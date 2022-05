Nämä julkkikset ovat kokeneet jokaisen vanhemman pahimman painajaisen ja menettäneet lapsensa – 4-vuotias Conor koki karmean kohtalon

Moni maailmantähti on joutunut hautaamaan oman lapsensa. Yksi heistä on Eric Clapton, jonka pieni Conor-poika putosi kuolemaansa.

Jokainen äiti ja isä pelkää luultavasti yhtä asiaa enemmän kuin mitään muuta: oman lapsensa menettämistä. Useat maailmantähdet ovat joutuneet kohtaamaan pahimman pelkonsa, kun heidän lapsensa ovat kuolleet nuorina.

John Travolta ja Kelly Preston

Näyttelijäpari John Travolta ja Kelly Preston menettivät poikansa Jettin uudenvuodenaattona vuonna 2009. Jett oli tuolloin 16-vuotias ja kuoli onnettomuudessa perheen loma-asunnossa Bahamalla.

Travolta ja hänen vaimonsa juhlivat vuoden vaihtumista Old Bahama Bay -hotellissa. Mukana olivat myös perheen lapset Jett ja Ella. Jett sai illan aikana sairauskohtauksen perheen loma-asunnon kylpyhuoneessa, kaatui ja löi päänsä kylpyammeeseen. Hänet kiidätettiin sairaalaan, mutta mitään ei ollut tehtävissä.

Teini-ikäinen Jett oli kärsinyt kouristuskohtauksista aiemminkin ja hänellä oli diagnosoitu autismin kirjo ja Kawasakin tauti jo vauvana.

Kelly Preston ja John Travolta saivat Jett-poikansa vuonna 1992. Kuvassa perhe Cannesin lentokentällä keväällä 1994.

Pojan kuolema musersi Travoltan. Surua pahensi se, että näyttelijän perhe joutui myrskyn silmään ja heitä syytettiin Jettin kohtalosta. Ilkeät huhut väittivät, ettei Jett ollut saanut tarpeeksi hoitoa, koska Travolta on tunnettu skientologi, joka ei usko lääketieteeseen.

Travolta ei ole juuri puhunut Jettistä julkisuudesta, mutta on muistanut poikaansa kauniisti Instagramissa tämän syntymäpäivinä.

Myöhemmin Travoltaa kohtasi uusi menetys, kun hänen puolisonsa ja Jettin äiti Kelly Preston kuoli syöpään kesällä 2020.

Eric Clapton

Laulaja Eric Claptonin maailma romahti vuonna 1991, kun hänen 4-vuotias poikansa kuoli kammottavassa onnettomuudessa.

Claptonin Conor-poika kuoli pudottuaan New Yorkissa sijaitsevan asuinrakennuksen 53. kerroksesta. Pieni Conor oli Claptonin äidin luona Manhattanilla lastenhoitajansa kanssa, kun hän putosi asunnon ikkunasta ja kuoli.

Clapton ja Conorin äiti, italialaisnäyttelijä Lory Del Santo menivät suunniltaan hirvittävästä tragediasta. Selvitäkseen surustaan Clapton teki Tears In Heaven -kappaleen, jonka lyriikoissa lauletaan lohduttomasta menetyksestä.

Eric Claptonin ja Lory Del Santon Conor-poika kuoli vain 4-vuotiaana kammottavan tragedian seurauksena.

Aivan liian varhain kuollut Conor oli Claptonin silmäterä. Hänen syntymänsä oli Claptonille suuri hetki ja muusikko raitistui tarjotakseen pojalleen vakaan tulevaisuuden.

– Kun hän syntyi, minä join ja hän oli pääsyy siihen, että menin takaisin hoitoon, koska minä todella rakastin sitä poikaa, Clapton sanoi vuonna 1999.

Bob Geldof

Muusikko Bob Geldof menetti Peaches-tyttärensä vuonna 2014, kun tämä kuoli heroiinin yliannostukseen 25-vuotiaana.

Geldofin ex-vaimo ja Peachesin äiti Paula Yates oli kokenut tyttärensä kanssa saman traagisen kohtalon jo 14 vuotta aiemmin ollessaan 41-vuotias.

Bob Geldof menetti sekä tyttärensä että ex-vaimonsa huumeille.

Peachesin kuolema mursi Geldofin, joka kuvaili kokemansa tuskan olleen sietämätön.

– Hän oli villein, hauskin, fiksuin, nokkelin ja hulluin meistä kaikista, Geldof sanoi tiedotteessaan tyttärensä kuoleman jälkeen.

– Rakastimme häntä ja varjelemme hänen muistoaan ikuisesti.

Peaches Geldof tunnettiin tv-persoonana ja mallina. Hän kuoli vuonna 2014.

Vielä vuosia myöhemminkin Geldof myönsi surun olevan valtavaa. Muusikko kertoi vuonna 2020 Event-lehden haastattelussa, että hän saattoi yhä puhjeta lohduttamaan itkuun muun muassa istuessaan autossaan liikennevaloissa.

Mallina tunnettua Peachesia jäivät muusikkoisän lisäksi kaipaamaan kaksi pientä poikaa ja leski Thomas Cohen.

Dr. Dre

Yksi lapsensa menettäneistä tähdistä on hiphop-legenda Dr. Dre. Muusikon 20-vuotias Andre Young Jr. -poika löydettiin kuolleena kotoaan Kaliforniasta elokuussa 2008.

Elottoman Andren löysi hänen äitinsä Jenita Porter, joka hälytti paikalle ambulanssin. Ensihoitajat eivät kuitenkaan onnistuneet elvyttämään musiikkimogulin poikaa ja hänet todettiin kuolleeksi. Myöhemmin selvisi, että Andren kuolinsyy oli heroiinin ja morfiinin yliannostus.

