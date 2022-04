18-vuotias Netflix-tähti Millie Bobby Brown avautuu kokemastaan seksualisoinnista: ”Se on ällöttävää”

Millie Bobby Brown kertoo kokemastaan epäsopivasta kohtelusta podcastissa.

Millie Bobby Brown ei voi sietää sitä, miten häneen on alettu suhtautua täytettyään 18 vuotta.

Netflixin hittisarjasta Stranger Things tunnettu näyttelijä Millie Bobby Brown, 18, avautuu tuoreessa haastattelussa siitä, miltä tuntui siirtyä lapsitähdestä aikuisen saappaisiin koko maailman silmien alla.

Brownin mukaan häntä alettiin seksualisoida heti kun tuli lain silmissä täysi-ikäiseksi helmikuun puolivälissä. Englantilaisnäyttelijä puhuu aiheesta The Guilty Feminist -podcastissa.

– Minua on seksualisoitu selvästi enemmän sen jälkeen, kun täytin 18 vuotta. Muutos näkyy siinä, miten ihmiset, lehdistö ja sosiaalinen media suhtautuvat minuun ja täysi-ikäistymiseeni, Brown kommentoi.

– Mielestäni ikääntymiseni ei pitäisi muuttaa mitään, mutta totuus on toinen ja se on ällöttävää. Tämä on hyvä esimerkki siitä, mitä maailmassa tapahtuu ja miten nuoria naisia seksualisoidaan, Brown kommentoi.

Vaikka muutosta on selkeästi havaittavissa, tähti kertoo kokeneensa epäsopivaa kommentointia ja kohtelua jo ennen aikuistumistaan. Brown nousi kuuluisuuteen Stranger Thingsin Eleveninä ollessaan vain 12-vuotias.

Näyttelijän mukaan aikuistuminen valokeilassa on ollut haastavaa.

– Käyn läpi samoja asioita kuin kaikki muut 18-vuotiaat: yritän olla aikuinen, onnistua parisuhteissa ja ystävyyssuhteissa, olla pidetty ja sulautua joukkoon. Siinä on paljon tekemistä. Ainoa ero muihin on se, että minä teen tuon kaiken julkisesti, mikä voi olla todella kuormittavaa.

Nuoripari edusti säkenöivänä punaisella matolla.

Millie Bobby Brown seurustelee rockikoni Jon Bon Jovin pojan Jacob ”Jake” Bongiovin, 19, kanssa. Pari edusti ensimmäistä kertaa yhdessä julkisesti Bafta-gaalassa maaliskuun puolivälissä.

Lehtitietojen mukaan pari alkoi seurustella viime vuonna.