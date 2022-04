Nyt se on varmaa! Rakastetut Breaking Bad -tähdet nähdään hitiksi nousseen spin-off -sarjan viimeisellä kaudella

Näyttelijät Aaron Paul ja Bryan Cranston palaavat rooleihinsa Better Call Saul -sarjan uudella kaudella.

Legendaarisen draamasarja Breaking Badin (2008–2013) päätähdet, Walter Whitea ja Jesse Pinkmania näytelleet Bryan Cranston ja Aaron Paul tekevät paluun rakastettuihin rooleihinsa.

He nimittäin palaavat rooleihinsa jälleen suositun spin-off -sarjan Better Call Saulin viimeisellä kaudella, kertoo Metro-lehti.

Sarjan yksi luojista, Peter Gould vahvisti tiedon, mutta ei vielä kertonut sitä, milloin herrat esiintyvät, ja millaisessa kontekstissa ”Heisenberginä” tunnettu White ja Pinkman palaavat.

– En halua spoilata juonta yleisöltä, mutta vahvistan tiedon, että Walt ja Jesse nähdään sarjassa, Gould kertoo.

Bob Odenkirk (oik.) esittää sekä Breaking Badissa että sen spin-offissa Better Call Saulissa lakimies Saul Goodmania.

Hän myös totesi, että finaalikaudella alkuperäissarja ja spin-off nivoutuvat yhteen enemmän kuin koskaan aiemmin.

Better Call Saul keskittyy alkuperäissarjasta tuttuun asianajaja Jimmy McGillin, eli Saul Goodmanin edesottamuksiin asianajajan uransa alkuaikana, jolloin hän ei ollut vielä ajautunut alamaalimaan. Lipevää lakimiestä näyttelee Bob Odenkirk.

Fanit ovat hullaantuneet rakastettujen hahmojen paluusta. Breaking Bad on ollut yksi Netflixin suosituimmista sarjoista.

Sarjassa kemian opettajana työskentelevä ja syöpään yllättäen sairastunut Walter White ja hänen huumeisiin addiktoitunut oppilaansa Jesse Pinkman alkavat yhdessä valmistaa metamfetamiinia ja kietoutuvat väkivaltaiseen huumebisnekseen.

Aaron Paul (vas.) ja Bryan Cranston tähdittivät Netflixin huippusuosittua sarjaa Breaking Bad.

Better Call Saulin päänäyttelijä Bob Odenkirk, 58, joutui viime kesänä vaaralliseen tilanteeseen, kun hänet kiidätettiin sairaalaan kesken sarjan kuvausten sydänkohtauksen vuoksi, mutta hän on sittemmin toipunut sairaskohtauksesta. Odenkirk kertoi The Independentin mukaan aiemmin tänä vuonna, että hänen sydänkohtauksensa saatiin hoidettua ilman leikkausta.

Lue lisää: Breaking Bad ja Better Call Saul -tähti kiidätettiin kuvauksista sairaalaan

Saul Goodmanin rooli on tuonut paljon mainetta ja kunniaa Odenkirkille. Konkarinäyttelijä on kerännyt peräti neljä Golden Globe -ehdokkuutta, sekä neljä Emmy-ehdokkuutta työstään.

Odenkirk nähtiin hiljattain myös Nobody-elokuvassa, joka keräsi kehuja niin kriitikoilta kuin katsojiltakin. Näyttelijä kertoi aiemmin Varietylle, että valmistautuminen action-elokuvaan oli hänelle iso haaste.

Bob Odenkirk sai Saul Goodmanin roolista neljä Golden Globe- ja neljä Emmy-ehdokkuutta.

– Kävin samalla salilla, jossa maailman kovimmat stunt-miehet treenaavat yhdessä Keanu Reevesin ja Jason Stathamin kanssa. Minä taas olen tällainen komediakäsikirjoittaja, joka ei tiedä, mitä itsekuri tarkoittaa. Nolotti, kuinka surkea olin.

Better Call Saulin 13 jaksoa käsittävä finaalikausi saa ensi-iltansa myöhemmin tänä vuonna.