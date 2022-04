Tässä ovat uudet Selviytyjät-kilpailijat! Tulevalla kaudella ennennäkemätön ratkaisu

Selviytyjät Suomi -ohjelman uudella kaudella nähdään ensimmäistä kertaa vanhoja konkareita ja uusia tulokkaita. Kausi kuvataan Malesiassa, jonne kilpailijat ovat torstaina lähteneet tavoittelemaan haluttua titteliä sekä 30 000 euron palkintosummaa.

Tällä kerralla Selviytyjissä toisensa kohtaavat konkarit ja tulokkaat. Toisessa leirissä kilpailevat aiemmilta Selviytyjät-kausilta tutut konkarit ja heitä vastaan asettuvat tulokkaat, joille Selviytyjät on täysin uusi kokemus.

Ensimmäistä kertaa Suomen Selviytyjissä nähdään siis, miten käy kilpailijoille, jotka ovat jo kertaalleen kokeneet vaativat olosuhteet ja haastavat kisat. Kumpi vie voiton, kokemuksen tuoma varmuus vai ensikertalaisten tuoreet pelitaktiikat?

Konkarien riveissä uuden mahdollisuuden saavat täpärästi 3. kauden finaalista pudonnut mediapersoona Wallu Valpio, samalla kaudella neljänneksi sijoittunut Virpi Kätkä, Selviytyjät Pohjolassa seikkailleet artisti ja somepersoona Joalin Loukamaa, radiojuontaja Karoliina Tuominen sekä juontaja Niko Saarinen, viimeisimmällä kaudella yllätyspudotuksen kokenut Big Brother -tähti Helmeri Pirinen sekä Tavikset vs. Julkkikset -kaudelta ex-pikajuoksija Markus Pöyhönen ja finaaliin asti itsensä taistellut lääketieteen opiskelija Viivi Vaattovaara.

Tulokkaina kilpailuun konkareita haastamaan lähtevät hallitseva Miss Suomi Essi Unkuri, artisti Leo Stillman, ex-jääkiekkoilija Sami Helenius, radiojuontaja ja Selviytyjät-fani Tommi Manninen, BB-voittaja 2021 Jasmiina Ylidiz, Salatuista elämistä tuttu näyttelijä Julia Korpinen, juontaja Heidi Suomi sekä kansainvälisesti mainetta niittänyt thainyrkkeilijä Pok Biil.

Tällä kaudella kilpailijat joutuvat ennennäkemättömien käänteiden myötä entistä suurempien kysymysten ja valintojen eteen. Edessä on uskomaton kamppailu, jonka voittajalle on luvassa 30 000 euroa

Selviytyjät Suomen juontaa tuttuun tapaan Juuso Mäkilähde.

Tässä ovat Selviytyjät Suomi -kauden konkarit:

Jani ”Wallu” Valpio, 48, kulttuurin tuottaja ja juontaja

Media-alan sekatyömiehenä tunnettu Wallu Valpio on ehtinyt tehdä urallaan lähes kaiken; hän on työskennellyt juontajana, kirjailijana, rokkiklubin promoottorina sekä politiikan ja musiikin parissa.

Wallu on viime vuosien aikana laittanut koko elämänsä remonttiin. Hän myi omaisuutensa ja asuu tällä hetkellä talvet Turkissa ja kesät Suomessa pienessä, askeettisessa mummonmökissä. Wallu on elämänmuutoksen myötä muuttunut rauhallisemmaksi ja jopa erakoitunut, joten häntä jännittää, miten tulee suhtautumaan tiiviiseen yhteiseloon kanssakilpailijoiden seurassa.

Wallu oli mukana Selviytyjien toisella kaudella Filippiineillä, sijoittuen lopulta kolmanneksi. Täpärästi väliin jäänyt finaalipaikka harmittaa miestä edelleen. Taitavana ja älykkäänä pelaajana tunnettu Wallu uskoo, että yllätyskortti on hänen osaltaan pelattu, ja hänet tullaan näkemään uhkana. Siitä syystä mies on valmis ennennäkemättömiin peliliikkeisiin. Malesiaan Wallu lähtee mielessään vain yksi tavoite, ja se on voitto.

