Bruce Willis kärsi lapsena piinallisesta vaivasta, johon löytyi yllättävä apu – karu diagnoosi korostaa tilanteen traagisuutta

Bruce Willisin mahtava elokuvaura sai dramaattisen päätöksen. Sairauden murtaman elokuvätähden taival ei ole ollut yksinkertainen.

– Jos tiedät, että sinulla on vain tietty aika jäljellä, mikä olisi paras tapa käyttää tuo aika? Se on hyvä kysymys. En tiedä, Bruce Willis totesi GQ-lehden haastattelussa vuonna 2013 ja toivoi voivansa jonain päivänä eläköityä yhtä tyylikkäästi kuin Hollywood-legenda Gary Grant.

Willisin toive ei aivan käynyt toteen. Miehen ura päättyi maaliskuussa perheen julkaisemaan dramaattiseen ilmoitukseen, että 67-vuotias action-sankari sairastaa puheen tuottoon ja ymmärrykseen vaikuttavaa vakavaa aivosairautta, afasiaa.

Ei liene kovin montaa suomalaista jotka eivät pystyisi nimeämään välittömästi jotain Bruce Willisin elokuvaa. Rakastetun toimintatähden vakava sairastuminen kohahdutti maailmaa siis poikkeuksellisen paljon.

Samalla se lienee poikkeuksellisen vaikea paikka tähdelle, joka vuonna 2016 muisteli lapsuutensa vaikeaa änkytystä harvinaisessa itkuisessa puheessa. Puhevika johti rankkaan kiusaamiseen ja alkoi parantua vasta, kun Willis huomasi pystyvänsä hallitsemaan puhettaan parhaiten omaksuessaan jonkin roolihahmon koulun näytelmässä.

Willisin ura on ollut nimekäs ja taloudellisesti menestyksekäs, mutta hän on jäänyt paitsi merkittävistä palkinnoista, jotka monen mielestä hänelle olisivat kuuluneet. Ainoat pystit ovat läpimurtoroolista 80-luvun rikoskomediasarjassa Konnankoukkuja kahdelle ja hillittömästä vierailuroolista hittisarjassa Frendit.

Toimintaelokuvien ulkopuolella Willisin tunnetuin rooli lienee kauhuelokuvassa Kuudes aisti. Elokuva itsessään sai kuusi Oscar-ehdokkuutta, mutta Willisille sellaista ei suotu.

Konnankoukkuja kahdelle -hittisarjan tähtipari Bruce Willis ja Cybil Shepherd inhosivat tosielämässä toisiaan. Kollegan mukaan kuvauksissa käytettiin välillä jopa sijaisnäyttelijöitä parin kanssakäymisen minimoimiseksi.

Bruce Willis teki poikkeuksellisen vakavan roolin kuolleita näkevän pikkupojan psykiatrina yliluonnollisessa kauhuelokuvassa Kuudes aisti. Hän on kertonut käyttäneensä itse meediota kontaktoidakseen syöpään kuolleen veljensä ja kokemus vakuutti hänet tuonpuoleisen olemassaolosta.

80-luvun villeinä vuosina orastavan alkoholismin selättänyt Willis on telonut itsensä useita kertoja uransa aikana.

Die Hard -elokuvan kuvauksissa Willis laukaisi aseen päänsä vieressä, mikä vei lähes kokonaan kuulon toisesta korvasta. Vuosien varrella jo ennen afasiaa näyttelijää on arvosteltu käytöksestään haastatteluissa, kun hän on vaikuttanut tympääntyneeltä ja väsyneeltä, mutta Rumer-tyttären mukaan isä ei välttämättä aina kuullut kysymyksiä.

Vuonna 2003 valmistuneen Tears of the Sun -elokuvan kuvauksissa Willis sai päähänsä osuman elokuvan pyroteknisistä räjähdetehosteista ja loukkaantui vakavasti. Willis vei asian oikeuteen ja kertoi kärsineensä huomattavista henkisistä ja fyysisistä vammoista tapaturman jälkeen. Willis syytti tapahtuneesta sekä elokuvan tuotantoyhtiötä että sen erikoistehosteista vastannutta työntekijää. Erikoistehosteista vastanneella henkilöllä oli asiasta eri näkemys. Miehen mukaan näyttelijä ammuskeli kuvauksissa automaattikiväärillä ja satutti päänsä siten. Oikeusjuttu saatiin sovittua vuonna 2005.

