Tomi Björck teki ulkonäköönsä radikaalin muutoksen, jota Minka-vaimo ei sulata – aiheuttaa toimenpiteitä öisinkin

Korona-aika sai Tomi Björckin kasvattamaan pitkät hiukset, hellittämään työnarkomaniasta ja ymmärtämään, että arki on parasta elämää. Nyt Tomi ja Minka Björck avaavat Helsingissä japanilaisen ravintolan. – Yksi unelma on toteutunut, Tomi Björck kertoo.

Tomi ja Minka Björck avaavat Helsinkiin japanilaisen ravintolan, jonka sushikokki on harvinaista kyllä japanilainen nainen. – Japanissa ajatellaan, että naisen kaunis tuoksu siirtyy riisiin, se on uskomus, Tomi Björck sanoo.

Tomi Björckin hiukset ovat puoleen väliin selkää. Australiassa asuva ravintoloitsija ei ole käynyt parturissa koko korona-aikana.

Kahden pandemiavuoden aikana hänellä on ollut vihdoinkin vapaa-aikaa, ja se näkyy rennompana otteena koko elämään.

– Minka ei anna mun pitää hiuksia auki, Tomi Björck väittää ja sukii ponihäntäänsä.

– Pitkätukkaiset miehet eivät ole mun juttu, Minka Björck sanoo hymyillen.

Tomi Björck sanoo pitävänsä hiukset öisinkin kiinni.

– Vain surffatessa pidän niitä auki, hän kertoo.

On huhtikuun alku. Tomi Björck seisoo vaimonsa Minka Björckin kanssa Helsingissä japanilaisen ravintolansa Sanchomen salissa. He katselevat tyytyväisinä vielä vaiheessa olevaa remonttia.

– Joka päivä tulee yllätyksiä. Puutyöt piti tulla, mutta eivät tulleet, Tomi Björck sanoo.

– Kun kalusteet tulevat, alkaa meidän vaihe. Valitsemme kaikki huonekalut itse.

Neljä viikkoa sitten Australiasta Suomeen lentäneellä pariskunnalla on kädet täynnä töitä. Vappuun mennessä Kluuvikadulle avautuva ravintola on vielä täynnä pahvilaatikoita, tikkaita ja remontissa tarvittavaa sälää.

– Eilen meidän lapset valittivat, että täällä ei ole tuoleja, Minka Björck kertoo nauraen.

Ravintolaan tulee paljon suomalaista puuta, lakattua saarnia. Sisustus tulee olemaan vaalea ja japanilaiseen tyylin melko yksinkertainen. Sama yksinkertaisuus näkyy myös lautasella.

– Kaikki on aika linjakasta, Tomi Björck sanoo.

Kun korona-aika tuli, Björckit joutuivat miettimään, kannattaako heidän perustaa uutta ravintolaa ollenkaan. Tomi oli jo luopunut osakkuuksistaan helsinkiläisiin ravintoloihin Bronda, Gajin ja Farang.

Jäljellä oli enää kaksi omaa ravintolaa, Boon Nam ja Lily Lee.

Lopulta intohimo työhön ja rakkaus lajiin veivät voiton.

– Onhan uuden ravintolan avaaminen epävarmaa, mutta emme jännitä liikaa. Pitää olla perususko omaan tekemiseen. Jos ei ole, on turha tehdä mitään, Tomi Björck sanoo.

Tomi ja Minka Björck ovat ulkoilmaihmisiä. – Minulla on henkilökohtaisia vammoja, vähän ahtaat hengitystiet, kaikki mahdolliset allergiat ja jopa oman björk-nimen allergia, koivu, Tomi Björck sanoo.

Minka Björck vastaa ravintoloiden taloudesta. Hän laskeskelee, että Sanchome on jo heidän perustamansa ravintola numero 14. Suomen lisäksi heillä on ravintoloita Australiassa ja aiemmin oli myös Farang Tukholmassa.

– Olemme yrittäneet päästä pois ravintola-alalta, mutta emme ole päässeet, Tomi Björck kertoo.

– Ehkä isoimmat mietteet olivat kuusi vuotta sitten, mutta sitten avasimme ravintolan 1,5 vuoden päästä.

