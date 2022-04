Tasan 20 vuotta sitten kuolleen maailman kuuluisimpiin pornotähtiin kuuluvan Linda Lovelacen elämä oli täynnä tragediaa alusta loppuun saakka.

Valkokankaalla Linda Lovelace oli seksuaalisesti turhautunut nuori nainen, joka hakeutui lääkärin vastaanotolle vain kuullakseen, etteivät hänen erogeeniset alueensa sijainneet siellä missä piti: Lindan klitoris oli kurkussa.

Elokuvan juoni oli täysin absurdi, mutta niin oli myös todellisuus sen takana. Harva katsoja olisi voinut aavistaa, että elokuvan päätähti esiintyi seksikohtauksissa pakotettuna ja vastoin omaa tahtoaan.

Tästä asetelmasta sai alkunsa kenties kaikkien aikojen tunnetuin pornografinen elokuva Syvä kurkku (Deep Throat), joka julkaistiin Yhdysvalloissa ensimmäisen kerran vuonna 1974. Elokuvan päätähden traaginen tarina paljastui kuitenkin vasta vuosia myöhemmin.

Linda Lovelace oli pornon ensimmäinen todellinen supertähti, jonka tähdittämästä kulttielokuvasta tuli valtava ilmiö 70-luvun Yhdysvalloissa. Amatöörimäisesti ja suttuisesti kuvattu Syvä kurkku oli aikaansa nähden harvinaisen rohkea elokuva, joka sisälsi suoraviivaisen pornon lisäksi ensimmäistä kertaa myös juonenkäänteitä. Hardcore-pornosta tuli sen ansiosta valtavirran suuri kiinnostuksen kohde.

Elokuvan on kerrottu keränneen maailmalta kaikkiaan 600 miljoonaa dollaria, joista Linda Lovelace ei omien sanojensa mukaan nähnyt penniäkään. Elokuvan budjetti, 25 000 dollaria, oli silloiselle pornoteollisuudelle suorastaan valtava.

Elokuvan ohjasi newyorkilainen parturi Gerard Damiano, ja sen käsikirjoitus valmistui vain yhdessä viikonlopussa.

Linda Lovelacen ja Charles ”Chuck” Traynorin avioliitto kesti vain muutaman vuoden.

Linda Lovelace, oikealta nimeltään Linda Boreman, syntyi New Yorkin Bronxissa vuonna 1949. Hänen lapsuuttaan on kuvattu onnettomaksi, sillä poliisi-isä oli harvoin kotona ja äidin on kuvattu olleen ilkeä ja käyttäytyneen tytärtään kohtaan kylmästi.

Teinivuosina kukaan tuskin ennusti Lovelacelle uraa pornon parissa, sillä hän kävi katolista koulua eikä päästänyt poikia lähelleen. Hänen on kerrottu jopa suunnitelleen ryhtymistä nunnaksi.

Lovelace päätyi tekemään pornoa pian sen jälkeen, kun hän oli avioitunut itseään 12 vuotta vanhemman valokuvaajan ja baarinpitäjän Chuck Traynorin kanssa.

Elokuvanteon karmeat piirteet paljastuivat kuusi vuotta elokuvan ensiesityksen jälkeen, jolloin Lovelace oli jo eronnut miehestään ja julkaisi urastaan elämäkertateoksen. Kirjassa Ordeal Lovelace kertoi esiintyneensä Syvässä kurkussa miehensä pakottamana. Näyttelijän mukaan Traynor oli käskenyt hänet seksikohtauksiin aseella uhaten.

– Kun katsot Syvää kurkkua, katsot kun minua raiskataan. On rikos, että elokuvaa näytetään yhä. Olin ase ohimolla koko ajan, näyttelijä kommentoi kirjassa.

Pornotähtenä tunnettu Lovelace teki 80-luvulla paljastuskirjan, joka sai monet epäilemään hänen väitteitään.

Kirjan julkaisemisen aikoihin Lovelace ryhtyi näkyväksi pornon vastustajaksi. Hän luennoi yliopistoissa pornoa vastaan, teki työtä maineikkaiden feministien rinnalla sekä antoi todistajanlausuntoja pornoa tutkivien komiteoiden edessä.

