Suosikkiräppäri ampui kotipihalleen tunkeutunutta – hätäkeskuspuhelu paljastaa karmivan tilanteen

Yhdysvaltalainen rap-artisti tarttui aseeseen kotonaan, uutisoi TMZ.

Rap-artisti DaBaby, oikealta nimeltään Jonathan Lyndale Kirk, ampui yhdysvaltalaisen viihdesivusto TMZ:n tietojen mukaan tontilleen tunkeutunutta henkilöä.

Sivuston mukaan räppärin kotipihalle Pohjois-Carolinassa tunkeuduttiin keskiviikkoiltana noin kello 19.45 paikallista aikaa.

Ampujan ja tunkeutuja kerrotaan vaihtaneen muutaman sanan tilanteessa.

– Ammuin häntä jalkaan, soittaja sanoi hätäpuhelussa Page Sixin mukaan.

– Ok, ja miksi teit niin? hätäkeskuspäivystäjä kysyi.

– Hän tunkeutui tontilleni. En tiedä, miksi hän on täällä. Mitä hän on hakemassa, mitä hän on tekemässä. Hän on nyt vaaraton, kunnes pääsette tänne.

Viranomaiset eivät ole vahvistaneet hätäpuhelun soittaneen henkilöllisyyttä.

Viranomaisten mukaan ketään ei ole pidätetty, ja ampumisen uhrin kerrotaan selviävän.

DaBaby asuu 2,3 miljoonan dollarin arvoisessa kartanossa, jonka tontilla on kokoa peräti yhdeksän hehtaaria. Hulppean asuinrakennuksen lisäksi kokonaisuuteen kuuluu suuri uima-allas ja täysikokoinen koripallokenttä. Kartanossa on myös viinikellari ja elokuvahuone.

Räppäri on ollut aiemminkin tekemisissä virkavallan kanssa. Vuonna 2018 hän oli osallisena tapauksessa, jossa 19-vuotiasta miestä ammuttiin vatsaan kuolettavasti. DaBaby myönsi osallisuutensa, mutta kuvaili toimintaansa itsepuolustukseksi.

DaBaby julkaisi esikoisalbuminsa vuonna 2019. Hän julkaisi toisen studioalbumin vielä samana vuonna ja se nousi Billboard 200 -listan ykköseksi. DaBaby on tehnyt yhteistyötä muun muassa poptähti Dua Lipan kanssa kappaleella Levitating.