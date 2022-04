Marja Hintikka rauhoittaa lapsensa sotauutisten keskellä Sauli Niinistön avulla – yksi kysymys Putinista pohdituttaa pikkuväkeä

Marja Hintikka on tuttu näky tämän hetken suosituimmissa tv-ohjelmissa. Erityisesti Sukuni salat ja historia herättävät juontajassa kovaa paloa, mikä voi auttaa maailmantilanteen ymmärtämisessä.

Vaaleansiniseen toppatakkiin ja lämpimään pipoon pukeutunut juontaja ja toimittaja Marja Hintikka kuoriutuu ulkovaatteistaan ja istahtaa meikkaustuoliin.

Tämän hetken suosituimpia tv-ohjelmia juontaneella Hintikalla on takanaan kiireinen vuosi, mutta nyt hänellä on hieman aikaa jopa huokaista helpotuksesta. Juontaja on jälleen tehnyt viime vuonna kahta suurta ja suosittua tv-ohjelmaa: Laulu rakkaudelle – Secret Song Suomi ja Sukuni salat. Nyt kädenjälkeä voi viimein ihailla televisiosta parhaaseen katseluaikaan sunnuntai-iltaisin.

Hintikalla on läheinen ja henkilökohtainen suhde molempiin ohjelmiin. Vanhana Ylen musiikkitoimittajana hän rakastaa Laulu rakkaudelle -ohjelman tekemistä, mutta erityisesti historiaa pursuavaan Sukuni salat -ohjelmaan Hintikka kokee suurta paloa.

Sukuni salat -ohjelman uusi kausi alkoi huhtikuun alussa. Ohjelmassa julkisuudesta tutut henkilöt tutustuvat sukunsa historiaan. He löytävät usein sukututkimuksesta asioita ja jopa henkilöitä, joista he eivät ole koskaan tienneet.

Marja Hintikka on aina rakastanut historiaa. Nyt hän saa tv-työssään sukeltaa mitä ihmeellisimpiin tarinoihin.

Hintikalle projekti on ollut valtava intohimo, mutta vaatinut myös paljon työtä.

– Sukuni salat on todella vaativa tuotanto monella tapaa, ja ohjelman teko on pitkä prosessi. Yhdellä jaksolla on noin 40 sivun käsikirjoitus. Kun ollaan historiafaktojen kanssa tekemisissä, joka ikinen asia pitää olla oikein ja kontekstissaan, Hintikka kertoo.

– Minunkin täytyy ottaa käsiteltävä aikakausi tarkasti haltuun. Teen aikajanoja, pohdin jakson asioita ja mietin, miten historian saisi kerrottua ymmärrettävästi, sillä ohjelman yksi tarkoitus on elävöittää historiaa.

Sukuni salat -ohjelmassa onkin paljastunut todellisia yllätyksiä, mutta myös tragedioita. Ohjelman juontajalle on jäänyt erityisesti mieleen viime kauden Krista Kososen jakso. Näyttelijän suvusta löytyi tuntemattomaksi jäänyt isoisoisä, josta ei koskaan puhuttu. Vaietuksi tragediaksi paljastui raaka henkirikos, jonka uhriksi isoisoisä aikanaan joutui.

Hintikka muistelee, että suurin iloinen yllätys koettiin viime kaudella laulaja Pete Parkkosen jaksossa. Parkkonen löysi ohjelman avulla laulajalle täysin tuntemattomana pysyneen edesmenneen isoisän, joka oli eläessään myös ollut muusikko. Pierre-isoisän löytymisen lisäksi Parkkonen sai tietää, että hänellä on täti.

Marja Hintikalla on läheinen suhde molempiin huippusuosittuihin tv-ohjelmiin.

Samanlaisia paljastuksia löytyy myös uudelta kaudelta.

– Löysimme tällä kaudella erään julkisuuden henkilön isoisän, jota ohjelman päähenkilö ei ollut koskaan tavannut. Eron Pete Parkkosen tarinaan tekee tässä se, että isoisä onkin elossa. Lopulta päähenkilömme pääsee tapaamaan hänet ensimmäistä kertaa koskaan.

– Tällaiset tapahtumat ovat päähenkilöille järisyttäviä hetkiä, kun elossa onkin sellainen sukulainen, jonka olemassaolosta ei ole koskaan tiennyt mitään, Hintikka vihjaa uuden kauden käänteistä.

Ohjelman juontajalle suuret paljastukset ja tragediat ovat yhtä lailla vaikeita hetkiä päähenkilön rinnalla.

– Tälläkin kaudella tulee ilmi järkyttäviä tragedioita. Joskus siinä hetkessä miettii, miten voin edes kertoa tämän asian päähenkilölle, ja tuntuu, että tarvitsisin itsekin pari sulattelupäivää. En tietenkään voi antaa omien tunteideni nousta vahvasti esiin ollessani päähenkilön vieressä.

Hintikka toivoo, että lapsia huomioitaisiin paremmin kriisitilanteissa ja heitä kuunneltaisiin vakavissakin asioissa.

Hintikalle historia on aina ollut tärkeää. Lapsuudessa se oli hänen lempiaineensa koulussa, ja myöhemmin historia näyttäytyi varteenotettavana ammattisuuntana.

– Opiskelin Helsingin yliopistossa sivuaineena taidehistoriaa. Varsinkin silloin pohdin, että haluaisin olla taidehistorioitsija. Nyt haluan tuoda ihmisille näkyväksi, kuinka kiinnostavaa historia on ja miten sen kautta ymmärrämme tätä hetkeä paremmin, Hintikka kertoo.

