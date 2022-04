Tv-persoona myöntää menneensä liian pitkälle täyteaineiden kanssa.

Musiikkimoguli ja tv-persoona Simon Cowell kertoo The Sun -lehden haastattelussa avoimesti kauneusoperaatioistaan. Cowellin mukaan hän hankki aiemmin kasvoihinsa niin runsaasti täyteaineita, ettei hän lopulta enää tunnistanut itseään.

Cowell toteaa, että jossakin vaiheessa lähes kaikki hankkivat täyteaineita ja myös hän hurahti niihin. The Mirrorin mukaan Cowell totesi jo vuonna 2008, että botoxin hankkiminen oli hänelle yhtä tavallista kuin hampaiden pesu monille muille.

62-vuotias Cowell kertoo nyt tajunneensa hiljattain vanhaa valokuvaansa katsottuaan, että hän oli mennyt liian pitkälle botoxin kanssa. Musiikkimogulin mukaan hän ei ollut enää tunnistaa itseään, sillä hänen ulkonäkönsä oli muuttunut pistoshoitojen vuoksi niin valtavasti.

– Oli vaihe, jolloin minä saatoin mennä hieman liian pitkälle. Näin itsestäni ”ennen”-kuvan eräänä päivänä enkä tunnistanut sitä itsekseni, hän myöntää The Sunille.

Tältä Cowell näytti vuonna 2004.

Cowellin mukaan hän näytti lopulta täyteaineiden kanssa ”kauhuelokuvan hahmolta”. Viimeinen niitti oli, kun hänen 8-vuotias Eric-poikansa alkoi kammoksua isänsä ulkonäköä.

– Eric oli hysteerinen, hän myöntää.

Cowell kertoo poistattaneensa nyt kaikki täyteaineet kasvoistaan vuosien jälkeen.

– Sain tarpeekseni. Nyt kasvoissani ei ole lainkaan täyteaineita. Ei lainkaan, hän kertoo.

Nykyään Cowell panostaa terveellisiin elämäntapoihin kauneusoperaatioiden sijaan.

– Kaikki riippuu minulla nyt terveellisestä ruokavaliosta ja runsaasta vedenjuonnista, hän sanoo.

Simon Cowell tunnetaan American Idol-, X Factor- ja America’s Got Talent -kisojen pitkäaikaisena tuomarina. Hän on luonut osan tv:n suosituimmista kykykisoista ja tahkonnut valtavan omaisuuden menestyneillä formaateilla. Cowell on lisäksi muun muassa Il Divo -lauluyhtyeen ja One Direction -poikabändin menestysten takana.

Cowell on kihloissa pitkäaikaisen naisystävänsä Lauren Silvermanin kanssa. 8-vuotias Eric on heidän ainoa lapsensa.