Ylen uutisankkuri Piia Pasanen oli talvilomalla, kun karmeat uutiset tavoittivat perheen – kertoo nyt uransa poikkeuksellisimmasta ajanjaksosta, joka alkoi jo yli kaksi vuotta sitten

Piia Pasanen on työskennellyt Ylellä jo yli 20 vuotta. Vuosien varrella on tapahtunut paljon.

Uutisankkuri Piia Pasasen arkea hallitsi ensin pandemia, sitten sota. Kriisien keskellä Pasanen on etsinyt keinoja pitää huolta omasta mielestään. Piristystä päiviin hän on löytänyt muun muassa liikunnasta ja leivonnasta, johon hän hurahti jo koronan alkutaipaleella.

Uutisankkuri Piia Pasanen on nähnyt urallaan paljon. Pasanen, 48, on kertonut suomalaisille suorissa uutislähetyksissä niin lukuisista terroriteoista Euroopassa, arabikeväästä kuin perussuomalaisten noususta Suomen suurimpien puolueiden joukkoon vuoden 2015 eduskuntavaaleissa.

Pasasen uran varrelle mahtuu siis monia merkittäviä uutistapahtumia, jotka ovat muokanneet historiaa tavalla tai toisella. Kuluneet kaksi vuotta ovat kuitenkin olleet uutisankkurille – kuten myös lukuisille suomalaisille – monella tapaa poikkeuksellista aikaa.

Maailmaa ravistellut koronapandemia ja sitä seurannut sota Euroopassa ovat paitsi täyttäneet Ylen iltauutisten ankkurina toimivan Pasasen työpäivät, pyörineet mielessä tauotta myös kotona. Toista vastaavaa ajanjaksoa Pasanen ei omalta yli 20-vuotiselta uraltaan muista.

– Muistan sen hetken, kun ensimmäiset uutiset uudesta Kiinassa havaitusta viruksesta levisivät, mutta se tuntui silloin hyvin kaukaiselta. Yhtäkkiä lähdimme kuvaamaan uutiskuvaa isoihin marketteihin, missä vessapaperihyllyt ammottivat tyhjyyttään. Sitä tajusi, että tämä ei tapahdukaan vain jossakin kaukana meistä, Pasanen muistelee.

Pasanen muistaa elävästi koronapandemian ensimmäiset kuukaudet. Monen suomalaisen tapaan myös hänen arkensa muuttui hetkessä.

Kun korona iski Suomeen toden teolla maaliskuussa 2020, täyttyivät Pasasen päivät hallituksen infotilaisuuksien seuraamisesta ja ylimääräisistä uutislähetyksistä. Sama kaava toistuu nyt kaksi vuotta myöhemmin.

– Olen aloittanut uutisankkurina yli 20 vuotta sitten, ja vuosien aikana median murroksesta on puhuttu paljon. On pohdittu, mikä on lineaarisen television tulevaisuus ja katsovatko ihmiset enää uutisia. Sitten tuli pandemia ja lähetysten katsojaluvut pomppasivat. Ihmiset hakeutuivat tiedon pariin uuden ja pelottavan asian äärellä, Pasanen selittää.

– Sama on toistunut nyt. Mutta ainakaan ei ole tarvinnut pohtia, onko omalla työllä merkitystä. Toki se on palkitsevaa ja motivoivaa sekä osoitus luottamuksesta ja arvostuksesta. Samaan aikaan tällaisten aiheiden äärellä niin katsojat kuin tekijät turtuvat. On raskasta, kun edetään kriisistä kriisiin, hän jatkaa.

Pasanen katsoo uutisia myös vapaa-ajallaan. Pasanen kokee sen kuuluvan osaksi hänen työtään uutisankkurina.

Pasanen muistaa elävästi sen hetken, kun ensimmäiset merkit pandemiasta olivat nähtävillä kotimaassa. Venäjän hyökätessä Ukrainaan 24. helmikuuta oli Pasanen puolestaan viettämässä talvilomaansa. Loma kuitenkin keskeytyi hetkessä, kun pysäyttävät uutiset Ukrainasta levisivät maailmalla.

