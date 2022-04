Scott Disick ei aristellut tuoda uutta naisystäväänsä ex-puolisonsa tv-ohjelman ensi-iltaan.

Tosi-tv-tähti Scott Disick, 39, teki paluun viime viikolla punaiselle matolle uuden naisystävänsä, malli Rebecca Donaldsonin kanssa The Kardashians -sarjan ensi-iltaan, kertovat Daily Mail ja Elite Daily.

Esiintymistä voi pitää kiusallisena, sillä hän ilmestyi uuden naisystävänsä kanssa nimenomaan ex-puolisonsa Kourtney Kardashianin ja hänen perheensä tv-ohjelman ensi-iltaan. Kardashian edusti odotetusti kihlattunsa rumpali Travis Barkerin kanssa.

Disick ja Donaldson bongattiin yhdessä jo saman viikon tiistaina lounaalla, josta he lähtivät juhlimaan.

Kardashianilla ja Disickillä oli myrskyinen, kymmenen vuotta kestänyt on-off-suhde. Disick esiintyi Keeping Up With The Kardashians -sarjassa, ja hän esiintyy välillä myös uudessa sarjassa, sillä Kardashianilla ja Disickillä on yhdessä kolme lasta.

Disickillä on ollut useita naisystäviä Kourtney Kardashianin jälkeen, mutta Daily Mailin mukaan mies ei ole lähteiden kertomana etsinyt mitään pysyvää.

Scott Disick ja malli Rebecca Donaldson edustivat The Kardashians -ohjelman ensi-illassa.

Viime syksynä Disick irvaili Kardashianin uudesta puolisosta.

Disick lähetti vastarakastuneen pariskunnan yhteiskuvan Instagramissa 28-vuotiaalle Younes Bendjimalle, joka on niin ikään Kardashianin entinen heila. Kyseisessä otoksessa Kardashian ja Barker suutelevat toisiaan kiihkeästi veneen kannella.

– Onko tällä mimmillä kaikki hyvin? Bro (veli), mietin vaan, että mitä tämä oikein on? Tuollaista keskellä Italiaa, Disick päivitteli tuolloin Bendjimalle lähettämässään viestissä.

Mallina uraa luonut Bendjima ei kuitenkaan vaikuttunut Disickin yhteydenotosta, vaan vastasi tälle lyhyesti ja ytimekkäästi:

– Minulle on aivan sama, kunhan hän (Kourtney) on onnellinen. Ps. En ole sinun veljesi.

Daily Mail kertoi syksyllä, että Disick ja Bendjima eivät koskaan ole olleet hyvissä väleissä keskenään, eivätkä miehet seuraa toisiaan edes kuvapalvelu Instagramissa. Tämän vuoksi onkin varsin erikoista, että Disick lähetti viestin nimenomaan Bendjimalle.

Kardashian ja Bendijima seurustelivat parin vuoden ajan sen jälkeen, kun Kardashianin ja Disickin suhde oli kariutunut.