Huvilassa ja huussissa remontoiva australialainen Dave, 50, rakastui suomalaiseen naiseen – sitten tapahtui tragedia, joka käänsi kaiken päälaelleen

Viisi viimeistä vuotta Huvila & Huussi -ohjelman kohteita remontoinut australialainen Dave Myers sai kaksi lasta suomalaisnaisen kanssa. Puolison kuolema opetti Suomen kielen vahvimman sanan, sisun.

HUVILA ja huussi -ohjelmassa vilahtelee säännöllisesti iso, partasuinen mies. Hän puhuu englantia paksulla murteella, purkaa, korjaa ja rakentaa. Nauraa hersyvästi päälle.

– Shouldn’t be a problem, ei ongelmaa, mies tokaisee, kun ohjelman remonttikoordinaattori Vilja Schepel ja sisustusarkkitehti Mikko Vesanen näyttävät hänelle, mitä he ovat remontoitavan kohteen osalta suunnitelleet.

Ja jos ongelmia tulee, niin vaativiin kirvesmiestöihin, maanrakennukseen ja puusepäntöihin erikoistunut mies ratkaisee ne.

MONI sarjaa seuraava on ihastellut ja ihmetellyt, kuka tämä timpuri mahtaa olla?

Hän on australialainen Dave Myers, 50, mutta annetaanpa miehen itse kertoa tarinansa.

– Matkustelin nuorempana ympäriinsä, kunnes tapasin Vietnamissa erään irlantilaisen. Hän kertoi, että siellä on menossa iso rakennusbuumi. Mietin, että miksen lähtisi kokeilemaan, Myers kertoo IS:lle.

Vuonna 2003 Dublinissa rakennettiin vauhdilla ja paljon. Työpaikan löysi kävelemällä torninosturin juurelle ja avaamalla suunsa.

– Ei siellä voinut jäädä työttömäksi. Ja luota minuun, yritin kyllä, hän nauraa.

– Siellä kysyttiin ainoastaan, että tunnenko ketään muuta, joka osaisi myös tehdä näitä juttuja.

Myers puhuu pitkän kokemuksen syvällä rintaäänellä. Hän aloitti rakennusmiehen työt jo 16-vuotiaana asuessaan Sydneyssä.

– Minut haettiin ammattikoulussa suoraan luokasta rakentamaan saman koulun laajennusta. Piti tehdä superhyvää jälkeä, etteivät luokkakaverit päässeet vinoilemaan.

– Tein kaikkea mahdollista, enkä vain erikoistunut. Olen ollut aina kova tekemään töitä. Se tulee suvusta.

SITTEN Myers rakastui. Nainen oli suomalainen.

– Tapasin upean ladyn. Menimme naimisiin ja olen kahden lapsen ylpeä isä.

Mies vakavoituu.

– Ikävä kyllä vaimoni sairastui syöpään ja kuoli, Myers sanoo hiljaa ja laskee katseensa.

Vaimon viimeiset ajat olivat raskaita. Myers koetti selvitä samaan aikaan töistään, lasten tarpeista ja vaimonsa hoitamisesta.

– Minulla oli au pair hoitamassa lapsia. Menin töihin ja sieltä suoraan sairaalaan vaimoni luokse. Koetin ehtiä olemaan lasteni kanssa. Se oli todella rajua.

Myers kertoo oppineensa tuolloin suomen kielen vahvimman sanan, sisun.

– Opin sisun käsitteen ja mitä se tarkoittaa. Sitä minulla taitaa olla.

LOPULTA Myers huomasi olevansa vieraassa maassa kahden pienen lapsen kanssa ilman sosiaalisia turvaverkkoja. Tytär oli täyttänyt 2 vuotta, poika oli 4-vuotias.

– Mitä teen? kysyin itseltäni.

– Muutanko Australiaan, vai tulenko Suomeen, jossa olimme käyneet useasti.

Päätös oli lopulta helppo.

– Tulin tänne, koska halusin lasteni oppivan suomalaisen kulttuurin. Suomessa on vahva ja oma kulttuuri, toisin kuin Australiassa. Lapsilla on mummi, ukki, enot ja serkut täällä. Se oli hyvä päätös. Asuimme Kotkassa. Rakastan sitä paikkaa ja sen ihmisiä.

Myers on asunut Suomessa jo kymmenen vuotta, eikä ole katunut päätöstään.

– Tänä aikana en ole tavannut pahaa suomalaista. Ehkä välillämme on kielimuuri, mutta mielestäni te olette rehellisiä ja arvostatte toisia ihmisiä. Mutta älä koskaan kysy suomalaiselta, että mitä hänelle kuuluu? Siitä vastauksesta ei nimittäin tule loppua, Myers nauraa hersyvästi.

MAAILMA on pieni. Myers tapasi jo Irlannissa asuessaan Vilja Schepelin. Kun molemmat olivat Suomessa, kaksikko alkoi tehdä yhteistyötä. He perustivat Finnralia-rakennusyrityksen.

