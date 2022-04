Pertti ”Nipa” Neumann, 62, kertoo elämänsä karmeimmasta hetkestä – häpeää synnyttänyt tilanne tv-kameroiden edessä pysäytti

Dingon kuuluisa keulahahmo tunnustaa olevansa tarkka ulkonäöstään. Pari vuotta sitten laulaja teki yhden elämänsä suurimmista muutoksista.

Muusikko Pertti ”Nipa” Neumann virittelee keskittyneenä kitaraansa Helsingin Ullanlinnassa sijaitsevassa kahvilassa, joka toimii illan keikkapaikkana.

H-hetkeen on vielä muutama tunti aikaa, mutta keikan läheisyydestä johtuva kutkuttava tunnelma on jo läsnä. Tapojensa mukaan laulaja on ajoissa paikalla.

– Soundcheckiin saattaa mennä parikin tuntia, sillä olen äärimmäisen tarkka siitä, että kaikki kuulostaa siltä miltä pitääkin, Neumann tokaisee kitara sylissään, asentoaan samalla suoristaen.

Muusikko on saanut kaivaa keikkavaatteet pölyttymästä vaatekaapista, koska kalenteri on viimein täyttynyt hiljaisen korona-ajan jälkeen. Tällä kertaa Dingon kuuluisalla laulusolistilla on soolokeikka edessään.

– Kun pandemia alkoi jyllätä, kitara pysyi narikassa. Hurahdinkin täysin pienoismallien tekemiseen, mikä oli minun tapani purkaa höyryjä, Neumann kertoo.

– Sanotaanko näin, että ilman pienoismallien maailmaa olisin varmasti ajautunut syviin vesiin.

Neumann esiintyi maaliskuussa Gelato 14 -kahvilassa Helsingin Ullanlinnassa ja kertoi kuulumisiaan ennen keikkaa.

Tarkka Neumann ei ole ainoastaan pienoismalleistaan ja esiintymisensä yksityiskohdista vaan myös ulkonäöstään. Laulaja kertoo vilkaisevansa peiliin aina kotoa lähtiessään, eikä häntä juuri näe lähikaupassakaan rikkinäisissä verkkareissa.

– Valitsen vaatteeni tarkkaan ja pyrin olemaan huolitellun näköinen. Tänäänkin tiesin tarkalleen, mitä aion pukea kuvauksia ja keikkaa varten, hän sanoo ja esittelee kuvauksiin valitsemaansa oliivinvihreää takkia.

Muusikkoa ihmetyttää, mikseivät myös miehet voisi myöntää olevansa tarkkoja siitä, miltä näyttävät. Dingon 1980-luvun kultavuosina Neumannia pidettiin tyyli-ikonina.

– Mielestäni omasta ulkonäöstään huolehtiminen on hyvä merkki. Se on osoitus itsensä sekä muiden arvostamisesta, hän linjaa.

Neumannin mukaan yksi hänen kipupisteistään liittyy painoon. Hän kertoo havahtuneensa kymmenisen vuotta sitten siihen, että housunnapit puristivat. Hänen mukaansa tilanne säikäytti siinä määrin, että hän päätti tehdä ison muutoksen elintavoissaan.

– Piti ottaa itseään niskasta kiinni, Neumann korostaa.

– Oli aika herätä.

Toisen havahduttavan hetken hän kertomansa mukaan koki Suurin pudottaja Suomi -ohjelman kuvauksissa muutama vuosi sitten. Hän oli kieltäytynyt ohjelmaan menemisestä kahdesti, kunnes päätti lopulta suostua.

– Minulle oli kertynyt ylipainoa, ja kaverit kannustivat minua lähtemään näyttämään muille. Siinä hetkessä minut saatiin ylipuhuttua, Neumann taustoittaa.

Ohjelman kuvauksissa sattui hetki, johon Neumann ei kuulemma ollut varautunut henkisesti. Sellainen, joka jätti häneen jopa traumaattiset muistot.

– Elämäni hirvein hetki oli se, kun piti ottaa paita pois ja mennä seisomaan vaa’alle. Mietin sillä hetkellä päässäni, että mihin ihmeeseen olen oikein mennyt suostumaan. Tunsin häpeää, hän tunnustaa.

– Pohdin, että mitähän ihmiset ajattelivat, kun en ollutkaan ihan muodoissaan oleva Nipa.

Neumann pelkäsi saavansa ulkonäöstään kriittistä palautetta. Huoli oli turha, palaute olikin positiivista. Hän sai kiitosta rohkeudesta.

– Se oli pysäyttävä hetki itselleni. Mietin, että tuoltako minä tosiaan näytän. Kun katsoin ohjelmaa tv:stä, aika nopeasti nousin sohvalta ja päätin, että nyt pitää skarpata.

Tätä nykyä Neumann kertoo noudattavansa elintavoissaan maalaisjärkeä. Radikaalein muutos on tapahtunut hänen alkoholinkäytössään.

– Pari vuotta sitten tulin siihen tulokseen, että viinalla läträäminen on omalta osaltani ohi. Sen verran on tullut kilsoja mittariin, ettei se enää sovi minulle, Neumann painottaa.

Neumann tarkentaa, ettei hän aio kuitenkaan luopua hyvästä viinistä ruoan kanssa.

– En ole alkoholia sen koommin kaivannutkaan. Kyllä se vaan on niin, että kun tulee erilaisia kohelluksia ja ylilyöntejä, on aika lopettaa. Se pitää itse hiffata.

