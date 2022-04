Brittien tosi-tv:ssä kohauttanut Charlotte Crosby on raskaana – seurustelua takana vain puoli vuotta

Geordia Shore -tähti Charlotte Crosby paljasti odottavansa esikoistaan.

Geordie Shore -tähti Charlotte Crosby, 31, odottaa esikoistaan. Lukuisista brittirealityistä tuttu Crosby saa lapsen poikaystävänsä Jake Ankersin kanssa.

Tosi-tv-tähti paljasti uutisen Instagramissa ja julkaisi videon positiivisesta raskaustestistään.

– Luulin, etten koskaan pääsisi kokemaan tätä hetkeä. Nyt se hetki on minun ja Jaken, enkä voisi olla onnellisempi... Minä saan vauvan, Crosby hehkutti.

Videolle Crosby on koonnut koskettavia videoleikkeitä raskaudestaan.

Päivitys on kerännyt lukuisia onnitteluviestejä tähden faneilta ja ystäviltä.

– Oi luoja! Charlotte, olen niin hiton onnellinen puolestasi! Voisin itkeä! tosi-tv-kasvo Lateysha Grace kommentoi.

– Upea uutinen! Onnea rakas, realityistä niin ikään tunnettu Tamara Joy kirjoitti.

Crosby ja Ankers tutustuivat viime vuonna yhteisten ystävien kautta, Metro-lehti kertoo. Tammikuussa he julkistivat suhteensa Instagramissa.

Crosby on totesi hiljattain, että hänestä tuntuu kuin he olisivat tunteneet paljon pidempään. Hän vastasi seuraajiensa kysymyksiin Instagramissa ja kertoi parin seurustelleen reilun puolen vuoden ajan.

Geordie Shore -ohjelmasta muistetaan Charlotte Crosbyn on-off-suhde talossa olleen Gary ”Gaz” Beadlen kanssa. Crosby tuli raskaaksi, mutta kohdunulkoinen raskaus päättyi keskenmenoon ja hän joutui sairaalahoitoon. Pari erosi, ja Crosby syytti Beadlen pettäneen häntä samaan aikaan, kun hän oli sairaalahoidossa.

Crosby vuonna 2012.

Charlotte Crosby ponnahti julkisuuteen parikymppisenä vuonna 2011, kun hän osallistui Geordie Shore -ohjelmaan. Kohureality nosti valokeilaan useita brittinuoria, jotka bailasivat sarjassa kuin viimeistä päivää. Sarjassa Crosby esiintyi useasti tuhdissa humalassa.

Charlotte Crosby teki useampi vuosi sitten suuren muodonmuutoksen ja ryhtyi työllistämään itseään hyvinvointialalla. Hän löi rahoiksi muun muassa kuntoilu-DVD:llä.

Suosikkisarjan jälkeen Crosby voitti vuoden 2017 Britannian julkkis Big Brotherin ja on juontanut Just Tattoo of Us -ohjelmaa sekä omaa The Charlotte Show’ta. Lisäksi hän on esiintynyt kymmenissä muissa tosi-tv-sarjoissa.