Dr. Dre pyysi poikansa kuoleman aikaan yksityisyyttä ja aikaa surunsa käsittelyyn. Hän ei ole koskaan puhunut julkisuudessa poikansa kohtalosta.

Dr. Dre on vaiennut poikansa kohtalosta visusti.

Nick Cannon

Tv-tähti ja näyttelijä Nick Cannon kertoi viime joulukuussa viisi kuukautta vanhan Zen-poikansa kuolemasta. Pieni Zen menehtyi vaikean aivokasvaimen seurauksena.

Cannon kertoi poikansa kohtalosta The Nick Cannon Show -ohjelmassaan. Hän purskahti itkuun kuvaillessaan, kuinka perhe huomasi, ettei Zenillä ollut kaikki hyvin. Kahden kuukauden ikäisen pojan pää oli ollut tavallista suurempi.

Cannonin mukaan tutkimuksissa lapsen päästä löytyi suuri kasvain, mutta mitään ei ollut enää tehtävissä.

– Sydämeni on palasina. Toivon, että olisin voinut tehdä enemmän, viettää enemmän aikaa hänen kanssaan, ottanut enemmän kuvia. Toivon, että olisin halannut häntä pidempään, Cannon kertoi tiedotteessaan poikansa kuoleman jälkeen.

Nick Cannon kertoi lapsensa kuolemasta omassa ohjelmassaan murtuneena.

Cannonille satoi valtavasti tukea hänen poikansa riipaisevan kohtalon jälkeen. Zenin äiti, malli Alyssa Scott totesi, että oli liikuttavaa nähdä, miten monia hänen poikansa kuolema oli koskettanut.

– Oli etuoikeus olla Zenin äiti, hän sanoi.

Regina King

Oscar-palkittu näyttelijä Regina King menetti poikansa Ian Alexander Juniorin tämän vuoden tammikuussa. Tuolloin uutisoitiin, että 26-vuotias Ian teki itsemurhan.

– Perheemme on äärimmäisen murtunut Ianin menettämisestä. Hän oli valoisa ihminen, joka välitti syvästi muiden onnesta, King kertoi tiedotteessa.

King ja hänen poikansa olivat aiemmin tuttu näky punaisilla matoilla. Äiti ja poika edustivat usein hyväntuulisina erilaisissa tapahtumissa ja nauttivat toistensa seurasta.

Regina King yhdessä poikansa Ianin kanssa vuonna 2005.

Äiti ja poika kymmenen vuotta myöhemmin syksyllä 2015.

DJ:nä uraa luonut Ian oli Kingin ainoa lapsi ja näyttelijä ilmaisi usein olevansa hyvin ylpeä pojastaan, jonka kanssa hän oli erittäin läheinen.

– Et voi tietää, mitä pyyteetön rakkaus on. Voit sanoa tietäväsi, mutta jos sinulle ei ole lasta, et tiedä mitä se on, King totesi aiemmin poikaansa viitaten.

Sinead O’Connor

Laulaja Sinead O’Connorin 17-vuotias Shane-poika kuoli helmikuussa. Murtunut O’Connor kertoi valtavasta menetyksestään sosiaalisessa mediassa.

Lehtitietojen mukaan Shane oli karannut sairaalasta, jossa häntä hoidettiin itsetuhoisuuden vuoksi ja teki pian sen jälkeen itsemurhan. O’Connorin mukaan Shane oli suunnitellut valmiiksi omat hautajaisensa.

Oman lapsen itsemurha ajoi O’Connorin pohjalle ja hän hakeutui lopulta sairaalahoitoon itsetuhoisten ajatustensa vuoksi. Laulaja on kertonut jo aiemmin avoimesti mielenterveysongelmistaan.

Shanen kuoleman jälkeen O’Connor kertoi syyttävänsä itseään poikansa kohtalosta. Hän sanoi olevansa hukassa ja vannoi, ettei laulaisi enää ikinä.

Sinead O’Connor joutui sairaalahoitoon pian poikansa kuoleman jälkeen.

Keskenmeno pysäytti

Useat maailmantähdet ovat kertoneet saaneensa keskenmenon tai menettäneensä lapsensa pian tämän syntymän jälkeen. Malli Chrissy Teigen ja laulaja John Legend kertoivat syksyllä 2020, että he menettivät pienen Jack-poikansa raskausaikaisten komplikaatioiden vuoksi.

– Olemme shokissa ja koemme tuskaa, josta olemme aikaisemmin kuulleet vain tarinoita. Tuskaa, jollaista emme ole koskaan kokeneet aikaisemmin. Emme koskaan pystyneet pysäyttämään verenvuotoa ja nesteytyksestä ja verensiirrosta huolimatta se ei vain ollut tarpeeksi, Teigen kertoi Instagram-päivityksessään lokakuussa 2020.

– Jack. Olen niin pahoillani, että elämäsi ensihetket olivat täynnä vaikeuksia ja että emme voineet antaa sinulle kotia, jonka tarvitsit selviytyäksesi. Tulemme aina rakastamaan sinua, Teigen kirjoitti.

Chrissy Teigenin ja John Legendin poika kuoli raskausaikaisten komplikaatioiden seurauksena syksyllä 2020.

Myös muun muassa Beyoncé, Michelle Obama, Lily Allen, Keanu Reeves, Mariah Carey ja Nicole Kidman ovat menettäneet lapsensa keskenmenon seurauksena.

