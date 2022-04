Britney Spears kertoo olevansa raskaana

Poptähti Britney Spears kertoi Instagramissa odottavansa kolmatta lastaan.

Poptähti Britney Spears kertoo odottavansa lasta miesystävänsä Sam Asgharin kanssa. Spears kertoi asiasta maanantaina Instagram-tilillään.

40-vuotias Spears ja 28-vuotias Asghari ovat seurustelleet vuodesta 2016 lähtien. Pariskunta kihlautui viime syksynä.

Spears kertoi Instagramissa pudottaneensa painoaan varta vasten Mauin-matkaansa varten. Takaisin hiipineet kilot herättivät tähden pohtimaan, mistä on kyse.

– Tein raskaustestin ja... No... Saan vauvan, Spears kirjoittaa.

Julkaisu keräsi nopeasti satoja tuhansia tykkäyksiä. Kommenttiosio täyttyi nopeasti onnitteluista ja tähden hittikappaleeseen viittaavista ”baby one more time” -viesteistä.

Lapsi on Spearsin kolmas. 16-vuotias Sean Preston ja 15-vuotias Jayden James syntyivät avioliitosta Kevin Federlinen kanssa.

Viime vuosina on uutisoitu paljon Spearsin oikeustaistelusta hänen holhouksenalaisuuden päättämiseksi.

Poptähden isä James Spears, joka tunnetaan myös Jamiena, oli vastuussa tyttärensä taloudesta ja yksityiselämästä 13 vuoden ajan. Poptähdellä ei näin ollut oikeutta päättää itsenäisesti niin taloudellisista kuin moniin yksityiselämäänkään liittyvistä asioista.

Taustalla on vuoden 2007 tapahtumat, jolloin laulaja kärsi väitetysti jonkinnäköisen hermoromahduksen.

Spears on aiemmin kertonut, että hän halusi lopettaa holhousjärjestelyn, jotta hän voisi mennä uudelleen naimisiin ja hankkia lisää lapsia. Spears on oikeudessa muun muassa väittänyt, että häntä on pakotettu esiintymään, ottamaan litiumia ja käyttämään ehkäisyä vasten hänen omaa tahtoaan.

Lue lisää: Britney Spears kieriskeli uimarannalla yläosattomissa – taustalla patsasteli mies, jonka reaktio sai somekansan repeämään

Lue lisää: Britney Spears hämmentää: teki katoamistempun Instagramista ja sai faninsa paniikin valtaan, sitten poptähti ilmestyi takaisin ja kipinöitti yllättäviä huhuja

Lue lisää: Menikö Britney Spears salaa naimisiin? Poptähden somejulkaisu kummastuttaa