Kuusi vuotta sitten Björckit asuivat Suomessa. 2008 he olivat perustaneet Helsinkiin ravintola Farangin. Lyhyeksi aiottu Suomen-visiitti venähti yhdeksäksi vuodeksi.

Ei ollut päivääkään, ettei Tomi olisi miettinyt Australiaan muuttoa.

– Minulla oli Suomessa häkkiin suljettu olo, Tomi Björck.

– Minulla on henkilökohtaisia vammoja, vähän ahtaat hengitystiet, kaikki mahdolliset allergiat ja jopa oman björk-nimen allergia, koivu.

– Olen ulko- ja aurinkoihminen. Välillä kun olen sisätiloissa, tulee fiilis, etten ole vapaa.

Minka Björck kertoo viihtyvänsä myös Australiassa. He ovat melkein koko ajan ulkona.

– Uskon, että Australiassa valo vaikuttaa meihin molempiin.

Tomi Björck sanoo, että pahin työnarkomania on hellittänyt.

– Viimeiset vuodet ovat auttaneet, työ on ollut aikaisemmin pakkomielle.

Tomi Björck on tehnyt aina paljon töitä ja välillä omasta mielestään liikaakin.

Bisneksissä Björckeillä ei ole ollut ikinä rahoittajia. Pankkilainalla on menty eteenpäin.

Kolmeentoista ravintoloitsijavuoteen on mahtunut onnistumisia ja epäonnistumisia, mutta kaikkien riskien kautta on päästy eteenpäin.

– Epäonnistuminen oli, että avasimme Farangin Tukholmaan ja Brondan Helsinkiin samaan aikaan. Haukkasimme liian ison palan. Stressinsietokyky oli maksimissaan silloin, Tomi Björck sanoo.

– Sitten kun on lähellä, että legolinna sortuu, jaksaa eteenpäin vahvempana.

Nuorena Tomi Björck lähti ennen armeijaa Espanjaan töihin. Se oli unelma. Nyt eletään taas unelmaa. Ravintola Sanchome sijaitsee Helsingin arvostetuimmassa hotellissa Kämpissä.

– Yksi unelma on toteutunut, Tomi Björck kertoo.

Sen kunniaksi ravintoloitsijan täyteen tatuoitu vartalo on saanut hiljattain uuden tatuoinnin.

Tomi Björck esittelee nilkkaansa, johon on tatuoitu Sanchome.

– On minulla myös Boon Namin, Lily Leen ja muiden ravintoloiden tatuoinnit, hän sanoo hiljattain myymiinsä ravintoloihin viitaten.

Uuden Sanchome-ravintolan kunniaksi Tomi Björck on ottanut tatuoinnin.

Minka Björck kertoo käyneensä myös tatuoijalla.

– Otin tällaiset pienet. Toisessa lukee Bondi. Se on paikka missä asumme Australiassa, ja toisessa tatuoinnissa lukee Helsinki.

Sanchomen liiketila on paluu juurille. Tomi Björck oli aikoinaan muutaman kuukauden töissä japanilaisessa Yume-ravintolassa, joka sijaitsi samalla liikepaikalla. Jo silloin lähti idea, että tässä olisi kiva pitää ravintolaa.

Nyt vastapäätä on Hans Välimäen ravintola Bistro Bardot. He ovat Välimäen kanssa vanhoja tuttuja.

– Olin Hansin Chez Dominiquessa töissä. Sieltä on hyviä muistoja.

– Hans tarjoaa Suomen parasta ranskalaista, me tarjoamme Suomen parasta japanilaista.

Käytännössä Tomi Björck on Sanchomen pääkokki. Hän vastaa siitä, että homma toimii. Minka Björck on ravintolan talousjohtaja ja vastaa myös salista.

– Minun roolini on olla tikkataulu ja riskinkantaja, pidän tiimin kasassa, Tomi Björck sanoo.

Sanchomella on viisi omistajaa: Tomi Björck, Ronny Malmberg, Serko Rantanen, Tuula Juutilainen, Simo Harrivaara.

Taloudellisen riskin kantavat Tomi Björck ja Serko Rantanen.

Tomi Björck puikkelehtii pahvilaatikoiden välistä ja esittelee vielä keskeneräistä Sanchomea. Ravintola on jaettu kahteen osaan.

– Tässä kuusipaikkaisella Roku omakase -tiskillä voi nauttia käsityönä tehtyä ruokaa, joka valmistetaan asiakkaan silmien edessä, hän kertoo.