Virpi Kätkä, 52, artisti

Virpi Kätkä tunnetaan legendaarisen CatCat -lauluduon toisena jäsenenä. Viimeisen kahden vuoden aikana koronapandemia on vähentänyt laulajan töitä, ja siitä syystä Virpi on nyt valmistumassa nuoruuden haaveammattiinsa papiksi.

Aina positiivinen ja iloinen Virpi osallistui ensimmäisen kerran Selviytyjiin toisella kaudella Filippiineillä. Hän oli lopulta omaksi yllätyksekseen kilpailun paras nainen ja sijoittui neljänneksi. Viimeksi kaikki oli uutta, mutta nyt valmistautuminen on aloitettu hyvissä ajoin. Filippiineiltä mukaan tarttunut juoksuharrastus takaa, että Virpi lähtee Malesiaan fyysisesti hyvässä kunnossa. Sitäkin vahvempi hän kokee olevansa henkisesti. 52-vuotiaana elämä on näyttänyt kaikki puolensa, eikä enää mikään saa naista yllätetyksi.

Taktiikkaansa Virpi ei aio muuttaa. Hän haluaa edelleen olla rehellinen eikä puhua pahaa toisten selän takana. Virpi tiedostaa, että tämä strategia ei välttämättä ole Selviytyjien tavallisin menestysresepti, mutta siitä huolimatta hän uskoo voittomahdollisuuksiinsa.

Joalin Loukamaa, 21, artisti / somepersoona

Joalin Loukamaa on 3,7 miljoonalla Instagram-seuraajallaan Suomen seuratuin somettaja. Kansainvälisesti tunnetuksi hän tuli Now United -yhtyeestä, jossa hän edusti Suomea tanssijana ja laulajana. Tällä hetkellä Joalin tekee uutta musiikkia.

Suomessa syntynyt, mutta Meksikossa ja Espanjassa varttunut Joalin muutti takaisin Suomeen pari vuotta sitten, samaan aikaan kun osallistui ensimmäisen kerran Selviytyjiin. Ruotsin Haaparannassa kuvatulla Pohjola-kaudella Joalin sijoittui kolmanneksi. Hänen kohtalokseen koitui tulentekotaito semifinaalikilpailussa, ja lähes varmalta vaikuttanut voitto meni sivu suun.

Suomen Selviytyjien historian nuorin osallistuja yllätti edellisellä kaudella kaikki kilpamenestyksellään, mutta ennen kaikkea juonittelutaidoillaan. Sosiaaliset taidot ovat tälläkin kertaa Joalinin ”supervoima”, jota hän aikoo käyttää hyväkseen. Jo tutuksi tulleita isoja peliliikkeitä on tarkoitus tehdä pelin alusta asti, ja naisella on vankka usko, että tällä kertaa mennään voittoon asti.

Niko Saarinen, 35, juontaja

Niko Saarinen tunnetaan tosi-tv-tähtenä, joka on osallistunut muun muassa Big Brotheriin, Farmi Suomeen ja Viidakon tähtösiin. Nykyään Niko tekee elantonsa radiojuontajana, oman supersuositun Nikotellen-podcastinsa parissa sekä Instagramissa, jossa hänellä on yli 100 000 seuraajaa.

Niko oli mukana Selviytyjien Pohjola-kaudella, joka kuvattiin Ruotsin Haaparannassa Lapissa. Hän oli vahva pelaaja sekä kilpailuissa että henkisellä puolella. Niko putosi harmillisesti 11. kilpailijana annettuaan oman koskemattomuusamulettinsa liittolaisensa käyttöön.

Kylmä ilmasto runsaine marjametsineen vaihtuu tällä kertaa Malesian paahtaviin rantoihin. Koti-ikävä saattaa iskeä kovemmin, nyt kun kilpailu tapahtuu toisella puolella maailmaa. Sinnikkyyttä ja ketteryyttä vaativissa tehtävissä parhaimmillaan oleva Niko toivoo, että hän pääsee laittamaan itsensä entistä rajummin likoon ja äärirajoille. Isoimpana strategisena liikkeenään Niko aikoo heti pelin alussa tehdä vahvan liiton yhden henkilön kanssa, mutta pitää sen täysin salassa muulta heimolta.