Aktivismilla oli kuitenkin kääntöpuolensa. Vakavien väitteidensä vuoksi Lovelacen sanomisia alettiin tarkastella eri kanteilta ja moni väitti häntä valehtelijaksi.

Ex-aviomies Traynor myönsi äkkipikaisen luonteensa, mutta sanoi samalla Lovelacen väitteiden olleen liioiteltuja. Hänen mukaansa Lovelace himoitsi roolia ja halusi salaa olla ”tuhma tyttö”.

Myös elokuvaa levittäneen yhtiön omistaja Raymond Pistol leimasi Lovelacen palturin puhujaksi. Pistolin mukaan entinen pornotähti sepitti tarinoita myydäkseen kirjaansa.

– Kukaan, joka oli mukana kuvauksissa, ei koskaan nähnyt merkkiäkään siitä, että Lovelace olisi pakotettu mihinkään. Päinvastoin, hän kertoi vastanäyttelijälleen, että hän nautti seksistä, Pistol sanoi Helsingin Sanomille vuonna 1999.

Pornolehti Hustlerin julkaisija Larry Flyntin mukaan Lovelacen väitteet hyväksikäytöstä eivät olleet tuulesta temmattuja. Hän kertoi tunteneensa sekä Treynorin Lovelacen henkilökohtaisesti.

Flyntin mukaan Traynor paritti Lovelacea ja pakotti tämän tekemään aikuisviihdettä.

– Häntä käytettiin hyväksi koko ajan. Kyse ei ollut missään tapauksessa siitä, että hän olisi herännyt joka aamu ja ajatellut, ettei malta odottaa pääsevänsä töihin, Flynt sanoi CNN:n haastattelussa vuonna 2013.

53-vuotiaana kuollut Linda Lovelace (vas) eli viimeiset vuotensa tavallista kotirouvan elämää.

EROTTUAAN Traynorista Lovelace avioitui Larry Marchianon kanssa ja eli sen jälkeen omien sanojensa mukaan tavallista kotirouvan elämää. Pari sai kaksi lasta ja asettui asumaan Long Islandilla sijaitsevaan pikkukaupunkiin. Hän kertoi haastatteluissa pyrkineensä salaamaan menneisyytensä naapureiltaan.

– En voinut sanoa mitään, koska kukaan ei olisi antanut lastensa mennä Linda Lovelacen kotiin leikkimään. En minä ainakaan.

Perhe muutti 1990-luvulla Coloradon osavaltioon Marchianon firman mentyä konkurssiin. Pari erosi vuonna 1996, mutta pysyi hyvissä väleissä.

– Katson itseäni peilistä ja näytän onnellisemmalta kuin koskaan, Lovelace sanoi haastattelussa vuonna 1997.

– En häpeä menneisyyttäni, enkä ole siitä surullinen. Se, mitä ihmiset minusta saattavat ajatella, ei ole todellista. Katson peiliin ja tiedän selvinneeni.

Perjantaina 22. huhtikuuta tulee kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun Lovelace menehtyi traagisen liikenneonnettomuuden seurauksena. Pahasti loukkaantunut pornotähti kuoli vain 53-vuotiaana, kun hänet irrotettiin hengityskoneesta ex-miehensä Larry Marchianon ja pariskunnan lasten läsnä ollessa.

Marciano toivoi Linda Lovelacen kuoleman jälkeen, että hänen ex-vaimonsa muistettaisiin myös muista syistä kuin nuoruuden tähtiroolista.

– Linda teki vuonna 1972 elokuvia. Hän ei tahtonut niihin. Mutta oli miten oli, kun hän sai valita, mitä hän teki? Hän lähti Hollywoodista, muutti Long Islandille, kasvatti kaksi kaunista lasta, oli äitipuoli yhdelle pojalle ja sai neljä lastenlasta. Hän oli melkoinen mimmi, ex-aviomies kommentoi 20 vuotta sitten.

Linda Lovelacen traaginen tarina on sittemmin tehty myös elokuvaksi, joka kantaa pornotähden kuolematonta taiteilijanimeä, Lovelace (2013). Elokuvan pääroolissa nähdään Mamma Mia! -elokuvistakin tuttu Amanda Seyfried.