Brittikuninkaallisista julkaistaan uusi kirja, jonka sivut ovat pullollaan kohauttavia väitteitä.

Brittilehti Daily Mail on saanut käsiinsä tuoreen elämäkertateoksen, jossa maankuulu kuninkaallisasiantuntija pureutuu kohuprinssi Andrew’n elämään ja tekoihin.

Vielä julkaisematon kirja kertoo Daily Mailin mukaan muun muassa niistä ajoista, jolloin Yorkin herttua, prinssi Andrew, oli vastikään muuttanut erilleen entisen vaimonsa Sarah Fergusonin kanssa. Kuninkaallinen ero oli suuri skandaali 90-luvun puolivälissä.

Kirjan kenties kovimman väitteen mukaan prinssi sulkeutui eropäätöksen jälkeen kahdeksi päiväksi katsomaan pornoa kalifornialaiselle luksustilalle. Hän oli tilalla Yhdysvaltain silloisen suurlähettilään vaimon vieraana.

Kirjailija kuvailee huoneeseensa lukittautunutta prinssiä ”seksihulluksi teinipojaksi”, jonka toiminta ”kuvotti” vierailua emännöinyttä Lee Annenbergia.

Uuden kohukirjan on kirjoittanut brittiläinen toimittaja, kirjailija ja kolumnisti Tina Brown, joka tunnetaan myös teoksestaan The Diana Chronicles. Brittihovin syövereihin sukeltava uutuuskirja kantaa nimeä The Palace Papers; Inside the House of Windsor — The Truth and Turmoil.

Kirjassaan Brown käy läpi myös prinssi Andrew’n ja lukuisista seksirikoksista syytetyn liikemiehen Jeffrey Epsteinin välistä suhdetta. Teoksen mukaan Epstein piti Yorkin herttuaa lähipiirissään oman taloudellisen etunsa vuoksi, vaikka todellisuudessa bisnesmies piti seniorikuninkaallista ”idioottina”.

– Selän takana Esptein kuvaili Andrew’ta idiootiksi, josta oli hänelle hyötyä. Vanhempi kuninkaallinen, jopa turmeltunut sellainen, on arvokas työkalu ulkomailla, Brown kuvaili kirjassaan.

Kirjailijan mukaan Epstein lennätti Andrew’ta tapaamaan eri maiden hallituksia ja lyöttäytyi hänen matkaansa prinssin sijoitusneuvojana. Tapaamisten yhteydessä Epstein neuvotteli arvokkaita diilejä omaksi edukseen, kirjassa väitetään.

Brownin mukaan Epstein osasi vedellä prinssi Andrew’ta oikeista naruista ja prinssi puolestaan oli tyytyväinen, että oli päässyt Epsteinin avulla ”isojen poikien jengiin”.

Prinssi Andrew’n suhde Epsteiniin nousi esille päivää ennen uuttavuotta 2014, kun miljardööriä vastaan käydyssä siviilikannejutussa käsiteltiin 38-vuotiaan Virginia Giuffren lausuntoa.

Kanteen mukaan Giuffre kertoi joutuneensa alaikäisenä Epsteinin ja seurapiirijulkkis Ghislaine Maxwellin seksuaalisen väkivallan uhriksi vuosina 1999–2002. Lisäksi kaksikko paritti häntä miehille, joista yksi oli prinssi Andrew, Giuffre kertoi.

Lue lisää: Nainen kuvaili, kuinka hikinen prinssi Andrew tanssitti ja vei makuuhuoneeseen – tästä kaikesta ennennäkemättömässä skandaalissa on kyse

Heinäkuussa 2019 Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI otti Epsteinin kiinni epäiltynä parituksesta ja passitti hänet odottamaan oikeudenkäyntiä. Syyskuussa miljardööri löydettiin kuolleena sellistään. Kuolinsyyksi todettiin hirttäytyminen.

Lopulta Giuffre nosti siviilikanteen myös prinssi Andrew’ta vastaan, mutta prinssi sovitteli asian rahalla. Hän on julkisuudessa kiistänyt kaikki Giuffren tekemät väitteet, vaikka myönsi lopulta katuvansa yhteyttään Jeffrey Epsteiniin.

Andrew’n Giuffrelle maksamaa summaa ei ole kerrottu julkisuuteen.

Lue lisää: Prinssi Andrew sopi siviilikanteen – summaa ei kerrottu julkisuuteen

Prinssi Andrew on kuningatar Elisabetin kolmas lapsi, joka on sittemmin tehokkaasti eristetty monarkiasta toilailujensa vuoksi. Merkit viittaavat kuitenkin siihen, että Andrew on kuningattarelle hänen silmäteränsä ja lempilapsensa kaikesta huolimatta.

Joidenkin huhujen mukaan kuningatar Elisabetin uskotaan osallistuneen poikansa oikeudenkäyntikuluihin sekä Giuffren saamiin korvauksiin.