin!

Parin minuutin mainoksesta elokuvamaailman huipulle

Falchi osallistui äitinsä kannustamana mallikurssille 15-vuotiaana Italiassa, ja casting-tilaisuuksien kiertämisen keskellä hän voitti Marchen missikilpailut vuonna 1989. Sen jälkeen Falchi sijoittui Miss Italia -kisoissa toiseksi.

Italian elokuvamaailman suuri nimi, ohjaaja Federico Fellini (1920–1993) kiinnitti huomiota vaaleaan Falchiin. Fellini etsi naispääosan esittäjää suuren pankin mainokseen, ja hän otti Falchiin yhteyttä.

Vuonna 1992 ilmestyneessä pariminuuttisessa mainoksessa Falchin osuus oli lyhyt, mutta se oli nuorelle naiselle todellinen läpimurto.

Anna Falchi, Ezio Greggio ja Giorgia Wurt Venetsian elokuvafestivaaleilla vuonna 2011.

– Urani lähti rakettimaiseen nousuun, minua kutsuttiin kaikkialle: suurimpien muotitalojen näytöksiin, mainoksiin, keskusteluohjelmiin, tv-sarjoihin ja elokuviin, Falchi kertoi.

Falchi alkoi keskittyä mallin töiden sijaan kokonaan elokuviin, tv-sarjoihin ja teatteriin. Hänen tekemisiään seurattiin jatkuvasti, ja lehdissä puhuttiin "suomalaisesta", "lappalaisesta" ja "viikinkinäyttelijästä".

Vuonna 1993 Falchi teki ensimmäisen roolinsa Marco Risin elokuvassa Nel continente nero (Mustalla mantereella). Seuraavana vuonna hän oli 1950–60-lukujen kohukaunottaren Sylva Koscinan rinnalla elokuvassa C'è Kim Novak al telefono (Kim Novak on puhelimessa) ja samana vuonna italialaisen komedian "grand old man" Carlo Vanzinan ohjaamassa elokuvassa S.P.Q.R. - 2000 .5 anni fa (S.P.Q.R. - 2000 .5 vuotta sitten).

Anna Falchi on tehnyt pitkän uran italialaisissa elokuvissa, tv-ohjelmissa ja mallimaailmassa.

Omasta mielestään tärkeimmän roolinsa Falchi teki vuoden 1994 scifi-elokuvassa Dellamorte Dellamore.

Vuonna 1996 Falchi esiintyi ensimmäistä kertaa tv-juontajana arvoituskisassa Luna Park, ja sen jälkeen vuosina 1997–1999 Falchi juonsi useita eri tv-ohjelmia.

2000-luvun alussa Falchi kohahdutti poliittisessa satiiriohjelmassa Satyricon riisumalla punaiset pitsialushousunsa suorassa lähetyksessä. Falchi on nähty myös muutamissa tosi-tv-ohjelmissa: Italian Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa hän sijoittui vuonna 2007 toiseksi, ja hurjapäisessä Jump-realityssa vuonna 2013 Falchi tuli neljänneksi.

Vuonna 2018 Falchi kertoi, että elokuvaroolit olivat vähenemään päin.

– Sinulla täytyy olla tänä päivänä suhteita korkealla tasolla, jos haluat saada rooleja. Monet sopimukset tehdään lakanoiden välissä, hän vihjasi tuolloin.

Kuuluisia tempauksia jalkapallon puolesta

Yksi Falchin tunnetuimmista tempauksista oli riisuutuminen jalkapallojoukkue Lazion mestaruusjuhlissa vuonna 2000 täpötäyden stadionin edessä.

Falchi oli luvannut, että riisuisi t-paitansa suorassa lähetyksessä, mikäli hänen lempijoukkueensa saavuttaisi Serie A:n ykkössijan. Tapaus nousi lehtiin ympäri maailmaa, ja se on jäänyt italialaiseen jalkapallohistoriaan.

Falchi kertoi, että hän fanittaa Laziota, sillä seuran tunnusvärit ovat samat kuin Suomen lipun. Toinen syy fanittamiselle löytyy perheestä: pikkuveli Sauro on pääkaupungin toisen joukkueen, Roman, innokas kannattaja, ja siskon täytyi kannattaa toista joukkuetta.

Viime vuonna Falchi julkaisi Instagramissa jälleen paljastavan kannustuskuvan.

