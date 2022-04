Britney Spears ilmoitti olevansa raskaana – nyt puhuu miesystävä

Britney Spearsin miesystävä Sam Asghari, 28, kommentoi poptähden yllätysuutista.

Poptähti Britney Spears, 40, ilmoitti yllättäen maanantaina Instagramissa olevansa raskaana. Nyt lapsen isä, 28-vuotias Sam Asghari, kommentoi uutista omalla Instagram-tilillään. Asghari julkaisi taiteellisen leijonaperhettä esittävän kuvan, jonka oheen hän jakoi ajatuksiaan.

– Avioliitto ja lapset ovat luonnollinen osa vahvaa, rakkauden ja kunnioituksen täyteistä parisuhdetta. Olen aina halunnut isäksi, enkä todellakaan suhtaudu siihen kevyesti. Se on elämäni tärkein työ, Asghari kirjoittaa.

Spears ja Asghari ovat seurustelleet vuodesta 2016 lähtien. He menivät kihloihin viime syyskuussa.

Spears kertoi maanantaina pudottaneensa painoaan varta vasten Mauin-matkaansa varten. Takaisin hiipineet kilot herättivät tähden pohtimaan, mistä on kyse.

– Tein raskaustestin ja... No... Saan vauvan, Spears kirjoittaa.

Julkaisu keräsi nopeasti yli miljoona tykkäystä ja kommenttiosio täyttyi kymmenistätuhansista onnitteluista ja tähden hittikappaleeseen viittaavista ”baby one more time” -viesteistä. Onnittelijoiden joukossa oli myös lapsihaaveistaan avautunut Paris Hilton.

– Onnea sisko! Olen niin innoissani puolestasi, Hilton hehkuttaa kommenteissa.

Lapsi on Spearsin kolmas. 16-vuotias Sean Preston ja 15-vuotias Jayden James syntyivät avioliitosta Kevin Federlinen kanssa.

VIIME vuosina on uutisoitu paljon Spearsin oikeustaistelusta hänen holhouksenalaisuuden päättämiseksi.

Poptähden isä James Spears, joka tunnetaan myös Jamiena, oli vastuussa tyttärensä taloudesta ja yksityiselämästä 13 vuoden ajan. Poptähdellä ei näin ollut oikeutta päättää itsenäisesti niin taloudellisista kuin moniin yksityiselämäänkään liittyvistä asioista.

Taustalla on vuoden 2007 tapahtumat, jolloin laulaja kärsi väitetysti jonkinnäköisen hermoromahduksen.

Spears on aiemmin kertonut, että hän halusi lopettaa holhousjärjestelyn, jotta hän voisi mennä uudelleen naimisiin ja hankkia lisää lapsia. Spears on oikeudessa muun muassa väittänyt, että häntä on pakotettu esiintymään, ottamaan litiumia ja käyttämään ehkäisyä vasten hänen omaa tahtoaan.