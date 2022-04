Harrylle ja Meghanille ankaraa kritiikkiä – hoviasiantuntija syyttää kuningattaren hyväksikäytöstä

Sussexin herttuaparin yllätysvierailu kuningattaren luona herättää närää.

BRITTIMEDIAN mukaan Sussexin herttuapari Harry ja Meghan tapasivat kuningatar Elisabetin Windsorin linnassa torstaina.

Pari vieraili Elisabetin luona ennen matkustamista Hollantiin. Lauantaina Hollannin Haagissa alkaa vammautuneille sotaveteraaneille tarkoitettu urheilutapahtuma, jonka Harry on perustanut.

Yllätysvisiitti kuningattaren luokse on herättänyt arvostelua. Daily Mailin haastattelemat kuninkaallisasiantuntijat kritisoivat herttuaparin toimia ja uskovat vierailun todellisena motiivina toimineen tekeillä olevan Netflix-dokumentin.

Harryn ja Meghanin vierailua hauraan monarkin luona kuvaillaan brittimediassa kovin sanoin ”kuningattaren hyväksikäytöksi Netflixin vuoksi”. Tätä mieltä on erityisesti useita kirjoja kuninkaallisista kirjoittanut Tom Bower.

– Minulla ei ole epäilystäkään, etteikö se kaikki olisi tehty Netflix-dokumenttia varten. Kuningattaren neuvonantajat epäonnistuivat suojelemaan häntä kuninkaallisen perheen pahimmilta kauppiailta, Bower jyrähtää.

Harry ja Meghan jättivät kuninkaallisen perheen kaksi vuotta sitten ja muuttivat Pohjois-Amerikkaan.

Netflix-dokumenttisarja kantaa nimeä Heart of Invictus. Kameroiden odotetaan seuraavan Harrya ja Meghania Hollantiin, missä he tapaavat Ukrainan tiimin sotaveteraanien kilpailuissa. Herttuaparia syytetään rahastuksesta kilpailun avulla – Netflix-sopimuksen arvo kun on peräti 100 miljoonaa dollaria.

Majesty-lehden päätoimittaja Ingrid Seward uskoo, että vierailu on tehnyt kuningattaren hyvin iloiseksi huolimatta Harryn ja Meghanin aiemmasta hovikritiikistä. Herttuapari kertoi Oprahin haastattelussa, että kuninkaalliset olivat olleet huolissaan heidän tulevan lapsensa ihonväristä.

Harry on puhunut isänsä Charlesin kanssa vain harvoin viimeisten kahden vuoden aikana. Isä saikin pojaltaan rankkaa kritiikkiä Oprahin haastattelussa.

Charlesin kerrotaan olevan syvästi huolissaan Harryn tulevista muistelmista, jotka julkaistaan myöhemmin tänä vuonna.