Falchi oli etukäteen luvannut julkaisevansa itsestään vähäpukeisen kuvan, jos Lazio voittaisi paikallisottelussa. Falchi piti lupauksensa ja hän poseerasi Instagram-profiilissaan vain suosikkijoukkueensa värein koristeltu kasvomaski yllään.

Falchi on julkaissut myös vastikään, 2. huhtikuuta 2022, kannustuskuvan Laziolle, mutta tällä kertaa pukeissa ja sinisiin sonnustautuinena.

Dramaattisia suhteita

– Miessuhteeni ovat olleet aika myrskyisiä, mutta ilman niitä en olisi se Anna, joka olen nyt, Falchi kertoi vuonna 2018.

Italian lehdistössä on seurattu tarkasti Falchin suhteita.

Falchin parisuhde huippusuosittuun sisilialaiseen showmieheen Fiorelloon päättyi aikanaan ikävästi.

Falchi yllätti Fiorellon toisen naisen kanssa sängystä, kun hän oli matkustanut kesken elokuvan teon Roomasta Milanon kotiinsa yllättämään miehensä.

– Hän oli hyvin mustasukkainen – niin kuin kaikki sisilialaiset. Hänen oli vaikea hyväksyä rinnalleen kuuluisaa naista.

Toinen maailmanlaajuisesti seurattu suhde Falchilla oli ratamoottoripyöräilyn moninkertaisen maailmanmestarin Max Biaggin kanssa. Romanssi Biaggin kanssa kesti vajaat kaksi vuotta.

– Max opetti minulle, mitä on itsekuri, säännölliset elämäntavat ja totaalinen paneutuminen siihen, mitä olet tekemässä. Hän sai jopa minut lopettamaan tupakanpolton – olen siitä hänelle ikuisesti kiitollinen!

Anna Falchi tenniskentällä vuonna 2014 Milanossa.

Suhde liikemies Stefano Ricucciin oli Falchin mukaan hänen elämänsä tärkein.

Ricucci oli lähtöisin vaatimattomista oloista, mutta hänestä tuli bisneksiensä avulla upporikas alle 30-vuotiaana.

– Olimme yhdessä kaikkiaan kuusi vuotta. Kutsuin häntä lempinimellä ”Tapani”. Kävimme yhdessä Suomessakin, sillä halusin hänen tutustuvan synnyinmaahani.

Pariskunta meni naimisiin heinäkuussa 2005 intiimeissä, vain 30 hengen glamourhäissä Toscanan rannikolla sijaitsevassa loistohuvilassa.

Vaikeudet alkoivat vain kaksi viikkoa häiden jälkeen, sillä Ricucci sai syytteet sisäpiirikaupoista, konkurssirikoksesta ja veronkierrosta. Hänestä tuli Italian talousrikollisuuden symboli.

– Paparazzit seurasivat meitä kaikkialle, ja minun haluttiin antavan lausuntoja tilanteesta. Sain kuulla, että puhelintani oli kuunneltu pitkään, ja kaikki yksityisimmät asiani kirjattiin tutkijoiden papereihin.

Vaikka Falchi ei ollut osallinen miehensä rikoksiin, hän sai huonon maineen, sillä oli tämän kanssa naimisissa.

– Ympärilleni muodostui tyhjiö. Puhelin ei enää soinut, työt loppuivat kuin seinään.

Pari erosi vuonna 2007. He olivat kuitenkin vuonna 2018 edelleen ystäviä.

Takaisin televisioon

Näyttelijänä, mallina ja juontajana itsensä työllistävä Anna Falchi asuu nykyään Roomassa 11-vuotiaan Alyssa-tyttärensä kanssa. Alyssan isä on Falchin ex-kihlattu Denny Montesi.

Viimeisimmät elokuvat Falchi on tehnyt vuonna 2019: The Trackerin ja lyhytelokuva Virgon. Falchi juonsi vuonna 2020 Beppe Convertinin kanssa italialaista keskusteluohjelmaa C'e Tempo Per.

Vuonna 2021 muun muassa World Today News kertoi, että tv:stä tuttu Falchi oli pitänyt taukoa televisio-ohjelmista. Falchi kertoi sen suuremmin tarkentamatta, että hän oli tehnyt urallaan virheitä, jotka maksoivat hänelle joitakin tv-projekteja ja elokuvarooleja.

Hän palasi tv-kameroiden eteen ja aloitti samana vuonna juontamaan tv-ohjelmaa Your Facts Salvo Sottilen kanssa.