Afasia-diagnoosin tultua julki ystävä pohti The Sunin artikkelissa, mahtoiko kyseinen työtapaturma vaikuttaa sairauden syntyyn. Traumaperäisen aivovamman tiedetään olevan yksi afasian aiheuttajista.

Bruce Willis tunnetuin elokuvasarja Die Hard koostuu viidestä elokuvasta.

Vuonna 2015 Willis teki debyyttinsä Broadwayn teatterilavalla Stephen Kingin klassikossa Piina. Roolisuoritus pankkivankina olevana kirjailijana lytättiin kuitenkin laajasti. Willisin korvanapin käyttöä kritisoitiin ja hänen suoritustaan kutsuttiin ”poissaolevaksi”. Nykyisen tiedon valossa ongelmat johtuivat todennäköisesti jo alkaneesta sairaudesta.

Afasia-uutisen tultua julki useat Willisin kollegat kertoivat havainneensa merkkejä ongelmista jo vuosia sitten. Kuvauspaikoilla oli yleisessä tiedossa, että Willisillä oli vaikeuksia muistaa repliikkejään ja hän vaikutti välillä sekavalta. Käsikirjoituksia muutettiin ja kohtauksia lyhennettiin.

2010-luvulla Willis onkin puskenut ulos tusinatoimintaelokuvia, joissa hänen nimeään on käytetty lähinnä mainostarkoituksissa. Grunge-sivuston laskelmien mukaan hän esiintyi vuoden 2020 Hard Killissä 7 minuuttia ja Survive the Nightissa 10 minuuttia. Los Angeles Timesin tietojen mukaan kahden päivän kuvauksista Willis kuittasi kahden miljoonan dollarin palkan. Järjestely sopi hyvin tähdelle, joka tiesi että terveys on pettämässä ja ura lopuillaan.

Willisin elämään on mahtunut kaksi suurta rakkautta: ex-vaimo Demi Moore, jonka kanssa avioliitto kesti 13 vuotta ja tuotti kolme tytärtä sekä nykyinen vaimo Emma Heming, jonka kanssa Willisillä on kaksi alakouluikäistä tytärtä.

Bruce Willis ja Demi Moore olivat aikansa superpari. Tarinan mukaan Willis iski silmänsä Mooreen elokuvan ensi-illassa vuonna 1987 ja teki Mooren seuralaisen Emilio Estevezin mustasukkaiseksi. Häitä vietettiin vielä samana vuonna.

Moore kirjoitti elämäkerrassaan vuonna 2019, että parin liittoa rasittivat näkemyserot työnjaosta. Mooren mukaan Willis olisi halunnut Mooren ottavan perinteisemmän kotiäidin roolin samalla, kun hän teki elokuvia. Lopulta Willis haki eroa, minkä Moore tulkitsi myös vapaudenkaipuuksi. Willis itse on todennut erosta lyhyesti ”asioiden muuttuneen”. Hänen mukaansa kahden supertähden yhteiselo jatkuvassa julkisuuden valokeilassa oli rankkaa.

Joka tapauksessa ex-pari on pysynyt hyvissä väleissä ja Willisin uusperhekuvio vaikuttaa poikkeuksellisen toimivalta. Willis aiheutti jopa hämmennystä muuttamalla korona-aikana Mooren ja aikuisten tytärtensä kanssa yhteen. Joukkoon liittyivät myöhemmin myös Heming lapsineen.

Willis ja tätä 23 vuotta nuorempi malli Emma Heming tapasivat kuntosalilla vuonna 2007. Häitä vietettiin pari vuotta myöhemmin.

Afasia-julkistuksen jälkeen perhe ei ole kertonut yksityiskohtia Willisin tämänhetkisestä tilasta tai ennusteesta, mutta perheenjäsenet ovat julkaisseet herkkiä kuvia yhdessä Willisin kanssa.

– Terveysongelmiensa kanssa Bruce ei voisi kuulua parempaan perheeseen. Tämä kaikki on ollut järkyttävää. Ei ole helppoa nähdä puolison rapistuvan. Hän (Emma) yrittää pysyä vahvana hänen vuokseen, vaimon lähipiiriin kuuluva lähde kuvasi People-lehdelle.