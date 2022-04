Koti-ikävä purkautuu Farmilla – Sani murtuu itkuun ja poistuu paikalta

Farmi Suomen kilpailijat saavat kirjoittaa kauan odotetut kirjeet kotiin. Kukaan kilpailijoista ei ole nähnyt tai ollut yhteydessä läheisiinsä yli kolmeen viikkoon.

Lähes kuukauden kestänyt koti-ikävä purkautuu monilla itkuna.

– Vaikka mulla nyt ei sitä omaa rakasta siellä olekaan, siellä odottaa äiti, siskot ja siskojen lapset. Kyllä se herkisti, toimittaja Sanna Mämmi sanoo ja joutuu pitämään tauon kyynelten puskiessa pintaan.

– Kyllä tässä on herkistynyt ymmärtämään sen, kuinka tärkeitä kaikki omat läheiset on. Sen verran täällä on raskasta kuitenkin ollut, Sanna sanoo ääni väristen.

Kirjeen kirjoittaminen saa myös Sanin kyyneliin. Artisti joutuu nousemaan pöydästä ja poistuu huoneesta muiden luota itkien.

– Koti-ikävä taas jälleen kerran. Tulee sellainen olo, että voi hyvänen aika, mun pitäisi olla siellä nyt, mutta tästä pian päästään ja sitten on sitäkin suurempia tunteita. Eiköhän ne siellä kestä odottaa, Sani miettii.

Artisti palaa muiden farmilaisten luokse keräiltyään hetken itseään.

– Aikamoista, Sani huokaa ja saa tukea Atte Kalevalta.

Farmi Suomi joka lauantai ilmaiseksi Ruudussa heti aamulla ja Nelosella kello 20.