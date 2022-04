Seksismillä mainetta niittäneen Benny Hillin omat naissuhteet olivat suuri salaisuus

30 vuotta sitten kuollut brittikoomikko Benny Hill nauratti maailmaa sketseillään kolmen vuosikymmenen ajan.

X-sukupolvi, ja heitä vanhemmat, muistavat taatusti televisio-ohjelman, jossa kiiluvasilmäinen mies juoksee nopeutettuna Boots Randolphin Yakety Sax -biisin tahdissa, ja palvelustytön tai sairaanhoitajattaren univormuihin pukeutuneet hempukat jahtaavat häntä pitkin maalaismaisemaa – tai päinvastoin.

Ohjelma on The Benny Hill Show, joka kuuluu brittikomiikan kaanoniin. Sen pääosassa nähdään Benny Hill – oikealta nimeltään Alfred Hawthorne Hill – joka on yksi englantilaisen komedian grand old maneista.

Miehen sketseissä nauretaan brittieliitille, amerikkalaisille ja tietysti runsaspovisten naisten perässä kuola valuen juoksevalle Benny Hillille.

Ohjelma on 1970- ja 80-luvun ajankuvaa, jonka vitsit ovat syystäkin jääneet edelliselle vuosituhannelle.

Benny Hill Show oli läpi vuosikymmenten kriitikoiden inhoama, mutta kansan suosiossa. Sitä esitettiin jopa sadassa eri maassa. Show’lla oli monia kuuluisia faneja, kuten Michael Jackson, Charlie Chaplin ja Jack Lemmon.

Kun Hill joutui sairaalaan, Britanniassa kiertueella ollut Jackson vieraili idolinsa luona.

Lemmon puolestaan hehkutti Hilliä tämän kuoleman jälkeen.

– Benny Hill oli alansa mestari. Useimmat koomikot tarjoilevat vain puuterihuiskuja, kun taas Bennyn komiikka oli kuin tykinlaukaus, Lemmon runoili.

Hillin show’ssa pelattiin hidastuksilla, slapstickillä ja parodialauluilla. Hill näytteli ja käsikirjoitti sarjan. Häntä pidettiin myös sen epävirallisena ohjaajana, joka kantoi vastuun tuotantotiimien vaihtuessa.

Sarjaa ehdittiin tehdä 19 tuotantokautta kolmella eri vuosikymmenellä.

Hill syntyi vuonna 1924. Hupailujen tekemisen hän sai verenperintönä, sillä koomikon isä ja isoisä työskentelivät sirkusklovneina.

Koulun jälkeen Hill teki monenlaisia hommia elantonsa eteen. Hän työskenteli maitomiehenä, autonkuljettajana ja rumpalina.

Hill otti osaa myös sotaponnistuksiin toisessa maailmansodassa. Hän palveli Normandiassa mekaanikkona ja rekkakuskina.

Kun vihanpito Euroopassa loppui, Hill pääsi töihin radioon. Hänen debyyttinsä radioaalloilla tapahtui vuonna 1947. Kolme vuotta myöhemmin mies nähtiin ensimmäisen kerran televisiossa.

Nimikin muuttui matkan varrella. Alfred sai jäädä ja Hill alkoi kutsua itseään Bennyksi, suosikkikoomikkonsa Jack Bennyn mukaan.

Ensimmäinen Benny Hill Show’n jakso nähtiin vuonna 1955 ja siitä tuli heti katsojien suosikki.

Hill oli uransa huipulla 1970-luvun alussa, kun hänen ohjelmansa keräsi parhaimmillaan 21 miljoonaa silmäparia television ääreen.

Show jatkui 30 vuoden ajan.

Hill loi useita muistettavia hahmoja, kuten himokkaan maitopojan, ranskalaisen tarjoilijan sekä rillipäisen surkimuksen.

Vaikka Hillin huumoria ei voi kutsua älylliseksi, häntä pidetään brittiläisen televisiokomedian pioneerina.

Amerikkalaisen koomikon Bob Hopen mukaan Hill yhdisteli komiikassaan burleskia, vaudevillea, pantomiimia ja moukkamaisuutta. Kun soppaan lisättiin sattumiksi seksikkäitä tyttöjä ja tuhmia puhuva Hill – joka onnistui näyttämään ilkikuriselta kuoropojalta – annos oli valmis.