Paikat varataan ja maksetaan aina etukäteen, ja siihen kuuluu 20 ruokalajin illallinen.

Ravintolan toisella puolella on hiiligrilli sekä japanilaista sushi- ja sashimitaidetta sekä robuta, otsunami ja tempura-annoksia.

– Sushimestareita on kaksi, ja heidät on löydetty Japanista. Sushimestarit ovat kalliita. Mestari saa luonnollisesti enemmän palkkaa kuin normaali työntekijä, Tomi Björck sanoo.

Toinen sushimestari on nainen. Se on Japanissa harvinaista.

– Japanissa ajatellaan, että naisen kaunis tuoksu siirtyy riisiin, se on uskomus. Ilmeisesti nykyään osataan ajatella toisella lailla, Tomi Björck sanoo.

Sushibuffetia toivova asiakas joutuu pettymään. Sitä ei tule tähän ravintolaan missään nimessä.

– Kun japanilainen kuulee sanan sushibuffet, se tilaa jo lentokoneen. Japanissa arvostetaan käsityötä, sushi ja käsityön ja raaka-aineen arvostusta, Tomi Björck sanoo.

– Riisi on sellaista, jota kenelläkään muulla ei ole Suomessa. Se tulee Hokkaidosta. Etikka on salainen resepti myös.

Syyskuussa Björckit palaavat takaisin Australiaan. Siihen asti he asuvat Helsingin keskustassa vuokra-asunnossa. Perheen 9- ja 7-vuotiaat pojat Joakim ja Oliver ovat nyt Suomessa koulussa.

– Täsmäiskut Suomeen ovat tärkeitä. Pojat saavat sukulaistapaamisia ja rakkautta, Minka Björck sanoo.

– Pojat ovat kasvaneet ravintoloissa. Kun avasimme Farangin Tukholmaan, Jocke oli kaksi kuukautta vanha. Siellä se nukkui toimistolla.

Vanhempi poika on kiinnostunut ruoanlaitosta, nuorempi on kiinnostunut siitä, miten ravintola rakentuu pala palalta.

Australiassa Björckit pystyvät tarjoamaan lapsilleen ihanan lapsuuden. He voivat uida kodin uima-altaassa. Suomessa suurin osa ajasta ollaan sisällä, Australiassa pihalla tai rannoilla.

– Olemme Australiassa erilaisia ihmisiä kuin Suomessa, Suomessa on heti työmoodi Minka Björck sanoo.

– Suomessa on heti työmoodi. Australiassa on ystävät ympärillä, täällä on työ ja yhteistyökumppanit ja sukulaiset, ja totta kai täälläkin on ystäviä vielä joitakin jäljellä.

Tomi ja Minka Björck työskentelivät jo nuorina aikuisina neljä vuotta Australiassa ravintola-alalla.

Nykyinen Australian koti sijaitsee Sydneyssä meren rannalla. Siellä on myös perheen koira, stafforshirenbullterrieri. Minkan ystävä on talonvahtina ja pitää koirasta huolta.

– Olen ylpeä siitä, että olen pystynyt ostamaan talon meidän perheelle, Tomi Björck sanoo.

– Oma talo on varmaan kaikkien suomalaisten unelma, mutta ei ole itsestäänselvyys. Se on suurin saavutus, että meillä on oma koti.

Tomin mielestä arki on parasta elämää. Se on tärkein oivallus, minkä hän on tehnyt korona-aikana.

– Näkisitpä mut Australiassa, sortsit päällä ja vanha t-paita, joka on vähän risa ja surffilaudan kanssa, Tomi Björck sanoo.

– Se on aika huoletonta elämää. Se on ollut unelmani ja nyt se arki on löytynyt.

Minka Björck on tehnyt pandemian aikana tärkeän huomion.

– Minun oivallukseni on, että en ole kiinnostunut materiasta ollenkaan. Olemme niin monta kertaa muuttaneet ja antaneet kaikki pois.

Raha on mahdollistanut, että voi kokea elämän tässä ja nyt, eikä tarvitse odottaa eläkepäiviä. On voinut myös satsata perheen poikien harrastuksiin.