Neumannin mukaan hän on ollut positiivisesti yllättynyt siitä, miten luonnolliselta alkoholin jättäminen on tuntunut. Keikan jälkeen hänen iltansa jatkuu usein suoraan hotellin lakanoihin.

– Aika kauas ollaan tultu niistä 1980-luvun villeistä ajoista. Ajat ovat muuttuneet. On mukavampaa herätä seuraavana aamuna, kun muistaa edellisillan tapahtumat, hän sanoo.

Dingon muodostavat tällä hetkellä Neumann, Pepe Laaksonen ja Jonttu Virta, Saska Ketonen ja Leena Peisa.

Myös huoli omasta terveydestä on motivoinut miestä. Neumannilla todettiin kihti vuonna 2019.

– Joudun myös olemaan verenpainelääkityksellä koko lopun ikäni. On oltava tarkempi, mitä suuhunsa laittaa, hän tiedostaa.

Helsingissä asuvan rockmuusikon arki on nykyään tasaista. Hän toteaa elämänsä pyörivän teini-ikäisten poikiensa ympärillä.

Neumannin pojat, Noel, 17, ja Misha, 15, asuvat hänen luonaan arkisin.

– Yhteiselo teinipoikien kanssa on maailman parasta. Välillä vain huokaisee, miten nopeasti aika kuluu. Toivon, että he pitävät minut jyvällä asioistaan ja haluavat tehdä asioita yhdessä jatkossakin, Neumann ruotii.

Alla kuva Neumannin ja hänen poikansa pienoismalleista.

Neumann kertoo olevansa läheinen lastensa kanssa. Hän sai kokea hiljattain ikimuistoisen tilanteen, kun hänen vanhin poikansa toi tyttöystävänsä näytille ensimmäistä kertaa.

– Olin tekemässä pienoismalleja huoneessani, kun poikani mitään ilmoittamatta tuli kotiin tyttöystävänsä kanssa. Ovi aukesi ja hän totesi vain ”moikka iskä, me tultiin meille”, Neumann kertoo hymyillen.

– Olen vanhan koulukunnan kasvatti ja hyvin pedantti. Siinä tilanteessa olin koko ajan sohlaamassa ja kiikutin heille limsaa ja pullaa. Poikani katsoi sillä ilmeellä, että iskä voisi jo ottaa ihan rauhassa, hän naurahtaa.

Neumannin elämään kuuluu myös naisystävä, jonka kanssa hän on seurustellut muutaman vuoden. Laulaja pitää suhteensa pois julkisuudesta, mutta miehen mukaan pariskunnalla menee hyvin.

– Voin myöntää olevani jopa aika hankala kumppani. Viihdyn paljon omissa oloissani ja pidän aika mielelläni oman pääni asioissa. On pitänyt opetella nostamaan kädet pystyyn ja olla joustavampi, hän selvittää.

Korona-aikana Neumann ryhtyi tekemään pienoismalleja poikansa Noelin kanssa. – Noel pääsi kansainväliseen kunniakirjaan tekeleistään. Olen todella ylpeä.

Ikääntymiseensä hän suhtautuu ristiriitaisesti.

– Pakko sanoa, että ikääntyminen ei kauheasti viehätä minua. Välillä vertaan itseäni siihen, miltä näytin kolmekymppisenä. Se on vain väistämätön fakta, että vuosia tulee ja se näkyy.

– Nykyään ajattelen kuitenkin, että kuusikymppinen on tämän päivän kolmekymppinen. Rokki pitää nuorena!

Porilaisen rock-legendan vauhti ei hidastu. Musiikki hiipi yllättäen miehen mieleen uudestaan viime syksynä, ja heti sen jälkeen kokeneen muusikon biisisuonissa alkoi voimakkaasti sykkiä.

– Pääsin täydelliseen luomistilaan. Siitä kertoo paljon se, että tein kahdessa päivässä kahdeksan uutta biisiä. Tuollaista en ole kokenut sitten 1980-luvun hurmosvuosien, hän julistaa.

Neumannin mukaan Dingo on saanut uuden fanikunnan nuorisosta. Eturivissä näkee paljon esimerkiksi nuoria miehiä.

Neumann keikkailee Dingo-yhtyeen kanssa sekä Neumann duo- ja trio -kokoonpanoissa. Lisäksi hän tekee soolokeikkoja. Parhaillaan hän työstää uutta musiikkia.

– Joku voisi miettiä, että onko Neumann niin itsekäs, että tekee musiikkia vain soolona eikä Dingolle. Mutta miksi ei? Eräs fani totesi juuri, ettei hänen mielestään Dingo tarvitse uusia biisejä.

Neumann on joutunut samaan ristituleen, johon monet vuosikymmeniä suosiota niittäneet bändit törmäävät. Osa faneista vaatii uudistusta ja uutta tuotantoa, mutta keikoilla enemmistö haluaa tanssia tuttujen kappaleiden tahtiin.

– En koe, että Dingon pitäisi julkaista tällä hetkellä uutta musiikkia. Fakta on se, etten pääsisi lavalta hengissä pois, jos en laulaisi Nahkatakkista tyttöä, Neumann naurahtaa.

Dingo oli kasarin palvotuin teini-idolibändi. Vaikka kultaisista huumavuosista on aikaa, rattaat pyörivät yhä. Neumann vihjailee, että Dingon osalta edessä on kutkuttavia uutisia.

– En ole sellainen päivä kerrallaan -tyyppi, vaan visioin paljon tulevaa. Olen aina ollut kiinnostunut ylihuomisesta enemmän kuin huomisesta. Joskus se on jopa kannattanut, hän summaa.