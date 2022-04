Entisen kunnanjohtajan valinnat projektinjohtajana aiheuttavat joukkueen häviön Diilissä – intohimon puute on paheista suurin ja johtaa kilpailijan potkuihin

Diilin kolmannessa jaksossa kilpaillaan mainosmaailmassa, kun tehtävänä on tehdä sekä radio-, että tv-mainos eläintarvikeliikkeelle.

Tähtinäyttelijöinä toimivat kilpikonnat, koirat ja muut kaverit, aiheuttavat hieman päänvaivaa sekä pelkotiloja kilpailijoiden keskuudessa.

Jaajo haluaa tarjota näytönpaikan erityisesti kahdelle kilpailijalle ja nimeää heidät projektinjohtajiksi. Hallintotieteitä opiskeleva Veera Rosendahl ja Lapinjärven entinen kunnanjohtaja Tiina Heikka tarttuvat molemmat annettuun haasteeseen mielellään.

Lopputuloksen suhteen kilpailu on tasaväkinen. Toinen joukkueista onnistuu paremmin radiotehtävässä ja toinen tv-mainoksessa, mutta yksi oleellinen virhe on koitua Tiinan kohtaloksi.

Hän ei tehnyt mainoksista yhteneväisiä, vaan johti joukkonsa kahteen toisistaan irralliseen mainokseen ja lopputuloksesta Tiina saa kritiikkiä, joka saa katsojankin epäilemään, että hänellä on edessään potkut.

Jaajo on kuitenkin osoittanut turhautumistaan yhden kilpailijan kanssa koko kauden alun ajan. Isabell Frondén on tuonut äänekkäästi esille jokaisen tehtävän kohdalla asioita, jotka eivät häntä miellytä.

– Ensimmäisessä tehtävässä oltiin laivalla. Sä et tykännyt olla laivalla. Tokassa tehtävässä syötiin jäätelöä. Sä inhoat jäätelöä. Kolmannessa tehtävässä – sille ei voi mitään, jos pelkää eläimiä, mutta saa nähdä mikä olis seuraava tehtävä, Jaajo purkaa kauden tapahtumia Isabellille.

Jaajo piinaa hetken Tiinaa ja muistuttaa, että tämän valinnat aiheuttivat joukkueen häviön.

– Mutta faktat faktoina. Mun mielestä vielä suurempi puute, on intohimon puute. Ja mulla on oikeasti sellainen fiilis, Isabell, sun kohdalla, että me ollaan nyt kolme tehtävää katsottu ja mä en ole missään kohtaa oikeasti nähnyt sulta halua olla mukana tässä kilpailussa. Sen takia Isabell, sä saat tänään potkut, Jaajo toteaa.