– Eihän sitä pystynyt lomaan keskittymään tai rentoutumaan. Puolisoni keskeytti lomansa, ja itse laitoin ensimmäisenä Ylen uutislähetyksen pyörimään. Aiemmin matkustaminen on ollut minulle keino irtautua työstä, mutta tämä oli monella tapaa poikkeuksellinen tilanne, Pasanen kertoo.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kuluneiden kuukausien aikana vallannut uutiskanavat. Toisin kuin monilla, ei Pasasella ole olemassa sitä vaihtoehtoa, ettei hän seuraisi uutisia myös sen jälkeen, kun työpaikan ovi menee iltaisin kiinni.

– Se on oikeastaan sama, olenko töissä tai kotona, niin katson uutislähetyksiä päivän mittaan ja välissä puuhailen muuta. Saatan herätä keskellä yötä miettimään niitä asioita ja kuvia, joita olen nähnyt ja olen nähnyt kamalia painajaisia. Asiat puskevat väkisin alitajunnasta pintaan.

KUKA? Piia Pasanen 48-vuotias Ylen iltauutisten ankkuri

Valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta

Työskennellyt Ylellä jo 1990-luvun puolivälistä alkaen muun muassa Urheiluruudussa sekä Poliisi-TV:ssä

Naimisissa MTV Uutisten vastaavan päätoimittajan Tomi Einosen kanssa vuodesta 2002

Perheeseen kuuluu kaksi teini-ikäistä lasta

Harrastuksiin lukeutuvat muun muassa liikunta, avantouinti ja leivonta

Ukrainan sotaa on kuvailtu Euroopan suurimmaksi aseelliseksi konfliktiksi sitten toisen maailmansodan. Vaikka maailmalla soditaan jatkuvasti ja myös Ukrainan konflikti sai alkunsa Krimin valtauksesta jo kahdeksan vuotta sitten, on parhaillaan käynnissä oleva sota koskettanut myös suomalaisia poikkeuksellisella tavalla. Pasanen näkee kansan reaktion inhimillisenä ja ymmärtää myös ahdistuksen, joka on vallannut monen mielen.

– Koronaa yhtään vähättelemättä se oli ahdistava asia, jota kukaan ei kuitenkaan aiheuttanut tahallaan. Tätä sotaa ihmisen on hyvin vaikea ymmärtää. Tämä on aivan järjetön ja mielivaltainen teko, jolle ei ole mitään oikeutusta. Sotia on ollut ja on koko ajan, mutta uhka ei ole tuntunut todelliselta, Pasanen toteaa.

– Nyt tämä tulee aivan erilaisella tavalla ihmisten silmille. Sitä alkaa pohtimaan, että mitä seuraavaksi. Ihmiset tekevät suunnitelmia pahimman varalta. Samaan aikaan muiden inhimillinen kärsimys ja nämä brutaalit teot menevät ihon alle. Vaikka on kertonut monenlaisia asioita urallaan, tämä tuntuu poikkeuksellisen hirveältä.

Pasanen on puhunut vallitsevasta maailmantilanteesta myös toimittajapuolisonsa sekä lastensa kanssa.

Uutiset eivät kuitenkaan ole ainoa paikka, josta Ukrainan tilanteen kehittymistä voi tässä maailmanajassa seurata. Sosiaalinen media on aiheuttanut sen, että toisinaan hyvin karuakin materiaalia leviää videoiden ja kuvien muodossa lähes reaaliaikaisesti ympäri maailman. Uutisankkurina Pasanen on ollut ilmiöstä huolissaan.

– Uutistilanteisiin liittyy aina vaara disinformaation leviämisestä, ja eri tahot levittävät erilaista propagandaa. Etenkin sosiaalisessa mediassa on vaikea olla varma materiaalin todenperäisyydestä, mikä on omiaan lisäämään paniikkia ja ahdistusta. Yksittäinen asia voi saada valtavat mittasuhteet, vaikka se olisikin valheellinen. Nämä ovat isoja kysymyksiä.

