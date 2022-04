Näin suomalainen Catharina Eden päätyi mukaan supersuosittuun Bridgerton-sarjaan – yksi puhelu muutti kaiken

Catharina Edenin unelma toteutui yllättäen viime vuonna. Nyt hänen kädenjälkeään voi ihailla Netflixin hittisarjan naistähtien yllä.

Sanotaan se heti alkuun: Catharina Eden näyttää hyvin paljon Sanna Marinilta. Hän on kuullut sen kerta toisensa jälkeen. Siihen havahtuivat myös sosiaalisen median käyttäjät viime syksynä, kun Eden näyttäytyi ystävänsä, juontaja Marja Hintikan Instagram-kuvassa.

– Jotkut mun kaukaiset sukulaiset ovat olleet, että mitä se Catharina oikein nykyään tekee...Joo, en ole minä! Eden nauraa.

Yhdennäköisyys pääministeriin ei kuitenkaan ole Edenissä se kiinnostavin asia. Eden, 40, on suomalais-brittiläinen vaatesuunnittelija, joka on erikoistunut luomaan uniikkeja hääpukuja ja viime aikoina erityisesti rooliasuja erilaisiin tv- ja elokuvatuotantoihin.

Edenin tuorein ja kenties näyttävin pesti, onnenpotku ja unelmien täyttymys, oli päästä ompelemaan naistähtien pukuja Netflixin menestyssarjan Bridgertonin toiselle kaudelle. Muun muassa neiti Edwinan päällä nähtävä pinkki takkiratkaisu on Edenin käsialaa, samoin leskivarakreivittären tanssiaisasu.

Mutta miten se tapahtui?

Kuten moni muukin, Eden vietti koronasulkua toimettomana sohvallaan Britanniassa ja katsoi televisiota. Hän ahmi Bridgerton-sarjan ensimmäisen kauden ja tajusi, että oli unohtanut kokonaan sen puolen, että hän osasi tehdä rooliasuja. Hän päätti, että haluaa kokeilla päästä mukaan sarjan tekemiseen.

Lopulta kaikki meni Edenin mukaan yllättävänkin helposti, sillä elokuvamaailmaan pääsy on yleensä vaikeaa ja kiipeäminen kestää pitkään.

– Mulle kävi tosi kova tuuri, olin oikeassa paikassa oikeaan aikaan, hän sanoo.

Eden selvitti ”kuin Hercule Poirot”, keneen hänen pitäisi ottaa yhteyttä. Kun oikea tyyppi löytyi, Eden lähetti tälle virtuaaliportfolionsa sähköpostilla ja tarjoutui töihin. Pari kuukautta kului ja Eden oli töissä HBO:n scifi-sarjassa The Nevers.

– Sitten yhtenä päivänä tuli puhelu. Olin niin onnellinen, että minulla oli maski ja kukaan ei nähnyt sitä virnettä siellä alla! En voinut uskoa, että katsoo jonkun sarjan ja päättää, että haluaa mennä siihen ja sitten pääsee. Ja ihan mieletöntähän siellä oli.

Eden innostuu kuvaillessaan tiukassa koronakuplassa toteutetun sarjan työntekoa, joka oli ”pelkkää couturea”. Hän imi oppia suunnittelijoilta, jotka insinöörimäisesti miettivät pienimmätkin asiat.

– Mieletöntä keskittymistä yksityiskohtiin, hirveästi tehdään käsin. Jokaiseen vaatekappaleeseen käytetään paljon vaivaa, kun mietitään miten tämä kangas tai kangasyhdistelmä tulee toimimaan ja miten tämä pitsi on päällä ja tämä alla.

1800-luvun alkuvuosiin sijoittuvassa sarjassa on otettu paljon vapauksia niin musiikin, roolihahmojen ihonvärin kuin muunkin suhteen. Entä sitten asut, ovatko ne realistisia?

– Koko sarja on aika iso vapaus. Kyseessä ei ole mitenkään historiallinen pukudraama. Ei kuten vaikka Downton Abbey, jossa katsotaan prikulleen kaikki detaljit, Eden sanoo.

Eden asui lapsuutensa Suomessa ja heti valmistuttuaan Lahden muotoiluinstituutista pakkasi laukkunsa isänsä kotimaahan. Hän tiesi haluavansa tehdä nimenomaan juhlapukuja. Eden perusti ensin oman vaatemerkin, jota myytiin myös Suomessa muutamassa putiikissa. Kun tuotanto osoittautui Lontoossa ongelmalliseksi ja hitaaksi, päätti hän pistää pystyyn oman tehtaan.

– Loppupeleissä mulla ei ollut aikaa millekään muulle, hän sanoo nyt.

Edenin 13-henkiseksi kasvanut tehdas teki omaa tuotantoa sekä mallikappaleita myös muille brändeille. Yksi hänen ylpeydenaiheistaan liittyy vuoden 2012 Lontoon olympialaisiin, joiden avajaisiin hän teki lasten esiintymisasuja.

– Mulla on Instagramissa se kuva. Mää oon niin ylpeä siitä. Olen aina niin tyytyväinen kun näen sen! Se oli valtava milestone, etappi elämässä, Eden innostuu.

Kun Eden itse kihlautui, hän havaitsi pitävänsä valtavasti hääpukujen suunnittelusta. Hän myi tehtaansa ja siirtyi ennen kaikkea häämuotiin ja uniikkeihin, yksilöllisiin hääpukuihin. Nyt mukaan ovat tulleet myös esiintymis- ja rooliasut.

Molemmissa Edeniä kiehtoo sama asia: puvun tarina.

– Rakastan kertoa sitä tarinaa. Olen vähän sellainen kameleontti. Pystyn hyvin helposti samaistumaan muiden tyyliin ja ajatuksiin.

Yksi Edenin omista suosikkiasuista on 1800-luvulla eläneen brittitaiteilija William Morrisin innoittamana syntynyt puku. Kuva on otettu Kelmscott Manorissa, Morrisin kodissa.

Edenillä on nykyään perhe Britanniassa, mutta jalat kummassakin maassa. Hän asuu mielellään maaseudulla Cotswoldissa, ja Britanniassa ”ilmasto on lempeämpää”. Eden kuitenkin haluaisi työskennellä myös Suomessa, jossa on paljon hänen uraansa vaikuttaneita merkityksellisiä ihmisiä.

– Britanniassa olensuomalainen ja Suomessa britti, Eden toteaa monen vastaavassa tilanteessa elävän havainnon ja napostelee salmiakkiaskista, joka hänelle on saapunut vastikään postissa.

Mikä sitten on Edenin ohje vastaavasta haaveilevalle? Olennaista on opiskella ja ennen kaikkea hakea rohkeasti haluamiaan asioita.

– Nöyrä pitää olla, mutta Suomessa ollaan välillä liian nöyriä. Ei, vaan menet ja haet ja olet, hän sanoo tiukasti.

Eden ehti uransa alussa työskennellä lyhyen aikaa myös maailmankuulussa Alexander McQueenin muotitalossa, mutta kokemus ei ollut hyvä. Eden kutsuu sitä ”hikipajameiningiksi”. Hän uskoo nykysukupolven toimivan jo eri tavalla.

– Siihen koko hommaan on tullut aika iso muutos näiden vuosien aikana. Se on varmasti nykyään paljon parempi paikka, mutta silloin se oli aika vaikeaa.

– Sen voin sanoa, että kovaa työtä ei mikään korvaa.