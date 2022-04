Jonna Geagea, 44, paljastaa, mitä ajattelee Nylon Beatista nyt – muutaman vuoden takainen päätös vaikutti ratkaisevasti nykytilanteeseen

Nylon Beatin värikäs tarina on pian esillä Ylen uudessa audiodraamassa. Duon toinen osapuoli Jonna Geagea iloitsee asiasta myös tytärtensä vuoksi. – Ihanaa, että he saavat joskus kuulla, millaista äidin elämä oli tuohon aikaan.

Nylon Beat tulee taas. Ylen uusi audiodraama nostaa tänä kesänä esiin Nylon Beatin tarinan. Duon toiselle osapuolelle Jonna Geagealle, 44, Nylon Beatin ajatteleminen palauttaa mieleen suloisenhaikeita nuoruusmuistoja, mutta myös parikymppisen nuoren naisen aikuistumiseen liittyvää kipuilua.

– Ei ollut helppoa kasvaa kaikkien katseiden alla. Nylon Beatia oli helppo syyttää asioista, jotka johtuivat omasta epävarmuudesta. Olen jälkeenpäin tajunnut tehneeni niin, Jonna Geagea myöntää.

Yhdestä asiasta hän on erittäin tyytyväinen.

– Onneksi silloin ei ollut somea, Jonna nauraa.

Jos Instagram olisi ollut olemassa, kaikenlaiset asiat Jonnan ja Erin Anttilan elämästä olisivat tulleet julkisuuteen. Sekä itse laitettuna että muiden päivityksinä.

– Olisimme olleet Erinin kanssa Instassa koko ajan. MyStory-tarinat olisivat paukkuneet. Ehkä, ja painotan sanaa ehkä, nykyään on edes vähän enemmän järkeä päässä sen suhteen, mitä someen laittaa.

Jonna Geagea on innoissaan Ylen audiodraamasta, jossa käydään läpi Nylon Beatin tarinaa.

Kovaan suosioon nousseen duon taival alkoi Kiitorata-laulukilpailusta vuonna 1995. Vuoden 2003 viimeisenä iltana Nylon Beat päätti uransa Helsingissä Maestron lavalla. Tuota kahdeksaa vuotta käydään läpi 20-osaisessa audiodraamassa Mä haluun olla Nylon.

Jonna ei salaa innostustaan.

– Olen hyvin imarreltu, tämähän on iso kunnia. Ajattelen Nylon Beatia ylpeydellä, Jonna myöntää.

– En ehkä ollut kymmenen vuotta sitten samaa mieltä, mutta nykyään muistelen Nylon Beatia hymyssä suin. Aikaa on kulunut ja ikää tullut lisää. Se kaikki vaikuttaa.

Äitinä Jonna ajattelee asiaa myös tytärtensä kannalta.

– Ihanaa, että he saavat joskus isompana kuulla, millaista äidin elämä oli tuohon aikaan. Koen vahvasti sen, että minulla on kaksi pientä tytärtä, jotka myös laulavat ja tanssivat.

Jonna Geagea ja Erin Anttila vuonna 2018.

Tytärten innostus musiikkiin vaikuttaa omiin tuntemuksiin entistä uraa kohtaan, vaikka tunteita onkin vaikea eritellä.

– Audiodraamassa on varmasti myös asioita, joista tulee vieläkin pieni häpeän puna poskille, mutta ne ovat sitä aikaa. Elämää on eletty ja asioita on tullut tehtyä. Turha niitä on häpeillä, suorasukainen Jonna lisää.

Audiodraaman käsikirjoittaja Kaisa Kuikkaniemi ja hänen aviomiehensä Eppu Salminen haastattelivat Jonnaa ja Eriniä.

Muisteleminen ei tuntunut hankalalta, koska vuonna 2018 tehdyn kymmenen keikan festivaalikiertueen myötä moneen asiaan oli löytynyt hyvältä tuntuva päätepiste.

– Pakko sanoa, että muisteleminen olisi voinut olla hyvinkin erilaista, jos tuota kesäkiertuetta ei olisi tehty. Siellä käytiin asioita läpi. Siksi mikään ei nyt häirinnyt, vaan oli pelkästään nautinto muistella menneitä.

Tältä duo näytti vuonna 2000. Jonna ja Erin olivat tuolloin reilu parikymppisiä.