Karoliina Tuominen, 27, radiojuontaja

Sarkastisesta huumoristaan tunnettu Karoliina Tuominen on HitMixin radiojuontaja ja tubettaja. Ensihoitajaksikin valmistunut savonlinnalaislähtöinen nainen tuli alun perin tunnetuksi omassa somessaan julkaistujen parodiavideoiden kautta.

Karoliina osallistui ensimmäisen kerran Selviytyjiin vuonna 2020 Pohjolassa. Hän vietti kilpailussa 23 päivää, pudoten 10. kilpailijana. Tuohon päivään asti peli oli ollut vahvasti Karoliinan käsissä, ja pudotus tuli hänelle täydellisenä yllätyksenä. Kohtaloksi koitui liian näkyvä juonittelu.

Tällä kertaa Karoliina ei aio luottaa keneenkään, edes itseensä. Sosiaalinen nainen on valmis kääntämään kaikki kivet ja kannot, jotta häntä ei päästäisi enää yllättämään. Samalla hän pyrkii olemaan hieman avoimempi ja näyttää itsestään myös herkempää puoltaan muille kilpailijoille. Selviytyjät opetti Karoliinalle monia asioita ympärillä olevasta maailmasta, mutta ennen kaikkea hänestä itsestään.

Helmeri Pirinen, 34, ammattiscoottaaja

Ammattiscoottaja Helmeri Pirinen tuli suurelle yleisölle tutuksi osallistuttuaan Big Brotheriin vuonna 2019. Hän työskentelee tällä hetkellä yrittäjänä potkulautojen maahantuonnin parissa.

Helmeri osallistui Selviytyjiin ensimmäisen kerran viime kaudella Karibialla, jolloin hän putosi kilpailusta kymmenentenä. Rehellisesti ja avoimesti pelannut mies yllätettiin niin täydellisesti, että hän lähti kotiin koskemattomuusamuletti taskussaan. Helmeri ei koe, että mitään olisi jäänyt hampaankoloon, mutta samaa virhettä hän ei aio toistaa.

Taktiikkana Helmerillä on edelleen olla ”hyvä jätkä”, mutta vähän hillitä taitojaan, jotta häntä ei nähtäisi uhkana. Karibialla mies tuli tunnetuksi leirinsä ravinnonhankkijana, kalastajana ja ravustajana. Tänäkin vuonna on tarkoitus tutkia uteliaana luonnon ihmeitä ja kehittää itseään. Helmeri lähtee kisaan ajatuksella: ”Tällä kertaa voitto kotiin”.

Viivi Vaattovaara, 28, lääketieteen opiskelija

Viivi Vaattovaara on lääketieteen opiskelija ja entinen SM-tason jääkiekkoilija. Hän tuli tutuksi suurelle yleisölle osallistuttuaan Selviytyjiin tavikset vs. julkkikset -kaudella Filippiineillä. Nykyään Italiassa asuva Viivi on aiemmin osallistunut myös Miss Helsinki -kilpailuun.

Viivi pääsi ensimmäisellä kerralla Selviytyjissä aivan sen loppumetreille saakka, sijoittuen lopulta toiseksi. Ennakkosuosikkina finaaliin mennyt Viivi menetti itsevarmuutensa tuomariston edessä, jolloin voitto lipesi täpärästi naisen käsistä.

Selviytyjien uusintakierrokselle Viivi lähtee päivitetyllä strategialla. Vaikka hän ei ole omasta mielestään yhtä hyvässä fyysisessä kunnossa kuin viimeksi, pelit ovat silti naisen vahvuus. Henkisellä puolella paljon itsensä kanssa töitä tehnyt Viivi on valmiina kilpailun haasteisiin, eikä itseluottamus tule tällä kertaa loppumaan missään vaiheessa.