Sosiaalisen median myötä Ukrainan sota on tullut poikkeuksellisella tavalla myös lasten silmille. Monissa kouluissa ja kodeissa on törmätty tilanteeseen, jossa lapsille joudutaan selittämään Ukrainassa tapahtuvia kauheuksia, vaikka mitään oikeuttavaa selitystä ei niille ole olemassa.

Myös Pasasen kotona on puhuttu sodasta. Kahden toimittajan pyörittämässä perheessä aihetta on vaikea välttää.

– On todella poikkeuksellista, että uutiskuvissa on näytetty esimerkiksi kuolleita ihmisiä. Ne järkyttävät katsojia ja meitä tekijöitä. Tavallaan juuri siksi niitä pitää näyttää, koska ne ovat niin järkyttäviä. Poissa silmistä poissa mielestä ei enää riitä. Meidän on ymmärrettävä, mitä ihmiset siellä käyvät läpi, Pasanen toteaa.

– Ehdottomasti lapsia tulee suojella sen verran kuin suinkin pystyy. Omat lapseni ovat onneksi jo sen verran vanhoja ja vuosien varrella tottuneet siihen, että asioista keskustellaan. Tosin päiväkoti-ikäisenä lapseni ystävä kerran sanoi nähneeni minut uutisissa. Silloin mietin, että olet liian pieni ja viaton katsomaan näitä lähetyksiä, hän naurahtaa.

Pasanen löytää helpotusta hektiseen arkeensa muun muassa liikunnasta ja leivonnasta.

Ahdistavilta uutisilta on toisinaan vaikea päästä pakoon. Pasanen itse pitää äärimmäisen tärkeänä sitä, että kaiken keskellä osaa ottaa aikaa myös itselleen erinäisin keinoin. Pasasen kohdalla näitä keinoja ovat muun muassa liikunta, ystävien tapaaminen sekä leivonta.

– Liikunta on minulle tähän äärimmäisen tärkeä keino. Muutama vuosi sitten aloin erään ystäväni kansa harrastamaan avantouintia. Avannossa ollessa unohtaa todella kaiken muun ja se vaikuttaa positiivisella tavalla mieleen, uneen ja stressin hallintaan, Pasanen kertoo.

– Rakastan ruuanlaittoa, ja koronan aikana innostuin hapanjuurileivonnasta. Se on ihanaa. Se on ikään kuin meditatiivista. Kuten puutarhan hoidossa, leipoessa näet oman kädenjälkesi ja konkreettisen lopputuloksen. Asiat, jotka tuottavat iloa itselle ja muille, antavat tervetulleen hengähdystauon.

Tänä keväänä monissa mediataloissa ympäri Suomen on yritetty tasapainotella sotaan liittyvän uutisoinnin ja niin sanottujen kevyempien aiheiden välimaastossa. Myös Pasanen kertoo pohtineensa, onko kenties irvokasta näyttää kauniita kuvia taidenäyttelyistä, kun ihmiset maailmalla kärsivät.

Pasanen muistuttaa, että jokaisella on oikeus nauttia elämästään, vaikka Ukrainassa tilanne on käsittämätön.

Samoja ajatuksia on yksi jos toinenkin suomalainen käynyt läpi kuluneiden viikkojen aikana. Pasanen samaistuu näihin ajatuksiin, mutta muistuttaa, että ihmisten on oikeus elää elämäänsä sodasta huolimatta.

– Ymmärrän sen ristiriitaisuuden, kun aamulla kahvia juodessa herää pohtimaan, että mitenköhän ihmiset Mariupolissa tai Kiovassa pärjäävät. Joku saattaa pohtia, onko hänellä oikeus iloita ja nauttia elämästä, kun tilanne Ukrainassa on tämä. Itse olen sitä mieltä, että ehdottomasti on, Pasanen painottaa.

– Emme me voi lopettaa elämistä kokonaan. Pahuus ei häviä maailmasta laittamalla pään pensaaseen, mutta näille ajatuksille ei kannata antaa liikaa valtaa. Itseään kannattaa ja voi suojella. Omalla kohdallani esimerkiksi pelkkä maisemanvaihdos usein riittää. Omia rajoja kannattaa kuunnella, hän hymyilee.

Vaatteet: Vihreä mekko, Only. Värikäs kietaisumekko, Vila.