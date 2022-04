Maa perustelee vetäytymistään lakkoon liittyvällä turvallisuusuhalla.

Israelin yleisradio tiedottaa Twitterissä, ettei maa aio osallistua tämän kevään euroviisukilpailuun Italian Torinossa. Tv-yhtiö perustelee päätöstään ”turvallisuusuhalla”, joka liittyy maassa meneillään olevaan lakkoon ulkoministeriössä.

Iraelin euroviisuedustajan piti olla itsensä löytämisestä laulava Michael Ben David, 25, jonka piti esiintyä kilpailussa tarttuvalla hitillään I.M. Artisti päätyi maansa edustajaksi voitettuaan ensin Israelin X-Factorin viime vuonna.

Brittijulkaisu Attituden mukaan on yhä epäselvää, voisiko artisti hoitaa osuutensa kenties etäyhteydellä.

The Times of Israel -lehden mukaan muusikko on ylemmän tahon tekemästä päätöksestä hämillään.

– Olen vähän shokissa. Ihmiset äänestivät minua, joka tarkoittaa sitä, että he hyväksyvät minut sellaisena kuin olen. En tee tätä pelkästään itseäni varten. Teen tämän niitä varten, jotka tuntevat olonsa arvottomiksi, avoimesti homo Ben David sanoi Attituden mukaan.

Vuoden 2022 euroviisut käydään 10–14. kesäkuuta Italian Torinossa. Suomea edustaa tänä vuonna 2000-luvun suosikkibändi The Rasmus.

Suomi esiintyy kilpailun ensimmäisen semifinaalin toisella puoliskolla, joka nähdään televisiossa 14. toukokuuta.