Markus Pöyhönen, 43, ex-pikajuoksija / hyvinvointivalmentaja

Ex-pikajuoksija Markus Pöyhönen on nelinkertainen 100 metrin Suomenmestari, ja vuoden 2002 EM kilpailuissa hän oli neljäs. Vuonna 2008 päättyneen uransa jälkeen positiivinen ja energinen mies on työskennellyt markkinoinnin ja myynnin parissa, yrittäjänä sekä hyvinvointivalmentajana.

Markus oli ensimmäisen kerran mukana Selviytyjien kaudella 3, Filippiineillä. Hänet äänestettiin ulos kilpailusta juuri ennen heimojen yhdistymistä, vain yhden äänen erolla. Filippiineille Markus lähti täysin valmistautumatta ja varsinainen pelaaminen jäi vähälle. Nälkä ja toistuvat häviöt peleissä ottivat koville, ja tuli hetkiä, jolloin hermot eivät pysyneet kasassa.

Tällä kertaa Markus lähtee Selviytyjiin eri mielentilassa, ja on varautunut jo etukäteen tuleviin haasteisiin. Markus on valmis pahassa paikassa kääntämään selkänsä liittolaisilleen, mutta lähtökohtaisesti hän pyrkii pelaamaan reilulla meiningillä. Omassa työssään Markuksen tehtävä on innostaa muita ja saada ihmiset uskomaan itseensä, samoilla keinoilla hän aikoo edetä myös Selviytyjissä.

Tässä ovat Selviytyjät Suomi -kauden tulokkaat:

Essi Unkuri, 23, Miss Suomi 2021 ja yrittäjä

Essi Unkuri on hallitseva Miss Suomi, joka työskentelee lisäksi mallina, juontajana, somevaikuttajana ja näyttelijänä. Hän on näytellyt vuosien mittaan muun muassa Salatuissa Elämissä, Biisonimafiassa sekä Vaasan kesäteatterissa.

Nuorena partiota harrastanut ja useita missidieettejä läpikäynyt Essi saattaa olla kanssakisaajille yllättävän kova kilpailija, ja sitä yllätyskorttia hän haluaa käyttää. Essi uskoo olevansa vahvimmillaan ketteryyttä ja nopeutta vaativissa peleissä, ja kova henkinen paine ei pelota, sillä kauneuskilpailussa se on tullut tutuksi. Tulevassa seikkailussa käärmeet ja muut viidakon eläimet jännittävät, mutta niistäkin hän uskoo selviytyvänsä yhdessä muiden kanssa. Koti-ikävä tulee olemaan kova, sillä Essi ei ole ollut vielä koskaan yli kahta viikkoa erossa poikaystävästään.

Essi on aloittanut valmistautumisen Selviytyjiin hyvissä ajoin personal trainerin, henkisen valmentajan ja tutun eräoppaan neuvoin. Taustalta löytyy myös kaksi uintikurssia.

Leo Stillman, 30, artisti

Laulaja-lauluntekijä Leo Stillman palkittiin vuoden tulokkaan Emma-patsaalla vuonna 2018. Sen jälkeen Leo on ehtinyt julkaista toisen albuminsa Mä rakastan sua ja esiintyä muun muassa Tähdet, Tähdet sekä Iholla -tv-sarjoissa. Tällä hetkellä ison osan arjesta vie vuonna 2020 syntynyt tytär.

Ennen Selviytyjiin lähtöä Leo kuvasi tyttärelleen videon jokaista poissaolopäivää kohti, jotta ainakin tyttären ikävä helpottuisi. Suurin haaste miehelle tulee olemaan koti-ikävä.

Leo on juuri tehnyt ison elämänmuutoksen ja on tällä hetkellä elämänsä kunnossa. Tärkein pelistrategia liittyy fyysisyyteen, sillä tarkoituksena on voittaa niin monta kilpailua kuin mahdollista. Lapsuutensa purjelaivoilla viettänyt Leo on tottunut selviytymään pienessä porukassa ja vaikeissa olosuhteissa. Johtajan rooli on miehelle luontainen, mutta hän yrittää ainakin alussa pysyä taustalla, jotta ei ärsyttäisi muita kilpailijoita. Leo on pyrkinyt etukäteen kovettamaan itseään henkistä peliä varten. Puukkoa voi tulla selkään ja sitä pitää myös tarvittaessa olla valmis antamaan.