– Vilja oli palannut Helsinkiin, ja hänen ystävänsä oli tuotantoihmisiä. Saimme kuulla, että Huvilaan ja huussiin tarvitaan työporukkaa.

Kaksikko päätti hakea mukaan.

– Muistan edelleen ensimmäisen projektimme. Olin juuri allekirjoittanut sopimuksen, kun poikani sairastui.

Jälleen kerran Myers teki töitä ja matkusti sairaalaan ollakseen pienen potilaan sairasvuoteen vieressä.

– Siitäkin selvittiin. Ja se remontti on äänestetty yhdeksi parhaista Huvila ja huussi -projekteista.

MYERS ja hänen rakennusporukkansa tekevät kesässä useamman tv-jakson.

Aikataulut ovat tiukat.

– Yhdessä kohteessa kaikki tarvikkeet piti tuoda pienen huteran kävelysillan kautta paikalle. Löysimme hometta ja jouduimme avaamaan kaikki seinät. Saimme tuotantoyhtiöltä lisäaikaa projektille. Yhden päivän.

Myers kertoo, ettei hänen remppaporukkansa ole ylittänyt aikatauluja kertaakaan sinä aikana, kun se on tehnyt Huvilan ja huussin remontteja.

– Siitä kuuluu älytön kiitos koko porukalle. Suomessa on kovat olosuhteet. Ensin on viisi kuukautta talvea, sitten kärsimme kevään ja syksyn. Kesällä on lopulta kaksi kaunista päivää, jolloin mennään ympäri Suomea rakentamassa, mies liioittelee virnistellen.

– Mikko (Vesanen) on mahtava. Hän ei hoida vain tilasuunnittelua, vaan kaiken verhoihin ja lakanoihin asti. Meillä on käytössämme parhaat työkalut ja parhaat materiaalit. 80 prosenttia tästä työstä on logistiikan ja materiaalien hallintaa. Tavara pitää saada sisään ja ulos mahdollisimman helposti. Ja se kaikki pitää tehdä keskellä metsää, kaukana kaikista kunnollisista teistä.

MYERSIN ryhmällä on keskimäärin viisi viikkoa aikaa tehdä taikojaan.

– Aikaa on aina liian vähän, mutta minulla on yksi filosofia: mikään ei ole ongelma ja kaiken voi tehdä. Ihmeitäkin tapahtuu. Se vain maksaa enemmän.

Budjeteista Myers ei välitä, ne jäävät muiden huoleksi.

– Onko meillä budjettia? On. Tiedänkö minä sen? En. Välitänkö siitä? En. Se kaikki on Viljan ja muun tuotantotiimin hommaa. He hoitavat konsultaation, suunnittelun, luvat, materiaalit, tuotannon. Koko paketin.

– Kun aloitimme, minulla oli kaksi työtä: olla hiljaa ja näyttää hyvältä, enkä osannut edes sitä. Nyt minulla on vain yksi duuni: tee, mitä pitää, että asiat saadaan valmiiksi. Ilman Viljaa sekään ei onnistuisi.

MYERS ei ole Roope Ankka. Hän ei kieriskele rahoissa.

– Emme me tällä Huvila ja huussi -hommalla rikastu. Teen tätä, koska se on äärimmäinen teräsmieskisa, mies vertaa hekotellen.

Jännittäkö palaute sinua koskaan?

– En tapaa koskaan kohteen omistajia. Ainoa, jonka olen tavannut oli Jere Lehtinen. En ymmärrä mitään jääkiekosta, enkä välitä siitä, mutta hän on mahtava kaveri. Oli äärimmäinen kunnia tehdä hänelle projekti.

Vänrikki Koskela totesi Tuntemattomassa sotilaassa, että asialliset hommat hoidetaan, mutta muuten ollaan kuin Ellun kanat.

Myers on samaa maata kuin Väinö Linnan romaanin hahmo.

– Olen vakavissani kun rakennetaan, mutta muuten haluan ihmisten nauravan niin monta kertaa päivässä kuin mahdollista.

MYERS on puhunut kuin papupata tunnin ajan. On helppo uskoa, että hän vain innostuu lisää, kun panokset kasvavat ja haasteet kovenevat.

Miehellä täytyy olla joku salainen kikka, jolla kaikki saadaan tehdyksi ajoissa.

Ja kyllä, hänen temppupankistaan löytyy yksi tärkeä ohje, jota moni harrastajaremppaaja ei tule ajatelleeksi.

Myers nappaa työkaluvyöstään kolme lyijykynää ja latoo ne pöydälle.

– Tässä on neuvo, jonka isäni opetti. Pidä kaikkea mukana aina kolmin kappalein. Jos hukkaat sen yhden ja ainoan, sinulla ei ole aikaa lähteä etsimään uutta.

On Myersilla toinenkin ohje, joka kannattaa tallettaa sydänalaan.

– Rakasta äitiäsi ja pese hampaasi. Ja kuuntele aina, mitä vanhemmat sanovat.