Kriitikot ja osa katsojista eivät nähneet Hillin komiikassa samoja aineksia, vaan he syyttivät tätä seksismistä ja mauttomuudesta. Hill itse ei voinut ymmärtää syytöksiä.

Hän totesi kuitenkin vuonna 1989, että tarvitsee luovan tauon komiikan tekemisestä.

Lopulta Britannian televisioyhtiöt päättivät lopettaa Hillin ohjelmien esittämisen 90-luvulla.

– Benny oli nuorempana ihan okei, mutta nuorten naisten perässä juokseminen kuusikymppisenä oli jo aivan toinen juttu, Thames Televisionin entinen johtaja John Howard Davies totesi, kun ohjelma lakkautettiin.

Tv-kriitikko ja Hillin ystävä Garry Bushel puolestaan harmitteli miehen putoamista paarialuokkaan.

– Oli shokeeraavaa, että Bennyn työ tuomittiin niin täysin. Hän oli ensimmäinen koomikko, joka osasi hyödyntää koko television tarjoaman potentiaalin, Bushel sanoi BBC:lle.

– Häntä pidettiin seksistisenä hirviönä, mutta itse asiassa hänen ohjelmassaan pilkattiin miehiä. Hillin mieshahmot olivat täysiä tomppeleita – he kävelivät päin seiniä ja heitä läimäyteltiin. Naiset saivat heistä aina yliotteen.

– Hänen komiikkansa oli yhtä harmiton kuin maisemapostikortti. Benny sai ihmiset nauramaan. Siis todellakin nauramaan niin paljon, että mahaan sattui. Benny oli vaatimaton mies ja erittäin omistautunut komiikalleen.

Hillin suosio jatkui kuitenkin ulkomailla. Huumorin peribrittiläisestä sävystä huolimatta vanhoista tv-esiintymisistä kootut puolituntiset ohjelmat ovat näkyneet yli 80 maassa kuten Angolassa, Kiinassa ja Suomessa. Eniten Hillin ohjelmia on näytetty Yhdysvalloissa.

Vaikka Benny Hill oli uransa loppupuolella hyvin rikas, hän eli vaatimattomasti ja piti yksityiselämänsä tiukasti salassa.

Hill ei mennyt koskaan naimisiin – seikka, joka sai jotkut pitämään sovinistien kuningasta homona.

Omien sanojensa mukaan Hillillä oli naissuhteita, mutta ne pidettiin visusti piilossa. Hänen kerrotaan kosineen erästä naista nuoruutensa päivinä, mutta saaneensa rukkaset ja rikkinäisen sydämen.

Hill kartteli punaisia mattoja ja kaikkea muutakin seuraelämää. Hän kertoi viihtyvänsä parhaiten omissa oloissaan. Hill vietti aikaansa television ääressä, ja tapasi vain muutamia läheisimpiä ystäviään.

Hill ei pröystäillyt myöskään asumisensa suhteen, vaikka monimiljonäärillä olisi ollut siihen varaa. Hän viihtyi koko ikänsä vaatimattomissa vuokra-asunnoissa.

Vuonna 1992 Hill sai sydänkohtauksen. Lääkärit suosittelivat 109-kiloiselle koomikolle ohitusleikkausta ja laihduttamista, mutta tämä kieltäytyi. Vain hieman myöhemmin Hillillä todettiin munuaisten vajaatoiminta.

Hill kuoli 20 huhtikuuta 1992. Hän oli kuollessaan 68-vuotias. Kaksi päivää myöhemmin koomikko löydettiin kotoaan. Hill oli menehtynyt nojatuoliin, rakastamansa television eteen.

Hill haudattiin viikkoa myöhemmin Hollybrookin hautausmaalle, joka oli lähellä hänen synnyinkotiaan. Hautausmaalle murtauduttiin koomikon kuoleman jälkeen, koska huhuttiin, että tämä oli haudattu kultakorujensa kanssa.

Hill jätti jälkeensä omaisuuden, joka olisi nykyrahassa lähes 20 miljoonaa euroa. Koomikko oli testamentannut kaiken vanhemmilleen, mutta he olivat ehtineet jo kuolla. Myös Hillin sisarukset olivat siirtyneet ajasta ikuisuuteen, joten koomikon varallisuus jaettiin Hillin veljen ja siskon lapsille.