Rihanna avaa yksityiselämänsä verhoja harvinaisessa haastattelussa.

Rihanna on puhunut raskaudestaan julkisuudessa vain vähän.

Esikoistaan odottava popin megatähti Rihanna on antanut muotilehti Voguelle harvinaisen haastattelun, jossa hän puhuu sekä parisuhteestaan että raskaudestaan.

Haastattelussa Rihanna paljastaa, ettei hänen ja rapmuusikko ASAP Rockyn vauva ollut pitkään suunniteltu, vaan pikemminkin iloinen yllätys.

– En tiedä milloin ovuloin tai mitään muutakaan sellaista. Me vain pidimme hauskaa, joka sitten näkyi testissä. En tuhlannut aikaa, vaan huusin hänet sisälle ja näytin hänelle testiä. Seuraavana aamuna olin lääkärin vastaanotolla ja meidän matkamme alkoi, Rihanna kommentoi Voguessa.

Rihannan raskaus näki päivänvalon tammikuun lopussa, jolloin poptähti kuvattiin New Yorkissa jo selvästi pyöristyneen raskausvatsansa kanssa. Lapsi on kummallekin pariskunnan osapuolelle ensimmäinen.

Räppäri ASAP Rocky vahvisti pariskunnan suhteen GQ-lehdelle toukokuussa 2021, vaikka heidän suhteesta oli huhuttu jo pitkän aikaa aiemmin. Pari esiintyi samalla kiertueella vuonna 2013, ja jo silloin ilmassa leijui väitteitä heidän lämmenneistä väleistään.

Ennen seurustelunsa alkamista Rihanna ja ASAP Rocky olivat olleet hyviä ystäviä pitkän aikaa ja tehneet useasti yhteistyötä.

Sekä Rihanna että hänen puolisonsa ovat olleet verrattain vaitonaisia suhteensa syntymisestä, mutta nyt Rihanna avaa seurustelun alkuaikoja Voguen haastattelussa.

Tähden mukaan parin välit lämpenivät kesällä 2020, kun he matkustivat samassa keikkabussissa Los Angelesista New Yorkiin.

– Siinä ajassa hänestä tuli minun perhettäni, Rihanna kuvailee lehdelle.

Rihannan mukaan parastaan heidän suhteessaan on avoimuus ja se, että he uskaltavat olla toistensa kanssa myös haavoittuvaisia.

– Rakastan pieniä tekoja, mutta myös isoja seikkailuja. Meidän suhteessamme ei ole mitään teennäisiä brändejä, vaan se perustuu yhteiselle elämälle. Koen, että hän voi olla rinnallani kaikilla elämäni osa-alueilla, Rihanna kuvailee Voguessa.

MAAILMAN suosituimpiin artisteihin lukeutuva Rihanna on julkaissut musiikkia viimeksi viisi vuotta sitten. Laulaja muistetaan muun muassa hiteistään Work, Diamonds sekä We Found Love. Elokuussa 2021 talouslehti Forbes totesi Rihannan olevan virallisesti miljardööri 1,4 miljardin dollarin omaisuudellaan.

ASAP Rocky on niin ikään pitkän linjan artisti. Muusikon suurimpia hittejä ovat Praise The Lord, Sundress, Purple Swag sekä Everyday. Ennen suhdettaan Rihannaan räppäri on yhdistetty julkisuudessa muun muassa huippumalli Kendall Jenneriin.