Tommi Manninen, 31, juontaja

Tommi Manninen tunnetaan YleX-radiojuontajana. Hän on työskennellyt toimittajana ja juontajana lähes vuosikymmenen, joista viime vuodet YouTuben parissa. Taustalta löytyy myös pesti rauhanturvaajana Afganistanissa. Vaikka Tommi tekee työtä ja viettää paljon vapaa-aikaansa somen parissa, hän haaveilee myös siitä, että voisi joku päivä hylätä puhelimensa, muuttaa Lappiin ja alkaa eräoppaaksi.

Sodankyläläisellä porotilalla kasvanut Tommi on todellinen Selviytyjät-superfani. Hän on katsonut läpi lähes jokaisen Selviytyjät-kauden ja on haaveillut lapsesta asti pääsevänsä mukaan ohjelmaan. Peli on miehelle läpikotaisin tuttu, minkä hän suunnittelee pitävänsä piilossa muilta kilpailijoilta.

Tommilla on huono pokerinaama ja tapana uskoa ihmisistä aina hyvää, joten riskinä on, että hän saattaa joutua pelissä huijatuksi. Tommin tavoite Selviytyjissä ei ole sen vähempää kuin voittaa, ja jättää oma jälkensä Suomen Selviytyjien historiaan. Tavoite on mielessä niin kirkkaana, että hän on harjoitellut jo mielessään finaaliheimoneuvoston viimeisiä puheita.

Sami Helenius, 48, ex-jääkiekkoilija

Sami Helenius on ex-jääkiekkoilija, joka pelasi NHL-urallaan kaikkiaan 155 ottelua. Suomeen palattuaan mies siirtyi SM-liigaan, jossa ehti toimia muun muassa Jokerien kapteenina. Viimeisen vuosikymmenen Sami on työskennellyt yläasteikäisten nuorten parissa teknisen työn opettajana, mikä on auttanut kasvattamaan miehelle lehmänhermot.

Urheileminen ei ole uran loputtua vähentynyt, joten Selviytyjiin Sami lähtee hyvässä kunnossa, voitto mielessään. Lähes kahden metrin pituus ja 118 kilon paino saattaa aiheuttaa haasteita ketteryyttä vaativissa kilpailuissa, ja nälkä tulee varmasti nopeammin kuin muilla. Tavallisesti aamu alkaa kahvilla ja nuuskalla, joten niiden puute tulee varmasti harmittamaan.

Henkisen pelin Sami uskoo osaavansa erottaa oikeasta elämästä. Alkuun kannattaa rakentaa rauhassa luottamusta ja ystävyyssuhteita, minkä jälkeen alkaa varsinainen peli, jonka joskus raakojakin käänteitä ei voi ottaa itseensä.

Jasmiina Yildiz, 24, BB-voittaja ja tosi-tv-tähti

Jasmiina Yildiz tuli rytinällä julkisuuteen vuoden 2021 Big Brother -voittajana. Lähihoitajaksi ja ravintolatyöntekijäksi valmistunut jyväskyläläinen työskentelee tällä hetkellä pääsääntöisesti somen parissa.

Suurimpina haasteinaan Selviytyjiin lähtiessä Jasmiina näkee huonon fyysisen kunnon ja temperamenttinsa. Jos joku asia ärsyttää, hän ei pidättele sitä sisällään, ja nälkäkiukkuakin voisi ennemmin kuvailla sanalla ”nälkäraivo”. Jasmiina on kuitenkin äärimmäisen taitava sosiaalisesti ja uskoo voivansa puhua ihmiset puolelleen elämänilollaan ja hyväntuulisuudellaan.

Halu haastaa itseään ja olla epämukavuusalueella, on Jasmiinan suurin motiivi lähteä mukaan. Erätaitoja häneltä ei löydy ja uimataitokin on luokkaa ”pinnalla pysyminen”, mutta nainen uskoo voivansa korvata puutteet sinnikkyydellään. Itseensä täysillä uskova Jasmiina on valmis laittamaan kaiken peliin.