– Yrittäminen ei ole maailman helpoin laji. Olen ylpeä siitä, että pystymme itse luomaan oman uran, Tomi Björck sanoo.

– Olemme aloittaneet 2008 yrittäjinä, ja matka on ollut pitkä. Sanotaan, että ravintola-alalla kymmenen vuotta on sata vuotta. Se on niin kuormittavaa.

Paljon on opittu.

– Nyt ainakin tiedetään, mitä tehdään eikä niin, että jokainen vaihe pitää opetella, Minka Björck sanoo.

Tomi Björck uskoo, että kokemus näkyy rauhallisuutena ja kypsyytenä.

– Ehkä kärsivällisyytenä myös, Minka Björck sanoo.

Tulevaisuudelta Björckit toivovat, että nykyiset kolme ravintolaa Suomessa tulevat pysymään vuosikymmeniä. Siksi he käyvät tutustumassa ravintoloihin ympäri maailmaa. Siitä saa omaan tekemiseen kipinää ja ideoita.

– Lähtökohta on, että ravintola pitää olla niin mietitty kokonaisuus, että sen pystyy avaamaan mihin tahansa maailmankolkkaan. Että se on mietitty niin hyvin.

Monelle turistille jää maasta mieleen lähinnä ravintolat ja hotellit.

– Tätä haluamme korostaa. Ravintolat ja hotellit ovat lippulaivoja Suomessakin.

Pääsiäisenä perhe suuntaa Ruotsin-risteilylle. Se on niin suomalaista. Kesällä Björckit lähtevät Baskimaahan, että pojat näkevät erilaista kulttuuria.

Sitä ennen juhannuksena mennään Hankoon. Tomin suku on sieltä kotoisin.

– Ollaan palloteltu, että jos pojat tulisivat joskus opiskelemaan Suomeen tai ostaisimme kesäpaikan Hangosta. Hangossa tuntuu, että on kotona, vaikka koti on Australiassa.

Lapsilleen Björckit pyrkivät luomaan muistoja. Kaksi viikkoa sitten he olivat koko perhe Rukalla. Pojat olivat fiiliksissä.

– He söivät lunta suoraan maasta. Tämä oli toinen kerta, kun pojat näkivät lunta kunnolla.

– Porot olivat niin söpöjä, etteivät pojat sen jälkeen halunneet syödä poroa.

– Kun japanilainen kuulee sanan sushibuffet, se tilaa jo lentokoneen. Japanissa arvostetaan käsityötä, Tomi Björck sanoo.

Syksyllä tulee 20 vuotta siitä, kun Tomi ja Minka tapasivat kalaravintola Havis Amandassa. Se on juhlan paikka. Tomi työskenteli tuolloin narikkapoikana. Hänen piti tehdä kolmea työtä, jotta oli varaa asua Helsingissä.

– Minka tuli sisään ja sanoin toiselle portsarille, että tuossa on mun tuleva vaimo. Pyysin Minkan numeron.

– Soitin ja ehdotin, että menemme leffaan. Minka sanoi, että jos et halua oppia tuntemaan minua, niin mennään vaan. Ajattelin, että onpa spicy, särmikäs.

Ensimmäiset treffit olivat ravintola Memphisissä, jossa on nykyään Björckien ravintola Lily Lee.

– Muistan vieläkin sen pöydän, Minka Björck sanoo.

Parisuhde voi hyvin, vaikka he ovat olleet 1,5 vuotta koko ajan yhdessä. Kumpikin on horoskoopilta leijona. He käyvät yhdessä treenaamassa kuntosalilla. Surffaus on isän ja poikien juttu.

– Nopeasti aika on mennyt. Ei ole hirveästi ehtinyt kyllästyä toiseen, kun on käynyt tönäisemässä toista, kun tulee yöllä kotiin, Tomi Björck sanoo.

– On reissattu ja on tapahtunut paljon, on kaksi lasta, tv-ohjelmia ympäri maailmaa. Menee pää pyörälle.

Syksyn hääpäivämatkalle on kaksi toivetta, Champagnen alue Ranskassa tai Amalfin rannikko Italiassa.

– Romanttista on se, kun pojat menevät nukkumaan ja saa hetken rauhaa ja laittaa kynttilät palamaan, Tomi Björck sanoo.

– Silloin juodaan teetä ja välillä samppanjaa, Minka Björck sanoo.