Hintikka viittaa puheissaan Ukrainan sotaan. Hän näkee, että varsinkin tässä maailmantilanteessa on tärkeää tuntea juurensa.

– Ukrainan sodan vuoksi monella on muistunut mieleen isovanhempien tarinat sodasta. Monen silloin lapsuuttaan viettäneen pahin pelko oli, että sota syttyy. Historian ymmärtäminen antaa perspektiiviä ja rauhoittaa, vaikka siellä olisikin traumaattisia kokemuksia.

JUONTAJA jakaa sosiaalisessa mediassa paljon sisältöä arjestaan lastensa kanssa. Lapset ja perhe ovat hänelle tärkeitä asioita, ja Hintikka valittiinkin vähän aikaa sitten Pelastakaa lapset ry:n juhlavuoden lähettilääksi.

Myös Hintikan ja juontaja Ile Uusivuoren 5-, 7- ja 9-vuotiaat lapset ovat olleet huolissaan Ukrainan sodasta. Hintikka toteaa ymmärtävänsä viimeistään nyt, kuinka riippuvaisia lapset ovat aikuisista kriisitilanteissa.

– Omat lapseni onneksi puhuvat aika avoimesti, mitä he ovat kuulleet vaikka koulussa muilta lapsilta ja kysyvät paljon kysymyksiä. Pyrin aina pysähtymään lasten kysymysten äärelle.

– Olemme kotona puhuneet sodasta lapsentasoisesti, ettei pelko ottaisi valtaa, mutta kerran sain lapseltani suoran kysymyksen: ”Äiti, kuulin, että venäläiset joukot olivat tulittaneet lastensairaalaa, ja kaikki lapset kuolivat. Onko tämä totta?”. Se oli selkeästi järkyttänyt häntä, Hintikka toteaa vakavammin.

– Vastasin, että kyllä näin kävi, ja että sodassa tapahtuu hirveitä asioita. Sanoin kuitenkin, että se ei ole totta, että kaikki lapset olisivat kuolleet, vaan monta lasta saatiin pelastettua.

Hintikka toteaa korostavansa aina lapsilleen, ettei nyt käynnissä oleva sota ole kenenkään venäläisen lapsen tai tavallisen ihmisen syytä.

– Kerron, että kaikki maailman viisaat aikuiset pyrkivät nyt ratkaisemaan tilanteen ja palauttamaan rauhan.

Hintikka kertoo, että hän on löytänyt yhden keinon rauhoittaa lapsiaan sotauutisten keskellä: Suomen valtionjohdon ja erityisesti tasavallan presidentti Sauli Niinistön.

– Siteeraan usein presidentti Sauli Niinistön lausuntoa, ettei akuuttia sodan uhkaa nyt ole. Kerroin myös, että Sauli soitti Vladimir Putinille, mikä selkeästi rauhoitti lapsia. Lapset ajattelevat asioista konkreettisesti, ja lasten huomio kiinnittyikin siihen, onko Saulilla Putinin puhelinnumero, Hintikka naurahtaa.

Marja Hintikka uskoo, että ihmisten viihdyttäminen voi auttaa vallitsevassa maailmantilanteessa.

Hän toteaa, ettei lapsille tule kertoa asioista vääristellysti eikä varsinkaan vaieta nykytilanteesta tai historiasta. Hintikka toteaa, että myös lapset ajattelevat asioita, ja heillä on hyviä mielipiteitä jopa politiikkaan. Hänen mielestään lasten ääni pitäisikin ottaa huomioon vakavissa asioissa ja päätöksenteossa.

Hintikka uskoo, että Ukrainan sota on havahduttanut ihmiset pohtimaan tulevaisuutta eri tavalla.

– Oma tavoitteeni on aina ollut se, että jätän paremman maailman jälkeeni kuin mitä itselläni on ollut. Totta kai pohdin nyt, pystynkö siihen, Hintikka tiivistää ajatuksiaan maailmantilanteesta.

Viihdeohjelmista tuttuna kasvona Hintikka toteaa, että ihmisten viihdyttäminen voi auttaa Ukrainan sodan ja koronapandemian aiheuttamaan ahdistukseen. Sekä Laulu rakkaudelle että Sukuni salat ovat positiivisia yllätyksiä täynnä.

– Vanha sanonta ”leipää ja sirkushuveja” pitää paikkansa. Esimerkiksi Laulu rakkaudelle -ohjelman iloisuudesta on saatu paljon positiivista palautetta, ja se on tarjonnut ihmisille tilaa purkaa omaa tunnetaakkaa. Sukuni salat taas on saanut ihmiset kiinnostumaan uudella tavalla historiasta. Se on mahtavaa.

Sukuni salat sunnuntaisin klo 20 MTV3-kanavalla ja MTV-palvelussa, ja Laulu rakkaudelle – Secret Song Suomi MTV-palvelussa.

Meikki ja hiukset: Satu Arvo, vaatteet ja tyyli: Katja Teinilä

Vaaleanpunainen mekko, Selected Femme / Bestseller Wholesale Finland Oy, Kukallinen pusero ja housut, Object / Bestseller Wholesale Finland Oy, Vaaleansininen pitsimekko, By Malina, Punaiset korkosandaletit ja korvakorut , H&M.