Heidi Suomi, 47, juontaja ja padel-yrittäjä

Heidi Suomi on entinen huippu-urheilija, joka juoksi itsensä 800 metrin Suomen mestariksi vuosina 1994–1995. Urheiluvuosiensa jälkeen Heidi on työskennellyt uutisankkurina, toimittajana, radiojuontajana sekä viime vuosina myös padelyrittäjänä.

Cityihmiseksi itseään kuvaileva Heidi tietää, että ei ole mukavuusalueellaan leiriolosuhteissa. Eniten häntä jännittävät kaikki pistävät ja purevat hyönteiset, mutta ei mielellään ottaisi kontaktia minkäänlaisiin eläimiin. Luonteeltaan räväkkä ja tulisieluinen nainen lähtee Selviytyjiin voittamaan, tietäen samalla tasan tarkkaan, miten vaikeaa se tulee olemaan. Heidi kokee, että strategiaa ei voi miettiä liian tarkkaan etukäteen, mutta alussa kannattaa välttää suuria peliliikkeitä. Henkisessä pelissä Heidi uskoo pärjäävänsä hyvin. Entisen kilpaurheilijan sisulla mennään pitkälle niin leirielämässä kuin peleissäkin.

Julia Korpinen, 20, näyttelijä

Julia Korpinen pongahti julkisuuteen Salatuista elämistä, jossa hän näytteli Anna Ihalaista vuoteen 2021 asti. Näyttelijäntöiden ohella Julia on kirjoittanut itsensä ylioppilaaksi ja toiminut mallina. Tällä hetkellä hän opiskelee viestintää Vaasan yliopistossa.

20-vuotias Julia on tämän kauden Selviytyjien toisiksi nuorin kilpailija, jolla riittää energiaa ja positiivista elämänasennetta. Hänen ensisijaisena tavoitteenaan on ylläpitää heimossa hyvää tunnelmaa, minkä turvin he voittaisivat kilpailuja. Juliaa huolettavat eniten saarten käärmeet, tuhatjalkaiset ja hämähäkit, mutta kilpailuihin hän suhtautuu rennosti, sillä nainen käy aktiivisesti salilla ja harrastaa crossfitiä.

Selviytyjien henkinen peli on Julialle vielä iso kysymysmerkki, sillä hän ei ole varma, miten pärjää juonittelun ja kieroilun maailmassa. Hänelle ketteryyteen ja sitkeyteen perustuvat kilpailut tulevat olemaan vahvuuksia, äly ja palapelit taas akilleen kantapää.

Voittoon uskova Julia ei malta odottaa, koska seikkailu alkaa!

Pok Biil, 28, thainyrkkeilijä

Thaimaassa syntynyt, mutta 10-vuotiaana Suomeen muuttanut Pok Biil on thainyrkkeilyn MM-hopeamitalisti ja kahdeksankertainen suomenmestari sekä hallitseva kickboxingin maailmanmestari. Nuoresta iästään huolimatta Pok on ehtinyt käydä urallaan jo lähes 100 ottelua ympäri maailmaa. Kurinalaiseen urheilijan arkeen kuuluu myös vloggaamisharrastus ja valmentamista.

Selviytyjissä mies uskoo olevansa isovelimäinen hahmo, joka pitää kaikista huolen. Thaimaan riisipelloilla lapsuutensa viettänyt mies odottaa innolla askeettista leirielämää, kalastelua, tulentekoa ja tähtitaivaan alla nukkumista. Vaikka Pok on tottunut oman lajinsa parissa juonitteluun ja selkään puukottamiseen, mies tunnustaa silti suurimmaksi heikkoudekseen sinisilmäisyyden. Aiempien kausien pelaajista hän fanittaa Helmeri Piristä, mutta ei aio itse tehdä samoja virheitä. Vaikka ystävällisyys vie pitkälle, silmät täytyy muistaa pitää auki.