Suuria jännitteitä ei ollut selvittämättä, mutta 15 vuoden takaisia asioita pystyi katsomaan eri tavalla kuin edes välivuosina, jolloin kaksikko oli esiintynyt muutaman kerran konserteissa ja yksityistilaisuuksissa.

– Jos käsittelemättömiä asioita olisi ollut paljon, en usko, että olisin edes lähtenyt kesäkiertueelle. Mietittävänä oli lähinnä oman pään sisäisiä ristiriitoja, Jonna perustelee.

– Kyse oli omista epävarmuuksista. Minulla on ollut hirveitä ulkonäkökriisejä, mutta ne eivät olleet Nylon Beatin syy.

Jonna on vuosien myötä tiedostanut, millä asioilla on ollut vaikutusta ulkonäön tarkkailuun.

– Tanssin vuosikaudet balettia ennen musiikkiuraa. Luulen, että osa ulkonäköön liittyneestä ajatusmaailmasta tuli sieltä. Mutta oli helpompi syyttää Nylon Beatia. Ja eihän se asiaa tietenkään auttanut, koska artistina on koko ajan muiden arvosteltavana.

Ulkonäkö ei edes ollut ainoa asia, jota Jonna parikymppisenä pähkäili.

– Laulaminen, tanssiminen ja vaikka mikä muu antoi aihetta epävarmuuteen. Monia asioita olisi voinut ottaa vähemmän vakavasti.

Nylon Beat palasi lavoille 2018.

Nylon Beatin loppumisesta tulee ensi vuonna 20 vuotta.

– En ole koskaan katunut Nylon Beatin lopettamista. Joskus olen kuitenkin miettinyt, millaista olisi ollut jatkaa, koska samoihin aikoihin aloittaneet Apulanta ja The Rasmus painavat edelleen.

Jonna ei ole laulanut Nylon Beat -kappaleita julkisesti muuta kuin Erinin kanssa.

– En suostunut laulamaan niitä edes ollessani coverbändin laulusolistina, vaikka kovasti pyydettiin.

Uuden Iloisen Teatterin eli UIT:n esityksessä oli kerran laulupotpurin joukossa lyhyt rallatus nannannaa. Sen Jonna rallatteli ja joskus karaokessa on saattanut tulla laulettua joku biiseistä.

– Mutta yhdelläkään keikalla en ole ikinä vetänyt Nylon Beat -kappaletta ilman Eriniä.

Menneisyys ei tunnu taakalta. Ei edes silloin, kun joku arvostelee laulutyyliä, Jonna vakuuttaa.

– Vaikka joku tulisi sanomaan, että sinähän olet se honottaja siitä Nylon Beatista, niin luulisin, että se on kyllä enemmän sen sanojan omissa korvissa.

Nylon Beat vuonna 1998.

Rohkealla naisella on ollut aina oma tapansa tehdä kaikkea, myös musiikkia.

– Minähän en ole koskaan tiennyt, mistä biisistä tulee hitti. Huomaahan sen soolourastanikin, etten ole osannut valita hittibiisejä.

Hän on havainnut saman omien suosikkiartistiensakin kohdalla.

– Vaikka pidän heidän hiteistään, usein minuun iskee vielä enemmän se B-puolen biisi.

Jonna toivoo, että Nylon Beatin tarina tulee joskus tutuksi myös hänen tyttärilleen.

Audiodraama ilmestyy kuunteluun Yle Areenassa 30. kesäkuuta, jolloin vietetään myös Nylon Beat -iltaa. Radio Suomi alkaa esittää jaksoja 4. heinäkuuta. Jonnana kuullaan näyttelijä Fanni Noroilaa ja Erininä Sonja Kuittista.

– En ole vielä kuullut sarjaa. Koetan valmistella itseäni siihen, etten välttämättä ole kaikesta ihan samaa mieltä, mutta sekin on ok, Jonna tuumaa.

Audiodraaman ilmestymisen myötä kaksikkoa tullaan taas varmasti houkuttelemaan esiintymislavoille.

– Olen aina pitänyt sanonnasta, ettei koskaan pidä sanoa ei koskaan. Vaikka olenkin aiemmin kieltäytynyt, niin aina on mahdollista, että Nylon Beat esiintyy vielä yhdessä. Mitään ei ole vireillä juuri nyt, mutta ehkä joskus on, Jonna pyörittelee.